Pada Senin (2/2/2026), tim resmi Honda memperkenalkan warna-warna mereka untuk musim 2026. Mereka menjadi tim terakhir yang melakukannya, hampir bersamaan dengan dimulainya pra-musim MotoGP di Sepang, yang kontras dengan terburu-burunya pabrikan Tokyo untuk mendapatkan bintang untuk susunan pembalap mereka musim depan.

Seperti yang diumumkan Motorsport.com pada Kamis lalu, Honda dan Fabio Quartararo telah mencapai kesepakatan untuk bergabung mulai musim depan, yang membuat pembalap HRC saat ini, Mir dan Luca Marini, bersaing untuk mendapatkan tempat yang juga diminati oleh banyak pembalap lain.

"Setiap tahun, kami bersaing dengan rekan setim, jadi tidak akan ada banyak perubahan," kata Mir pada Senin lalu dari Sepang dalam konferensi pers daring. "Setiap orang harus memiliki tujuan dan mengetahui apa yang diinginkannya. Daripada bersaing dengan rekan setim, tahun ini saya ingin berjuang untuk meraih podium dan memenangi balapan, dan jika persaingan itu terjadi dengan rekan setim saya, itu akan menjadi yang terbaik untuk HRC.

"Tapi, saya tidak tahu siapa rekan setim saya nanti, atau apakah rumor tentang Quartararo benar. Saya harus fokus pada tugas saya, karena musim masih panjang dan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan."

Mir bergabung dengan Honda pada 2023, mungkin pada saat yang terburuk bagi pabrikan tersebut, sebuah krisis yang berlanjut hingga 2024 dan sebagian 2025, ketika segalanya mulai membaik, sampai-sampai RC213V tahun ini disebut sebagai 'motor harapan'.

Joan Mir, Honda HRC Foto oleh: Honda Racing

"Tidak diragukan lagi, ini adalah tahun yang paling menjanjikan dan paling memotivasi. Tahun lalu adalah tahun transisi, kami bisa menyelesaikan balapan dengan baik di akhir tahun dan menunjukkan potensi saya di beberapa momen. Kami memperbaiki dasar motor dan sekarang para insinyur telah memiliki waktu untuk mengolah semua informasi tersebut dan memperbaiki kelemahan yang membuat kami mencapai batas," urainya.

"Saya sangat optimis, ini adalah tahun di mana saya merasa motor sudah lebih siap. Kita semua sedang menggerakkan proyek ini dengan sangat baik. Senang melihat bahwa semua upaya yang telah kita lakukan akhirnya membuahkan hasil. Namun, kami harus tetap waspada, terkadang euforia untuk memulai dapat membuat kami melakukan kesalahan, dengan pernyataan yang terlalu optimistis. Kami semua ingin menguasai dunia, tetapi sekarang yang harus dilakukan adalah melakukan tes yang baik dan pramusim yang baik agar kami siap saat tiba di Tailan."

Dengan masa depannya yang masih belum pasti dan kebutuhan untuk tampil baik agar dapat terus maju, Mir harus mencari keseimbangan antara berusaha sekuat tenaga dan tidak melewati batas, untuk menghindari kecelakaan yang menghantuinya tahun lalu.

"Yang paling penting adalah kami dapat menyelesaikan penyempurnaan motor di pramusim dan memiliki paket yang bagus untuk mengelola batas-batasnya. Makin baik motornya, makin baik kami dapat mengelola risiko itu," jelasnya.

"Saya tidak menganggap diri saya sebagai pembalap yang selalu putus asa untuk mencari kontrak, dengan hanya berfokus pada hal itu. Saya akan terus dengan mentalitas yang sama sepanjang tahun, yaitu melakukan pekerjaan dengan baik. Jika ini terjadi , saya yakin tawaran akan datang."

Masa depan yang tidak pasti

Kesepakatan antara Quartararo dan Honda telah mengejutkan bahkan para protagonisnya sendiri. Selama bertahun-tahun, telah dibicarakan tentang perlunya menerapkan jendela kontrak, sesuatu yang sekarang didukung oleh sebagian besar pembalap.

"Saya yakin saat ini semua pembalap akan setuju bahwa tidak mungkin menutup semuanya begitu cepat, tidak ada yang suka, kecuali jika Anda sangat yakin ingin terus berada di tempat itu.

"Jika Anda menutup kontrak terlalu cepat, kemudian bisa saja kedua belah pihak menyesalinya," katanya, dan yang terlintas dalam pikiran adalah perekrutan Jorge Martín oleh Aprilia.

Joan Mir, Honda HRC Foto oleh: Honda Racing

"Idealnya seperti sebelumnya, mulai membicarakannya di Jerez (balapan pertama di Eropa) dan dari sana semuanya mulai menjadi jelas. Tapi, kami terlalu mundur sehingga kita semua harus bersiap dan mulai mengelola strategi kita dengan cara terbaik.

"Masalahnya adalah Anda harus sedikit beradaptasi dengan pasar, Anda tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang Anda inginkan, Anda harus beradaptasi dengan apa yang dilakukan orang lain dan menyesuaikan strategi Anda, jadi Anda harus segera mulai bekerja," merujuk pada penentuan masa depannya.