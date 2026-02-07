Setelah tes di Sepang di mana Pecco Bagnaia tampaknya telah memulihkan kepercayaan dirinya di atas Desmosedici GP26 baru, manajer Ducati, Davide Tardozzi, menyoroti perubahan mentalitas sang juara dunia balap motor tiga kali selama masa istirahat musim dingin.

Pembalap Italia itu mengalami masa-masa sulit pada 2025, tidak mampu menemukan performa terbaiknya dengan GP25, sementara rekan setimnya, Marc Marquez, melaju kencang menuju gelar juara dunia kesembilannya. Meskipun memulai musim dengan meraih podium, Bagnaia langsung dikalahkan oleh Alex Marquez dengan GP24. Seiring berjalannya musim, performanya makin menurun, dengan beberapa kali gagal meraih poin dan tersingkir dari Q1. Hanya kilasan sesekali, seperti GP Jepang, di mana ia meraih pole position dan kemenangan dalam sprint dan balapan jarak jauh, yang memberinya kebahagiaan, meskipun kegagalan untuk mengulangi performa tersebut di grand prix lainnya juga berakhir merugikannya.

Citra yang ditampilkan pada musim lalu tampaknya menentukan masa depan Bagnaia di Ducati, dengan Pedro Acosta yang akan mengenakan seragam merah mulai 2027. Namun, yang pasti adalah Pecco telah mengawali 2026 dengan baik. Setelah tes pasca musim yang positif di Valencia, pembalap #63 tersebut tampil sangat baik dalam tes kolektif pertama tahun ini di Sepang, finis di bagian atas tabel waktu, dengan simulasi balapan kompetitif, dan mendapatkan kembali 'feeling' dalam pengereman.

Sejalan dengan Bagnaia yang terlihat saat ini, Tardozzi mengatakan bahwa kami sedang melihat "Pecco yang benar-benar berbeda" setelah musim dingin, karena perubahan mentalitas setelah musim 2025. Penanggung jawab tim resmi Bologna ini menjelaskannya setelah tes di Malaysia berakhir.

"Di awal tahun, ketika dia kembali dari liburan musim dingin, saya menemukan Pecco yang benar-benar berbeda. Dengan mentalitas yang berbeda. Mengingatkan pada 2024. Jadi saya pikir Pecco akan menjadi rival yang sangat sulit dikalahkan dalam balapan mendatang," kata Tardozzi.

Davide Tardozzi, Manajer Tim Ducati Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Kemudian, ia membuat penilaian terhadap tes di Sepang dari sudut pandang Ducati, dengan hasil yang positif, tetapi menekankan betapa 'menipu'nya trek ini. "Kami senang dengan hasilnya, tetapi kami tahu betul bahwa sirkuit ini sangat berbeda dengan sirkuit berikutnya (Tailan), tempat kejuaraan akan dimulai, dan bahwa di sana akan jauh lebih sulit daripada di sini," ia menjelaskan.

"Kami telah menguji beberapa komponen dan beberapa di antaranya berhasil, sementara yang lain kurang berhasil. Saya rasa fakta bahwa keempat pembalap resmi telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, dan mereka semua memberikan indikasi yang sama, adalah hal yang cukup baik. Jadi, kami yakin bahwa kami akan maju selangkah lebih maju."

Terakhir, Tardozzi ditanya apakah akan ada pengumuman segera tentang masa depan Marc Marquez. Mantan pembalap Superbike itu mengindikasikan bahwa perpanjangan kontrak #93 akan segera terjadi, seperti yang juga ditunjukkan oleh direktur olahraga Ducati, Mauro Grassilli.

"Kami sudah sangat dekat. Masih ada detail kecil yang perlu diselesaikan, tetapi jujur saja, kami sangat dekat untuk menandatangani kontrak dengan Marc. Namun, hal itu belum final. Kami berharap dapat melakukannya sebelum balapan pertama," pungkasnya.