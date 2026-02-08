Pedrosa Nilai Ducati Lakukan Manuver Bagus di Bursa MotoGP

Pasar pembalap MotoGP untuk musim 2027 makin jadi sorotan utama, bahkan lebih dari aksi di lintasan, meskipun pramusim 2026 baru saja dimulai dengan tes di Sepang. Meskipun hanya ada satu perpanjangan kontrak yang efektif, yaitu Marco Bezzecchi dengan Aprilia, dan satu lagi yang diharapkan segera terjadi, yaitu Marc Marquez dengan Ducati, sisa transfer lainnya bergerak dengan sangat cepat di balik layar.

Motorsport.com memberi tahu dua pergerakan eksklusif yang akan terjadi untuk musim depan: Fabio Quartararo akan meninggalkan Yamaha untuk membalap dengan pabrikan Jepang lainnya, Honda, dan Jorge Martín menyetujui kontraknya dengan merek Iwata, yang akan menggantikan 'El Diablo'.

Namun, gempa bumi juga akan terjadi di Ducati. Pergerakan lain yang akan dikonfirmasi adalah Pedro Acosta meninggalkan KTM dan bergabung dengan Ducati, di mana ia akan melengkapi duo mewah di tim resmi bersama Marc Marquez. Dengan demikian, Hiu dari Mazarron menggantikan Francesco Bagnaia yang, pada penutupan tes di Sepang, mengisyaratkan bakal mengakhiri hubungannya dengan Borgo Panigale.

Bursa yang begitu sibuk ini memicu antusiasme di kalangan penggemar dan di paddock, serta berbagai pendapat. Salah satu yang paling berharga adalah pendapat Dani Pedrosa, legenda MotoGP, penguji KTM, dan komentator DAZN. Dalam ringkasan uji coba Sepang di saluran televisi tersebut, ia ditanya tentang semua pergerakan ini.

Dengan asumsi bahwa hal ini belum dikonfirmasi secara resmi, pembalap #26 mengetahui apa yang terjadi di KTM dan Pedro Acosta ini secara khusus menyoroti langkah bagus Ducati. "Kami tahu bahwa pergerakan akan terjadi sangat cepat, tetapi bisa dikatakan bahwa ini adalah (pasar) tercepat dalam sejarah," katanya.

"Karena hampir seluruh grid sudah terbentuk sebelum hari pertama tes adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan paling menarik? Belum semuanya dikonfirmasi. Tapi ya, tanpa ragu tim Ducati telah melakukan manuver yang bagus.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ketika ditanya tentang berita utama dari tes Sepang, dia memberikan penilaian yang menarik. "Sulit untuk menarik kesimpulan setelah tes ini, tetapi salah satu berita utama yang paling jelas, menurut saya, adalah kondisi fisik Marc yang sangat baik. Saya juga akan menyebutkan masalah teknis yang dialami Yamaha dengan motor barunya, beberapa masalah serupa yang dialami Honda, dan kemudian, saya akan menambahkan sedikit ketidakpastian, dalam arti bahwa kita harus bersabar. Saya rasa belum semua orang bisa menarik banyak kesimpulan," ungkapnya

"Saya melihat Aprilia kuat, setidaknya Marco Bezzecchi terlihat sangat bersemangat. Begitu pula tim secara umum, dengan penampilan yang mereka tunjukkan. Tetapi ketika Anda melihat mereka di lintasan, mereka terlihat sangat bagus, sungguh."

Ketika ditanya apakah KTM dapat memenangi balapan tahun ini, Pedrosa menjawab ya, dan juga berfokus pada situasi Honda dan Bagnaia, menjelang pertarungan yang mungkin akan lebih ketat di kategori utama pada 2026.

"Bisa, bisa saja. Setelah itu, semuanya harus disesuaikan, dan kita akan lihat seberapa sulitnya, dengan Marc di lintasan, Bezzecchi yang kuat, dan rival lain yang bisa memberikan kejutan. Tapi, tim sedang bekerja agar Pedro punya peluang untuk memenangi beberapa balapan," katanya.

"Honda telah mengambil langkah besar ke depan, setidaknya dalam hal putaran cepat dan kecepatan puncak. Mereka pasti telah melakukan sesuatu pada mesinnya. Terbukti bahwa waktu putaran mereka makin baik.

"Saya pikir akan ada sedikit lebih banyak persaingan dan ketidakpastian di balapan-balapan awal. Ada pembalap yang masih mencari setelan yang tepat, dan akan ada beberapa yang, di sirkuit tertentu, setelannya lebih baik daripada di sirkuit lain, dan persaingan akan lebih ketat.

"Tidak diragukan lagi, mereka yang memiliki mentalitas (untuk memperebutkan) titel juara, seperti Marc atau Bezzecchi, akan sangat kuat. Pertanyaannya adalah apakah Pecco Bagnaia, tahun ini, bisa lebih kompetitif daripada 2025. Melihatnya di lintasan, dia terlihat baik. Mungkin dia akan memulai tahun ini dengan ritme yang baik," pungkasnya.