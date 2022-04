Meski Diaspal Ulang, Pembalap MotoGP Masih Ragukan COTA

Permukaan lintasan yang bergelombang (bumpy) menuai kritikan keras dari pembalap kejuaraan dunia Grand Prix. Mereka pun mempertanyakan aspek keselamatan COTA yang memiliki panjang 5,5 kilometer itu.

Tak ingin dicoret dari kalender MotoGP, pengelola sirkuit bergegas melakukan perbaikan trek. Pengaspalan ulang sebagian dilakukan dari Tikungan 2 sampai Tikungan 10, serta Tikungan 12 hingga Tikungan 16.

Rider Suzuki dan juara dunia musim 2020, Joan Mir, mengatakan COTA sekarang lebih aman ketimbang tahun lalu. Tetapi, dia menyebut masih ada bumpy di sejumlah titik permukaan lintasan.

“Ketika kami datang ke Amerika, treknya selalu bergelombang,” tuturnya.

“Kami harus hidup dengan itu. Tapi ini jauh lebih baik daripada tahun lalu dan mungkin saya tidak mengeluh karena saya tahu betapa buruknya tahun lalu. Ini (masih) bergelombang. (Namun), tahun ini (lebih) aman.”

Enea Bastianini sependapat dengan komentar Mir tentang level keselamatan sirkuit. Kendati demikian, pembalap Gresini Racing itu mengaku jadi lebih sulit untuk membukukan catatan waktu.

“Bukan langkah besar, tapi sebuah langkah, terutama di Tikungan 2 dan 10,” ucapnya menjawab pertanyaan apakah bumpy yang tersisa setidaknya lebih baik dibandingkan 2021.

“Sekarang tidak berbahaya. Hanya sekarang sulit untuk membuat waktu lap yang sangat baik. Jika Anda membuat satu kesalahan, Anda tidak cepat. Jika Anda membuat kesalahan di Tikungan 3, 4, 5, 6 itu tidak mungkin (mencetak lap time).”

Circuit of The Americas (COTA) di Austin, Texas, Amerika Serikat (AS)

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images