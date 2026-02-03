Quartararo Jawab Spekulasi Pindah ke Honda di MotoGP 2027

Fabio Quartararo mengakui bahwa Honda adalah salah satu tim yang mengajaknya bicara mengenai kursi MotoGP 2027, tetapi dia menegaskan belum menandatangani kesepakatan apa pun.

Musim transfer MotoGP memasuki fase yang lebih intens pekan lalu ketika Motorsport.com melaporkan bahwa juara 2021, Quartararo telah menyetujui persyaratan untuk bergabung dengan Honda pada awal era mesin 850 cc.

Langkah tersebut, jika disepakati, akan mengubah peta pasar pembalap, dengan pembalap Aprilia saat ini, Jorge Martin, muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan pembalap Prancis itu di Yamaha.

Berbicara di Sepang pada Senin sebelum tes pramusim pertama tahun ini, pembalap Yamaha Factory Racing memberikan petunjuk tentang di mana dia bisa balapan tahun depan, tetapi menekankan bahwa keputusan akhir belum diambil.

“Satu-satunya hal yang bisa saya konfirmasi hari ini adalah kami sedang berbicara dengan tim-tim. Honda adalah salah satunya, tetapi kami belum menandatangani apa pun,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah Quartararo juga sedang berdiskusi dengan Yamaha tentang kontrak baru, dia menambahkan, “Tentu saja, saya tidak akan memberitahu Anda semuanya, tetapi kami sedang berbicara dengan banyak tim.

“Kami akan mempertimbangkan, (tetapi) tidak dalam waktu dekat. Saya akan mengambil waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan untuk 2027. Tetapi belum ada yang disepakati dan ditandatangani.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Regulasi teknis MotoGP akan mengalami perubahan besar pada 2027 dengan pengenalan mesin berkapasitas lebih kecil 850 cc, pengurangan aerodinamika, dan larangan sistem perangkat ketinggian pembalap.

Skala perubahan ini berpotensi mengganggu hierarki saat ini di MotoGP dan memungkinkan Yamaha untuk kembali kompetitif di MotoGP setelah bertahun-tahun mengalami penurunan.

Dengan begitu banyak ketidakpastian tentang motor mana yang akan menjadi yang terkuat pada 2027, Quartararo mengatakan setiap pembalap di grid pada dasarnya akan melangkah ke dalam ketidakpastian.

“Ini adalah taruhan. Ini taruhan bagi saya, dan ini taruhan bagi semua orang,” ujarnya. “Tentu saja, ketika Anda telah lama bersama tim, Anda berada di puncak. Tentu saja, Anda ingin tetap bersama tim.

“Tapi, Anda harus mendengarkan semua orang, mencoba melihat bagaimana proyek mereka. Tentu saja, semua orang akan menjual proyek mereka sebaik mungkin. Tapi menurut saya, ini harus menjadi keputusan pribadi, di mana saya merasa harus tetap tinggal atau pergi.

“Ini bukan perjudian, tapi mari kita katakan ini akan menjadi taruhan bagi setiap pembalap.”

Perpanjangan kontrak Quartararo dengan Yamaha pada April 2024 menjadikannya salah satu pembalap dengan gaji tertinggi di grid, jika bukan yang tertinggi secara mutlak.

Dalam skala global dan pendapatan, Honda dan Yamaha adalah pabrikan terbesar di MotoGP, jauh mengungguli pesaing Eropa seperti Ducati, Aprilia, dan KTM. Kekuatan finansial mereka menempatkan mereka dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk menarik pembalap terkemuka dengan gaji yang menggiurkan.

Namun, Quartararo menekankan bahwa uang bukanlah faktor penentu dalam negosiasi kontraknya, mengacu pada emosi yang dia tunjukkan setelah dia gagal meraih kemenangan di Grand Prix Inggris tahun lalu karena masalah teknis.

“Saya ingin menang. Anda bisa melihat emosi yang saya tunjukkan di Silverstone. Ini bukan tentang uang. Ini tentang kebahagiaan berada di puncak podium,” katanya.