Rider of The Month: Francesco Bagnaia Tak mudah mendapatkan kemenangan di MotoGP, apalagi secara konsisten. Namun, itu mampu dilakukan Francesco Bagnaia. Bintang Ducati Lenovo Team meraihnya dalam tiga balapan terakhir. Layak rasanya Motorsport.com Indonesia menobatkan Pecco sebagai Rider of The Month.

Oleh: I Gede Ardy Estrada , Editor Kemenangan pada Grand Prix Austria, 21 Agustus 2022, tak hanya membuat Francesco Bagnaia kembali masuk dalam pertarungan gelar musim ini, namun juga membawanya masuk daftar elite MotoGP. Podium tertinggi di Red Bull Ring merupakan yang ketiga diraihnya secara beruntun menyusul kesuksesan dalam GP Inggris dan GP Belanda. Tak banyak rider mampu melakukannya. Bahkan, juara dunia bertahan Fabio Quartararo belum bisa mencapai milestone tersebut. Sejak era MotoGP bergulir pada 2002 silam, tercatat hanya lima nama yang berhasil membukukan tiga kemenangan berturut-turut, sebelum Pecco Bagnaia menggenapi daftar menjadi enam pembalap. Hanya enam orang dalam rentang dua dekade membuktikan betapa sulitnya mencetak kemenangan di setiap akhir pekan balap. Bagnaia bergabung dengan rider sekelas Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez, yang masif aktif. Bagnaia juga menjadi pembalap Ducati kedua setelah Stoner sekaligus rider Italia kedua setelah Rossi yang sukses menorehkan hat-trick P1 di MotoGP. Namun, patut diketahui pula bahwa prosesnya menggapai milestone ini tidaklah mudah. Baca Juga: Rider of The Month: Toprak Razgatlioglu

Rider of The Month: Fabio Quartararo Pemuda 24 tahun tersebut harus terlebih dulu merasakan pahitnya tiga kali DNF (gagal finis) dalam empat balapan. Pecco juga sempat mengalami insiden kecelakaan lalu lintas akibat konsumsi alkohol berlebih ketika menikmati liburan musim panas di Ibiza, awal Juli lalu. Meski telah meminta maaf, kritik tetap datang. Ia pun memilih untuk meresponsnya dengan performa di lintasan balap. Pecco berhasil dengan selalu menyabet kemenangan, di Inggris (7 Agustus) dan Austria. Kini ia kembali dielu-elukan. "Dalam dua race terakhir, dia mampu mengatasi situasi yang sangat sulit. Baik di Silverstone (Inggris) dan Austria, dia bisa mengelola keadaan sebaik mungkin dengan ban dan paket teknis, menghindari eror serta blunder," ujar Cristian Gabarrini, crew chief Bagnaia. "Dia mungkin bukan yang tercepat selama akhir pekan, tetapi kami masih berhasil menemukan solusi. Saya pikir kedewasaan membuat perbedaan. Dan dia telah mencapai kematangan luar biasa, selain tentu kemampuan mengeksploitasi paket secara maksimal." Kemenangan beruntun yang diklaim Pecco Bagnaia dalam tiga balapan terakhir bukan hanya membuatnya sejajar para legenda MotoGP, tetapi yang lebih penting menjaga kansnya untuk menjadi juara dunia 2022. Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images Sebelum hat-trick, ia tertinggal 91 angka dari Quartararo, yang stabil musim ini. Sekarang, dengan tujuh balapan tersisa, Bagnaia mereduksinya jadi tinggal 44 poin. Saat El Diablo hanya meraih 28 angka, Pecco memborong poin maksimal. Itu jumlah yang masif tentunya. Geliat dominasi Bagnaia belakangan ini pun telah membuat Quartararo dan Aleix Espargaro semakin awas. Persaingan gelar akan menjadi pertarungan tiga arah antara Yamaha, Aprilia serta Ducati. El Diablo merasa kini Bangnaia lebih patut diwaspadai ketimbang Espargaro, yang menempati peringkat kedua. Dalam tiga balapan terakhir, ia hanya kalah sekali dari rider Aprilia, yakni ketika crash di Assen. Namun, tidak mampu membendung laju pemilik nomor #63. "Saya melihat Pecco sebagai rival berat dalam kejuaraan sekarang. Dia berada dalam fase sulit dihentikan, sehingga saya menganggapnya lawan utama daripada Aleix," ujar Quartararo setelah GP Inggris, awal Agustus lalu. Hal serupa pun diungkapkan Espargaro, yang sekarang cuma unggul 12 poin atas Bagnaia. Selain kemampuan balap, rider jebolan Akademi VR46 itu memiliki motor paling kencang dan Ducati punya banyak pembalap yang siap membantu Pecco memenangi gelar juara dunia. Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto oleh: Dorna "Saya pikir mereka (Ducati dan Bagnaia) telah membuat langkah maju yang signifikan dalam kejuaraaan. Mereka juga punya banyak motor dan bisa bekerja sebagai tim. Saya pikir persaingan akan sangat ketat." Satu hal yang juga perlu dicermati dari Pecco Bagnaia adalah kecenderungannya menemukan mojo atau performa terbaiknya di paruh kedua. Musim lalu, ia mendominasi enam race terakhir, memenangi empat di antaranya, dan sempat membuat Quartararo was-was. Sekarang Bagnaia seperti telah mendapatkan bentuk terbaiknya dengan Desmosedici GP22. Pertanyaannya, apakah ia mampu melanjutkan konsistensinya? Ini masih perlu dilihat lebih jauh, sebab Quartararo dan Espargaro tentunya akan merespons. Yang pasti akhir pekan ini, Bagnaia akan menuju ke salah satu trek favoritnya, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Musim lalu, ia nyaris mencetak dua kemenangan di sana, sayang pada GP Emilia Romagna, Pecco crash saat tengah memimpin race yang tersisa empat lap. Tentu kans mencetak kemenangan keempat beruntun dan memangkas gap dengan rival sangat terbuka, sebab ia punya rapor bagus di Misano. Dalam lima GP San Marino terakhir, Bagnaia hanya sekali DNF. Sisanya ia selalu podium, dua kali sebagai pemenang. Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images