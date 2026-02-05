Toprak Razgatlioglu marah dan kehilangan motivasi setelah kesulitan menyesuaikan diri dengan Yamaha YZR-M1 dalam tes MotoGP di Sepang.

Juara bertahan World Superbike tersebut mengumpulkan jarak tempuh dalam uji coba pramusim resmi di Malaysia selama dua minggu terakhir, mengumpulkan informasi penting untuk debut MotoGP-nya yang sangat dinantikan bersama Pramac.

Meskipun masalah keamanan pada mesin V4 baru Yamaha memaksa semua pembalap pabrikan masuk ke garasi pada Rabu (4/2/2026), Razgatlioglu tetap berhasil menyelesaikan lima hari tes selama Shakedown dan uji coba kolektif.

Pembalap Turki ini mencatatkan waktu terbaik 1:58,326 pada hari terakhir tes, menempatkannya di posisi ke-18 di papan klasemen dan hampir dua detik di belakang pembalap tercepat Alex Marquez yang menggunakan Ducati spesifikasi pabrik.

Serangan waktu Razgatlioglu juga lebih dari 0,7 detik lebih lambat dari pembalap Yamaha tercepat pada hari itu, Alex Rins, meskipun defisit sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar, mengingat pembalap acuan pabrikan Fabio Quartararo mundur dari dua hari terakhir uji coba karena cedera.

Bagi pembalap yang telah memenangi tiga gelar di WSBK, termasuk dua gelar terakhir, menyesuaikan diri dengan realitas baru terbukti sangat sulit sejauh ini.

“Saya belajar sesuatu, tapi tidak banyak, karena saya masih mencoba mengubah gaya balap saya,” katanya kepada media, termasuk Motorsport.com.

“Pagi ini, kami tidak memulai dengan kuat. Saya juga sedikit kesal, karena waktu lap belum tercapai. Pada sore hari, kami menemukan set-up yang bagus dengan ban bekas dan saya merasa sedikit lebih baik," ucapnya.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto oleh: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Menjelaskan masalahnya dengan ban baru, ia menambahkan, “Saya mengharapkan waktu 1:57, tapi saya tidak mencapai 57 detik. Saya hanya mengatakan, mungkin saya bisa melihat 57,7 detik atau 57,6 detik, tapi hari ini saat memulai, sangat sulit.

“Selain itu, motivasi saya menurun karena saya berkendara seperti sebelumnya tapi waktu lap tidak kunjung datang. Pada akhirnya, saya menemukan ritme. Tapi saya juga menggunakan dua ban baru dan melakukan segalanya. Saya hanya mencapai 58,3 detik, tapi waktu lap idealnya 58,1 detik atau 58,0 detik, tapi lagi-lagi tidak 57.

“Bagi saya, sulit melihat nama saya begitu rendah di layar, terutama setelah kesuksesan superbike. Tapi, saya berusaha belajar dengan cepat. Saya harap kita bisa kembali. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya berusaha mendorong setiap hari.”

Mengapa Razgatlioglu kesulitan setelah beralih ke MotoGP?

Penyesuaian lambat Razgatlioglu terhadap mesin MotoGP dapat dikaitkan dengan beberapa masalah. Pertama, dia harus menyesuaikan diri dengan ban Michelin, yang perilakunya sangat berbeda dari ban Pirelli yang dia kenal dari WSBK. Pindah ke MotoGP selalu direncanakan dengan target 2027, saat Pirelli akan menjadi pemasok ban resmi untuk kelas utama. Namun, untuk saat ini, dia masih harus memahami karakteristik ban Michelin, baik dalam sesi kualifikasi maupun balapan.

“Ban ini sedikit berbeda dari Pirelli,” jelasnya. “Dengan Pirelli, saat Anda merasakan ban berputar, mudah untuk mengendalikannya. Tapi dengan Michelin, saat ban berputar, (motor tidak berhenti) lagi.

“Selain itu, umpan balik pada ban depan sekarang sempurna, tetapi ban belakang masih sulit, karena sangat sensitif. Sulit untuk memahami cengkeraman ban. Saya butuh lebih banyak waktu untuk memahaminya.

“Kami masih punya dua hari uji coba lagi di Thailand. Mungkin kami akan mencoba beberapa setelan berbeda karena dalam uji coba ini, kami tidak mengubah setelan suspensi. Kami hanya mencoba beberapa bagian baru.”

Meskipun dia akhirnya bisa menemukan ritme dengan ban bekas, meskipun tidak menyelesaikan simulasi balapan yang benar, dia mengalami kesulitan besar saat ban baru dipasang di motornya.

“Saat saya mengendarai motor dengan ban baru, sangat sulit untuk menunggu lama sebelum membuka gas karena di superbikes, saya selalu menggunakan ban belakang untuk berbelok. Saya menggunakan ban belakang untuk meluncur dan mempercepat (untuk mendapatkan) akselerasi yang baik," ungkapnya.

“Sekarang dengan motor MotoGP, situasinya sebaliknya. Anda harus mengendarai dengan gaya Moto2 dan membuka gas dengan sangat lembut karena ban ini sangat sensitif, terutama ban belakang. Tim selalu menyuruh saya untuk mengendarai dengan halus, tapi itu mudah diucapkan. Setelah superbike, ini sangat sulit.”

Kemudian, Razgatlioglu juga harus menyesuaikan gaya berkendaranya untuk Yamaha M1. Meskipun perbedaan kecepatan antara motor WSBK berbasis jalan raya dan motor prototipe MotoGP tidak terlalu signifikan, keduanya harus dikendarai dengan cara yang benar-benar berbeda untuk mendapatkan performa maksimal.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sejauh ini, Razgatlioglu berhasil membawa gaya berkendara agresif dan pengereman kerasnya ke MotoGP, tetapi ada area lain di mana dia jelas kesulitan.

“Pada pengereman, itu oke, saya kuat. Saya melakukan pengereman keras dan menghentikan motor, itu sempurna. Tapi pada tikungan panjang, saya masih belum mengerti,” ujarnya. “Saat pengereman, saya sekarang menikmati [motor], tapi kecepatan di tikungan sedikit sulit.

“Pagi ini, saya melihat Alex Marquez. Motornya luar biasa saat berbelok dan juga memiliki akselerasi yang sangat baik. Selain itu, cengkeramannya lebih baik.

“Yang ini sedikit sulit bagi saya, mencoba mengendarai seperti dia tapi motornya tidak berbelok, dan kita kehilangan sedikit.”

Razgatlioglu mencoba setang yang berbeda minggu ini, tapi juga ada beberapa kompromi.

“Saya sangat kuat sekarang dengan setang ini, tapi saya kehilangan kecepatan di lintasan lurus,” tandasnya. “Saya kehilangan sedikit kecepatan puncak dan mungkin sedikit di tikungan karena setang ini tinggi.

“Sulit untuk membungkuk. Ini biasanya bukan gaya saya. Saya tidak turun, tapi sekarang saya mulai mencoba mengubah gaya balap saya karena di MotoGP kita butuh ini.”

Razgatlioglu akan menjalani dua hari uji coba lagi di Buriram pada akhir bulan ini sebelum putaran pembuka musim pada 1 Maret. Pembalap berusia 29 tahun ini berencana melakukan simulasi balapan di sirkuit Buriram untuk mempersiapkan musim pertamanya di MotoGP.

