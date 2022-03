Kelas MotoGP di Sirkuit Mandalika Bakal Berdurasi 27 Lap

Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Indonesia) akan menjadi putaran kedua Kejuaraan Dunia Balap Motor 2022. Lomba akan digelar di sirkuit baru, Pertamina Mandalika Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18-20 Maret atau akhir pekan depan.

Selain kelas premier MotoGP, juga akan dilombakan kategori Moto2 dan Moto3. Akhir pekan nanti juga akan digelar balapan pendukung Asia Talent Cup (ATC).

Salah satu yang dinantikan pada Pertamina Grand Prix of Indonesia adalah durasi balapan (jarak lomba) kelas tertinggi, MotoGP. Hal itu baru diketahui dalam jadwal yang dikeluarkan FIM dan Dorna Sports, belum lama ini.

Dalam rilis tersebut tertulis bila lomba MotoGP GP of Indonesia akan berdurasi 27 lap. Dengan panjang Sirkuit Mandalika yang 4,3 km, berarti jarak lomba MotoGP nanti adalah 116,1 km.

Sementara, untuk Moto2 balapan di Mandalika nanti akan berdurasi 25 lap (107,5 km). Adapun untuk kelas terbawah, Moto3, bakal digelar sebanyak 23 lap (98,9 km).

Kalender Kejuaraan Dunia Balap Motor 2022 akan berlangsung sebayak 21 balapan. Dari jumlah tersebut, 15 sirkuit di antaranya memiliki panjang di bawah 5 km, termasuk Mandalika.

Dari 15 sirkuit tersebut, Red Bull Ring yang akan menjadi tuan rumah putaran ke-14, GP Austria, juga memiliki panjang lintasan 4,3 km. Namun, lomba kelas MotoGP pada 21 Agustus nanti akan berdurasi 28 lap (120,9 km).

Sejumlah sirkuit MotoGP musim 2022 ini juga lebih pendek dibanding Mandalika. Sebut saja Le Mans, Prancis, yang hanya 4,2 km dan kelas MotoGP nanti akan berdurasi 27 lap (113,0 km).

Demikian pula dengan Sachsenring di Jerman yang hanya memiliki panjang 3,7 km (lomba MotoGP 30 lap atau 110,1 km). Atau, Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol, yang hanya sepanjang 4,0 km. Lomba MotoGP di sana berdurasi 27 lap (108,1 km).

Selain Mandalika, sirkuit baru lain dalam kalender MotoGP 2022 adalah KymiRing. Panjang trek untuk tuan rumah GP Finlandia itu adalah 4,5 km. Namun, hingga kini belum diketahui berapa lap lomba MotoGP akan digelar di sana nantinya.

Jadwal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022

Kamis, 17 Maret 2022

12:30 – 14:15* Tes lintasan

14:30 Inspeksi keselamatan lintasan

14:30 – 16:00 Pengenalan lintasan oleh pembalap

17:00 Jumpa pers beberapa pembalap MotoGP

Jumat, 18 Maret 2022

09:00 – 09:40 Moto3 Latihan bebas 1 (FP1)

09:55 – 10:35 Moto2 Latihan bebas 1 (FP1)

10:50 – 11:35 MotoGP Latihan bebas 1 (FP1)

11:50 – 12:20 Asia Talent Cup Latihan bebas 1 (FP1)

13:15 – 13:55 Moto3 Latihan bebas 2 (FP2)

14:10 – 14:50 Moto2 Latihan bebas 2 (FP2)

15:05 – 15:50 MotoGP Latihan bebas 2 (FP2)

16:05 – 16:35 Asia Talent Cup Latihan bebas 2 (FP2)

16:45 – 17:10 Media laps

Sabtu, 19 Maret 2022

08:15 – 08:45 Asia Talent Cup Kualifikasi

09:00 – 09:40 Moto3 Latihan bebas 3 (FP3)

09:55 – 10:35 Moto2 Latihan bebas 3 (FP3)

10:50 – 11:35 MotoGP Latihan bebas 3 (FP3)

11:45 – 12:15 MotoGP VIP Village, Pit Lane Walk

12:35 – 12:50 Moto3 Kualifikasi 1 (Q1)

13:00 – 13:15 Moto3 Kualifikasi 2 (Q2)

13:30 – 13:45 Moto2 Kualifikasi 1 (Q1)

13:55 – 14:10 Moto2 Kualifikasi 2 (Q2)

14:25 – 14:55 MotoGP Latihan bebas 4 (FP4)

15:05 – 15:20 MotoGP Kualifikasi 1 (Q1)

15:30 – 15:45 MotoGP Kualifikasi 2 (Q2)

16:25 Asia Talent Cup Race 1 (16 lap)

17:00 Jumpa pers kualifikasi

17:15 – 17:45 BMW M laps

Minggu, 20 Maret 2022

09:00 Asia Talent Cup Race 2 (16 lap)

10:00 – 10:10 Moto3 Warm Up

10:20 – 10:30 Moto2 Warm Up

10:40 – 11:00 MotoGP Warm Up

11:05 – 11:35 MotoGP VIP Village, Pit Lane Walk

12:00 Moto3 Race (23 lap)

13:20 Moto2 Race (25 lap)

14:51 Lagu kebangsaan

15:00 MotoGP Race (27 lap)

*Waktu lokal, atau Waktu Indonesia Tengah (Wita). Selisih satu jam dengan WIB.