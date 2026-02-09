Quartararo Jalani Operasi Jari Tengah, Yamaha Menunggu di Buriram

Pembalap asal Prancis mengalami kecelakaan dalam sesi pertama tes pramusim resmi MotoGP yang digelar pekan ini di Sepang. Setelah kecelakaan tersebut, dalam sesi latihan sore, ia kembali ke lintasan meskipun mengalami rasa sakit dan jari yang patah. Ia mencatatkan waktu terbaiknya hari itu. Namun, Quartararo mengalami masalah teknis pada motor barunya, M1 V4, yang memaksanya kembali ke garasi.

Kemudian, diketahui bahwa Fabio Quartararo mengalami patah tulang pada jari tengah tangan kanannya. Ia pun memutuskan untuk naik pesawat dan terbang ke Barcelona.

Setelah tiba di sana, pembalap tersebut menjalani pemeriksaan medis lebih mendalam pada tangan yang terluka dan menjalani prosedur cepat untuk mengamankan dan menstabilkan patah tulang jarinya.

Tangan Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, setelah kecelakaan pada Selasa di Sepang

Tentu saja, Quartararo melewatkan acara besar peluncuran musim MotoGP 2026 di hadapan 20.000 penggemar di Kuala Lumpur, tempat pembalap Prancis ini memiliki banyak penggemar setia yang merindukannya.

"Saya sangat menyesal, saya tidak berada di Kuala Lumpur untuk peluncuran musim MotoGP. Kami harus pulang untuk memeriksa apakah jari saya membutuhkan operasi. Semoga kalian menikmati malam ini dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa!", jelas Fabio pada Sabtu melalui sambungan satelit dengan acara peluncuran musim, di mana ia ingin hadir melalui video langsung dari rumahnya di Andorra.

Yamaha menunggunya untuk tes dan balapan di Thailand

Yang hadir di panggung di kaki Menara Petronas pada Sabtu itu adalah Paolo Pavesio, sang pemimpin Yamaha.

"Fabio tidak bersama kami karena dia cedera selama tes," katanya. "Tapi, saya ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi dia pasti akan berada di grid start baik untuk tes berikutnya di Tailan maupun untuk grand prix pertama musim ini."

Dengan demikian, eksekutif Yamaha tersebut memastikan bahwa Quartararo akan pulih dan kembali ke tim pada 21 dan 22 Februari dalam tes resmi kedua pramusim MotoGP 2026.

Nikmati foto-foto terbaik dari acara di Kuala Lumpur:

MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP membuka tirai musim 2026 di kaki Menara Petronas. MotoGP 36