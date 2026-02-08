Moreira Jadikan Marc Marquez Referensi selama Tes MotoGP

Diogo Moreira telah menyelesaikan uji coba kedua yang baik di MotoGP di Sepang. Juara Moto2 saat ini melakukan debutnya di kelas utama pada tes pascamusim di Valencia. Di Malaysia, rider 21 tahun tersebut telah menyelesaikan total enam hari tes: tiga hari Shakedown, di mana ia dapat berpartisipasi karena statusnya sebagai debutan, dan tiga hari tes kolektif, di mana ia mengalami kecelakaan pertamanya saat mengendarai motor berat.

Setelah mengalami kecelakaan pada hari pertama, pembalap tim LCR ini terus meningkat hingga menutup tes kolektif dengan waktu terbaik ke-19 pada Kamis (5/2/2026), 1:58,476, yang membuatnya berada tepat di belakang rookie 2026 lainnya, juara tiga kali World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu (yang mencatatkan waktu 1:58,326). Dengan demikian, pembalap Brasil itu hanya berada di depan dua pembalap penguji: Lorenzo Savadori, pengganti Jorge Martín, dan Augusto Fernández, yang kembali ke lintasan dengan Yamaha setelah masalah pada mesin V4.

Namun, terlepas dari waktu, yang tidak penting dalam tes semacam ini, Moreira tetap merasa senang dan menilai kemajuannya secara positif ketika ditanya oleh media, termasuk Motorsport.com.

"Saya pikir kemajuannya sangat bagus. Hari demi hari, perasaannya makin baik. Sore hari di hari terakhir bahkan lebih baik lagi. Saya pikir konfigurasi dasar untuk kami sudah bagus. Kami telah melakukan banyak putaran dan memahami motor dengan lebih baik. Saya pikir kami berada di jalur yang tepat," katanya.

Tentang saran terbaik yang dia terima minggu ini, pembalap #10 menggarisbawahi, "Pada akhirnya, (tetap) tenang. Kami memiliki waktu sepanjang tahun untuk meningkatkan dan belajar. Kami memiliki waktu untuk melakukannya. Kami harus belajar, dan juga dengan tim, yang sangat membantu saya.

"Saya sangat senang saat ini. Kami harus terus seperti ini. Hari demi hari, balapan demi balapan, kami harus terus meningkatkan diri. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, saya memiliki waktu sepanjang tahun untuk belajar. Tidak diragukan lagi, kami harus menikmati."

Ada keraguan apakah Moreira sempat berbicara dengan pembalap Honda lainnya. Moreira menceritakan pengalamannya dengan anggota HRC lainnya, "Ya, pada akhirnya sulit untuk memiliki waktu berbicara. Karena saya memiliki pekerjaan yang harus saya lakukan, dan mereka juga memiliki pekerjaan mereka sendiri, dengan tim mereka. Tapi ya, saya pikir motornya sangat bagus. Kita lihat Joan Mir, juga Luca Marini. Aleix Espargaro di Shakedown, yang sangat cepat. Jadi, saya pikir motornya bagus. Oleh karena itu, kami harus belajar dengan cara kita sendiri dan fokus pada pekerjaan kami."

Diogo Moreira, Tim LCR Honda Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ketika ditanya apakah ia dapat melakukan simulasi sprint atau balapan jarak jauh, Moreira menjawab, "Tidak, pada akhirnya tidak. Karena saya sangat lelah dan tidak ada gunanya melakukan simulasi balapan. Karena pada akhirnya, berputar-putar hanya untuk berputar-putar tidak ada gunanya. Jadi, pada akhirnya, kami melakukan simulasi Sprint pada hari terakhir Shakedown. Sekarang, kita akan lihat di Tailan."

Berbicara kepada DAZN, ia memberikan beberapa detail lebih lanjut tentang tesnya di Sepang. "Ini adalah motor baru. Saya masih sedikit tegang. Saya belum bisa mendapatkan 'flow' yang saya inginkan. MotoGP memiliki tenaga yang sangat besar, Anda harus mengangkat motor dengan cepat, dan mengendarainya dengan gas. Tikungan yang sangat panjang adalah yang paling sulit bagi saya, tetapi saya unggul dalam pengereman dan cukup baik dalam hal itu," urainya.

Ketika ditanya apakah ia telah mengambil referensi dari pembalap lain, Moreira hanya menyebut juara MotoGP saat ini. "Saya akan mengatakan Marc Marquez. Ketika kami berlatih start, pada akhirnya Anda harus menyelesaikan seluruh putaran, dan saya berada di belakangnya. Dia pasti melaju dengan kecepatan sedang, dan saya terus mendorong. Yang paling penting, saya melihat dia banyak mengubah jalur yang saya ambil, dan yang (sebenarnya) harus saya ambil," tambahnya.