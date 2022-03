Presiden Jokowi Berharap Pembalap Tampil Terbaik di MotoGP Indonesia

Sekitar 20 pembalap yang akan berjibaku di lintasan Sirkuit Mandalika, 18-20 Maret, hadir di Istana Merdeka pada pukul 09.30 WIB. Mereka berbincang di halaman selama 10 menit.

Dalam kesempatan tersebut, ayah tiga anak tersebut juga sempat menunjukkan motor miliknya. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pembalap berfoto bersama di depan motor Kawasaki W175 yang dikendarai ketika meresmikan sirkuit baru yang dikenal sangat indah.

"Sama seperti Anda semua, saya juga suka mengendarai motor. Walaupun motor saya tidak sekeren milik kalian, tapi memiliki sejarah tersendiri,” ujarnya saat menjelaskan motor miliknya kepada para pembalap.

“Saya sering mengendarai motor ini untuk mengunjungi daerah, bertemu masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, melihat permasalahan di lapangan, meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur, hingga mencoba sirkuit di Mandalika.”

Presiden Jokowi pun meyakinkan para pembalap bahwa Sirkuit Mandalika sudah siap untuk menggelar MotoGP 2022. Ia juga berharap mereka dapat memberikan hasil yang terbaik pada MotoGP 2022.

"Saya berharap yang terbaik untuk balapan Anda semua di Sirkuit Mandalika," ia menuturkan.

Setelah itu, Marc Marquez dan kawan-kawan diarahkan menuju ruang kredensial. Para pembalap yang sudah mengenakan kostum mendapat giliran satu per satu mengambil gambar bersama Jokowi.

Usai sesi foto bersama, para pembalap MotoGP kemudian menuju motor masing-masing untuk melakukan kegiatan parade yang mengangkat tema Pertamina Grand Prix of Indonesia: “Energy to Speed Up Parade”.

Parade yang digelar dalam rangka pelaksanaan promosi Mandalika MotoGP 2022 tersebut dilepas langsung oleh Presiden Jokowi dengan menggunakan bendera balap.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, Managing Director Dorna Carlos Ezpeleta, Vice Chief Executive Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PT ITDC Abdulbar Mansoer.

Presiden Joko Widodo menaiki motornya disaksikan para pembalap MotoGP Foto oleh: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Daftar Pembalap yang Hadir di Istana Negara

Marc Marquez, Repsol Honda Team; Pol Espargaro, Repsol Honda Team; Joan Mir, Suzuki Ecstar Team; Alex Rin, Suzuki Ecstar Team; Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team; Jack Miller, Ducatio Lenovo Team; Enea Bastianini, Gresini Racing Moto GP; Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Moto GP; Johann Zarco, Pramac Racing; Jorge Martin, Pramac Racing; Alex Marquez, LCR Honda Castrol; Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu; Andrea Dovizioso, WithU Yamaha RNF Moto GP Team; Darryn Binder, WithU Yamaha RNF Moto GP Team; Luca Marini, Mooney VR46 Racing Team; Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team; Bo Bendsneyder, Pertamina Mandalika SAG Team; Gabriel Rodrigo, Pertamina Mandalika SAG Team; Mario Aji, Honda Team Asia; Veda Ega Pratama, Idemitsu Asia Talent Cup.