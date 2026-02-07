Meriahnya Presentasi MotoGP 2026 di Kuala Lumpur

Setelah kesuksesan besar presentasi tahun lalu di Bangkok, yang untuk pertama kalinya diadakan dalam bentuk acara terbuka untuk para penggemar, lokasi yang dipilih untuk peluncuran musim 2026 adalah ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur yang spektakuler, dengan bangunan-bangunan megahnya dan Menara Petronas yang ikonik, di mana panggung tempat semua tim dan pembalap diperkenalkan dipasang tepat di kaki menara tersebut.

Acara peluncuran, yang dimulai pada Jumat (7/2/2026) dengan foto-foto resmi, berpusat pada keindahan menara kembar tersebut, salah satu simbol modern terpenting di Asia, pasar terbesar untuk kejuaraan dunia MotoGP. Sepanjang hari, beberapa motor MotoGP dapat dilihat di titik-titik strategis kota. Sementara pada sore hari, para pembalap berkumpul di puncak Menara Permata Sapura untuk sesi foto berlatar belakang Menara Petronas.

Lokasi peluncuran Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 di Menara Petronas

Hampir seluruh pembalap MotoGP berkumpul untuk berfoto bersama. Yang tidak terlihat adalah Fermín Aldeguer, yang mengalami cedera sejak awal Januari dan belum ada tanggal pasti kapan ia akan kembali, serta Fabio Quartararo, yang pada Selasa mengalami kecelakaan pada hari pertama tes resmi di Sepang dan mengalami patah jari tangan kanannya. Pembalap Prancis itu hadir melalui video dari rumahnya dalam presentasi motor Yamaha selama acara Sabtu ini.

Dalam acara utama pada Sabtu malam waktu setempat, MotoGP mengubah pusat kota menjadi sirkuit jalan raya. Kotak eksklusif untuk 11 tim dipasang di dekat Menara Petronas, bersama dengan pitlane darurat.

Motor Marc Márquez, Ducati Team Foto oleh: Steve Wobser / Getty Images

Saat senja, para pembalap turun ke jalan-jalan Kuala Lumpur, melakukan wheelie dan berhenti di jalur tertutup di depan Menara Petronas. Dalam urutan terbalik dari klasifikasi tahun lalu, Pramac dan LCR adalah yang pertama turun ke lintasan, dengan Ducati menutup pertunjukan. Bahkan Jorge Martín kembali ke Aprilia RS-GP setelah absen dalam tes MotoGP di Sepang untuk memulihkan diri dari operasi. Yamaha merekrut Augusto Fernandez untuk menggantikan Quartararo yang cedera, sementara Gresini memilih untuk meluncur sendirian dengan runner-up tahun lalu, Alex Márquez.

Satu per satu, tim-tim tersebut berbaris dengan dua pembalap dan motor mereka di sepanjang jalan kecil di hadapan ribuan penggemar yang memadati area sekitar panggung. Setiap tim memiliki momennya masing-masing untuk menunjukkan warna mereka dan mengucapkan harapan terbaik untuk musim ini, yang membuat acara tersebut berlangsung cukup lama, meskipun para pembawa acara, grup musik, dan DJ menghibur selama hampir tiga jam acara tersebut berlangsung. Selain keterampilan beberapa pembalap, seperti debutan Diogo Moreira, dan pembalap Turki Toprak Razgatlioglu, yang bersama Jack Miller di Pramac menjanjikan pertunjukan yang menarik.

Marc Marquez melintas bersama Ducati-nya di depan para penggemar di Kuala Lumpur

Seperti yang sudah diduga, tim juara MotoGP tahun lalu, Ducati, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, serta insinyur bintang mereka Gigi Dall'Igna, adalah yang terakhir menempuh ratusan meter dengan motor sebelum naik ke panggung di hadapan sekelompok besar penggemar yang setia.

Nikmati semua foto dari acara peluncuran MotoGP 2026

