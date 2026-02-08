Moreira Jadikan Marc Marquez Referensi selama Tes MotoGP
Diogo Moreira menyelesaikan enam hari latihan MotoGP di Sepang yang diwarnai kecelakaan. Rookie LCR Honda itu menjelaskan proses adaptasinya dan apa yang dia pelajari saat berlatih di belakang Marc Marquez.
Diogo Moreira telah menyelesaikan uji coba kedua yang baik di MotoGP di Sepang. Juara Moto2 saat ini melakukan debutnya di kelas utama pada tes pascamusim di Valencia. Di Malaysia, rider 21 tahun tersebut telah menyelesaikan total enam hari tes: tiga hari Shakedown, di mana ia dapat berpartisipasi karena statusnya sebagai debutan, dan tiga hari tes kolektif, di mana ia mengalami kecelakaan pertamanya saat mengendarai motor berat.
Setelah mengalami kecelakaan pada hari pertama, pembalap tim LCR ini terus meningkat hingga menutup tes kolektif dengan waktu terbaik ke-19 pada Kamis (5/2/2026), 1:58,476, yang membuatnya berada tepat di belakang rookie 2026 lainnya, juara tiga kali World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu (yang mencatatkan waktu 1:58,326). Dengan demikian, pembalap Brasil itu hanya berada di depan dua pembalap penguji: Lorenzo Savadori, pengganti Jorge Martín, dan Augusto Fernández, yang kembali ke lintasan dengan Yamaha setelah masalah pada mesin V4.
Namun, terlepas dari waktu, yang tidak penting dalam tes semacam ini, Moreira tetap merasa senang dan menilai kemajuannya secara positif ketika ditanya oleh media, termasuk Motorsport.com.
"Saya pikir kemajuannya sangat bagus. Hari demi hari, perasaannya makin baik. Sore hari di hari terakhir bahkan lebih baik lagi. Saya pikir konfigurasi dasar untuk kami sudah bagus. Kami telah melakukan banyak putaran dan memahami motor dengan lebih baik. Saya pikir kami berada di jalur yang tepat," katanya.
Tentang saran terbaik yang dia terima minggu ini, pembalap #10 menggarisbawahi, "Pada akhirnya, (tetap) tenang. Kami memiliki waktu sepanjang tahun untuk meningkatkan dan belajar. Kami memiliki waktu untuk melakukannya. Kami harus belajar, dan juga dengan tim, yang sangat membantu saya.
"Saya sangat senang saat ini. Kami harus terus seperti ini. Hari demi hari, balapan demi balapan, kami harus terus meningkatkan diri. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, saya memiliki waktu sepanjang tahun untuk belajar. Tidak diragukan lagi, kami harus menikmati."
Ada keraguan apakah Moreira sempat berbicara dengan pembalap Honda lainnya. Moreira menceritakan pengalamannya dengan anggota HRC lainnya, "Ya, pada akhirnya sulit untuk memiliki waktu berbicara. Karena saya memiliki pekerjaan yang harus saya lakukan, dan mereka juga memiliki pekerjaan mereka sendiri, dengan tim mereka. Tapi ya, saya pikir motornya sangat bagus. Kita lihat Joan Mir, juga Luca Marini. Aleix Espargaro di Shakedown, yang sangat cepat. Jadi, saya pikir motornya bagus. Oleh karena itu, kami harus belajar dengan cara kita sendiri dan fokus pada pekerjaan kami."
Diogo Moreira, Tim LCR Honda
Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Ketika ditanya apakah ia dapat melakukan simulasi sprint atau balapan jarak jauh, Moreira menjawab, "Tidak, pada akhirnya tidak. Karena saya sangat lelah dan tidak ada gunanya melakukan simulasi balapan. Karena pada akhirnya, berputar-putar hanya untuk berputar-putar tidak ada gunanya. Jadi, pada akhirnya, kami melakukan simulasi Sprint pada hari terakhir Shakedown. Sekarang, kita akan lihat di Tailan."
Berbicara kepada DAZN, ia memberikan beberapa detail lebih lanjut tentang tesnya di Sepang. "Ini adalah motor baru. Saya masih sedikit tegang. Saya belum bisa mendapatkan 'flow' yang saya inginkan. MotoGP memiliki tenaga yang sangat besar, Anda harus mengangkat motor dengan cepat, dan mengendarainya dengan gas. Tikungan yang sangat panjang adalah yang paling sulit bagi saya, tetapi saya unggul dalam pengereman dan cukup baik dalam hal itu," urainya.
Ketika ditanya apakah ia telah mengambil referensi dari pembalap lain, Moreira hanya menyebut juara MotoGP saat ini. "Saya akan mengatakan Marc Marquez. Ketika kami berlatih start, pada akhirnya Anda harus menyelesaikan seluruh putaran, dan saya berada di belakangnya. Dia pasti melaju dengan kecepatan sedang, dan saya terus mendorong. Yang paling penting, saya melihat dia banyak mengubah jalur yang saya ambil, dan yang (sebenarnya) harus saya ambil," tambahnya.
Share Or Save This Story
LCR Tunjukkan Dua Motor dengan Desain Berbeda untuk MotoGP 2026
Aleix Espargaro Pimpin Hari Pertama Shakedown MotoGP 2026
Pro Honda Sponsor RC213V LCR yang Dikendarai Moreira
Target Zarco Kembali Rebut Kemenangan di MotoGP 2026
Cecchinello Nilai Zarco Tak Fokus Kendarai Motor sehingga Sering Crash
Zarco Terima Berada di Belakang, tapi LCR Ingin Pengembangan
Berita terbaru
Moreira Jadikan Marc Marquez Referensi selama Tes MotoGP
Mesin Baru F1 2026 Bikin Start Jauh Lebih Rumit
Pedrosa Nilai Ducati Lakukan Manuver Bagus di Bursa MotoGP
Bos Racing Bulls Lihat Lindblad Mirip Hadjar di Musim Rookie F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments