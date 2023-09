Sulit Dapat Poin, Honda Makin Suram di MotoGP Catalunya

Sebenarnya, sinyal penurunan pabrikan Jepang itu sudah terlihat sejak latihan bebas Jumat, di Barcelona. Empat RC213V berkumpul di bagian bawah tabel waktu.

Namun, Marquez memberikan sedikit kelegaan saat ia berhasil masuk ke Q2. Juara dunia delapan kali tersebut menjadikan Jack Miller dari KTM sebagai acuan untuk mencatatkan waktu terbaik dalam kualifikasi awal, meskipun kemudian ia mengakui bahwa setelah "lap terakhir" tidak ingin maju ke Q2 karena sudah menduga hanya meraih posisi ke-12.

Hal itu terbukti benar. Ia mencatatkan waktu 0,7 detik lebih lambat di Q2 dibandingkan dengan yang ia catatkan di segmen pertama kualifikasi, dari 1:39,070 detik menjadi 1:39,7.

Setelah berjuang keras di beberapa lap awal Sprint Race, di mana Marquez sempat berada di posisi ketujuh, sebelum akhirnya melorot ke urutan ke-11 dan terpaut 11,8 detik dari sang pemenang, Aleix Espargaro.

Marquez merasa ini adalah "hari yang baik" mengingat hasilnya. Ia mencatat bahwa momen-momen seperti Q1 dan lap-lap awal Sprint Race "penting" untuk kepercayaan dirinya.

"Pada akhirnya dalam balapan, saya finis di posisi saya," Marquez memulai. "Tapi, memang benar bahwa performa motor yang sebenarnya (di lintasan) mampu melakukan 1:39,7, 1 menit 39,6detik, 1:39,8. Seperti yang saya lakukan di Q2.

"Di Q2, saya mencoba mengikuti Pecco (Bagnaia) tetapi setelah tiga tikungan saya sendirian, dia pergi, jadi saya menyelesaikan lap sendirian. Kemudian di Q1, saya bisa menemukan putaran yang sempurna dengan motor tidak seperti Ducati, sedikit lebih lambat, gaya membalap yang berbeda. Saya bisa mengikuti Miller dan saya melakukan putaran yang sebenarnya.

"Ketika saya berhenti di box, saya mengatakan tidak ingin keluar di Q2 karena cukup di posisi ke-12. Itu bukan cara terbaik. Namun, itu salah satu kemampuan saya untuk mengikuti yang lain. Dalam balapan, setelah start yang bagus, kecepatan di lima, enam lap pertama sangat luar biasa.

"Saya makin mengebut, saya mengendarai motor sampai batasnya dan mungkin saja akan mengalami kecelakaan di sana karena saya mengendarai motor melebihi batas kemampuan. Tapi di sana, ketika melihat saya bisa mengikuti mereka sedikit, saya mulai merasakan sedikit rasa sakit dan saya berkata 'Oke, sekarang saatnya untuk kembali [turun] dan menyelesaikan balapan'.

"Bagi saya itu penting, itu adalah beberapa momen, satu momen, tapi itu penting untuk kepercayaan diri saya, untuk diri saya sendiri. Lebih dari sekadar hasil. Untuk menunjukkan bahwa saya masih ada di sana, karena pada akhirnya Anda mulai memiliki keraguan pada diri sendiri meskipun Anda sudah tertinggal sangat jauh."

Rekan setimnya di Honda, Joan Mir, menyelesaikan Sprint Race di urutan terakhir dalam sirkuit yang pada tahun 2020, menandai awal perjalanannya menuju gelar juara bersama Suzuki.

Mir mengatakan kurangnya traksi yang ia miliki, bahkan terhadap para pembalap RC213V lainnya, menyebabkan "perasaan terburuk dalam hidup saya saat mengendarai motor”.

"Jujur saja, sulit bagi saya untuk berada di depan Anda dan berbicara tentang balapan karena saya mengalami perasaan terburuk dalam hidup saya di atas motor," ujar Mir, yang baru-baru ini mengakui bahwa ia berpikir untuk pensiun di tengah kesengsaraan Honda saat ini, pada hari Sabtu.

"Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Saya kalah dalam hal akselerasi bahkan dengan Honda lainnya. Saya tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi.

"Saya tahu bahwa cengkeraman kami tidak fantastis. Ada banyak tikungan di sini yang memperlihatkan titik lemah kami dan kami mencoba bertahan dengan itu. Tapi sejujurnya, saya tidak bisa mengendalikan putaran itu.

"Saya hanya membuka gas dan tidak bergerak. Saya kehilangan 0,2 atau 0,3 detik di tikungan terakhir dibandingkan dengan Honda lainnya. Saya butuh jawaban karena semua orang tahu cara membuka gas. Hal lainnya adalah mengerem, masuk ke tikungan, di mana saya pikir kami kuat. Tapi apa yang terjadi di balapan tidak bisa diterima."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“In Q1 I was able to find the perfect lap with a bike that is not like the Ducati, it’s a little bit slower, different riding style.

“I was able to follow Miller and I did a real lap. When I stopped in the box I said I didn’t want to go out in Q2 because it was enough in 12th position.

“It’s not the best way, but it’s one of my abilities to follow others. But in the race, after a good start the pace of the first five, six laps was incredible.

“I was pushing extra, I was riding on the limit and it was possible to have a crash there because I was riding over my limits. But there when I saw I was able to follow them a bit, I started to have graining and I said ‘OK, now it’s time to come back [down] and finish the race’.

“For me it’s important, it’s some moments, single moments, but they are important for my confidence, for myself.

“More than for the result. To show that I’m still there, because in the end you start to have some doubts in yourself even if you are very far [from the front].”

His Honda team-mate Joan Mir finished the sprint 19.574s down in last at a circuit in 2020 which ultimately marked the beginning of his charge to the championship with Suzuki.

Mir says the lack of traction he had on his Honda, even to the rest of the RC213V runners, led to the “worst feeling of my life on a motorbike”, and called this “unacceptable”.

“Honestly, it’s hard for me to be in front of you and speak about the race because I had the worst feeling of my life on a motorbike,” Mir, who recently admitted he thought about retiring amid Honda’s current woes, said on Saturday.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“It is something unbelievable. I was losing on acceleration even with the other Hondas. I don’t really understand what happened.

“I know that our grip is not fantastic. There are a lot of corners here that expose our weak points and we are trying to survive with it. But honestly I was not able to control that spin.

“I was just opening the throttle and wasn’t moving. I was losing two or three tenths minimum in the last corner compared to the other Hondas.

“I need answers because everyone knows how to open the throttle. The other things is to brake, going into the corners, where I think we are strong. But what happened in the race was unacceptable.”