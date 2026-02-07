Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP Sepang Official Testing

Tardozzi Soroti Perubahan Pola Pikir Francesco Bagnaia

Manajer tim resmi Ducati, Davide Tardozzi, mengevaluasi tes MotoGP di Sepang, menyoroti perubahan mentalitas Francesco Bagnaia setelah musim dingin.

Rubén Carballo Rosa
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Setelah tes di Sepang di mana Pecco Bagnaia tampaknya telah memulihkan kepercayaan dirinya di atas Desmosedici GP26 baru, manajer Ducati, Davide Tardozzi, menyoroti perubahan mentalitas sang juara dunia balap motor tiga kali selama masa istirahat musim dingin.

Pembalap Italia itu mengalami masa-masa sulit pada 2025, tidak mampu menemukan performa terbaiknya dengan GP25, sementara rekan setimnya, Marc Marquez, melaju kencang menuju gelar juara dunia kesembilannya. Meskipun memulai musim dengan meraih podium, Bagnaia langsung dikalahkan oleh Alex Marquez dengan GP24. Seiring berjalannya musim, performanya makin menurun, dengan beberapa kali gagal meraih poin dan tersingkir dari Q1. Hanya kilasan sesekali, seperti GP Jepang, di mana ia meraih pole position dan kemenangan dalam sprint dan balapan jarak jauh, yang memberinya kebahagiaan, meskipun kegagalan untuk mengulangi performa tersebut di grand prix lainnya juga berakhir merugikannya.

Citra yang ditampilkan pada musim lalu tampaknya menentukan masa depan Bagnaia di Ducati, dengan Pedro Acosta yang akan mengenakan seragam merah mulai 2027. Namun, yang pasti adalah Pecco telah mengawali 2026 dengan baik. Setelah tes pasca musim yang positif di Valencia, pembalap #63 tersebut tampil sangat baik dalam tes kolektif pertama tahun ini di Sepang, finis di bagian atas tabel waktu, dengan simulasi balapan kompetitif, dan mendapatkan kembali 'feeling' dalam pengereman.

Sejalan dengan Bagnaia yang terlihat saat ini, Tardozzi mengatakan bahwa kami sedang melihat "Pecco yang benar-benar berbeda" setelah musim dingin, karena perubahan mentalitas setelah musim 2025. Penanggung jawab tim resmi Bologna ini menjelaskannya setelah tes di Malaysia berakhir.

"Di awal tahun, ketika dia kembali dari liburan musim dingin, saya menemukan Pecco yang benar-benar berbeda. Dengan mentalitas yang berbeda. Mengingatkan pada 2024. Jadi saya pikir Pecco akan menjadi rival yang sangat sulit dikalahkan dalam balapan mendatang," kata Tardozzi.

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati

Davide Tardozzi, Manajer Tim Ducati

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Kemudian, ia membuat penilaian terhadap tes di Sepang dari sudut pandang Ducati, dengan hasil yang positif, tetapi menekankan betapa 'menipu'nya trek ini. "Kami senang dengan hasilnya, tetapi kami tahu betul bahwa sirkuit ini sangat berbeda dengan sirkuit berikutnya (Tailan), tempat kejuaraan akan dimulai, dan bahwa di sana akan jauh lebih sulit daripada di sini," ia menjelaskan.

"Kami telah menguji beberapa komponen dan beberapa di antaranya berhasil, sementara yang lain kurang berhasil. Saya rasa fakta bahwa keempat pembalap resmi telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, dan mereka semua memberikan indikasi yang sama, adalah hal yang cukup baik. Jadi, kami yakin bahwa kami akan maju selangkah lebih maju."

Terakhir, Tardozzi ditanya apakah akan ada pengumuman segera tentang masa depan Marc Marquez. Mantan pembalap Superbike itu mengindikasikan bahwa perpanjangan kontrak #93 akan segera terjadi, seperti yang juga ditunjukkan oleh direktur olahraga Ducati, Mauro Grassilli.

"Kami sudah sangat dekat. Masih ada detail kecil yang perlu diselesaikan, tetapi jujur saja, kami sangat dekat untuk menandatangani kontrak dengan Marc. Namun, hal itu belum final. Kami berharap dapat melakukannya sebelum balapan pertama," pungkasnya.

Baca Juga:

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

Top Comments

More from
Rubén Carballo Rosa

Aldeguer Tatap Balapan Pertama yang Diikuti Usai Pulih dari Cedera

MotoGP
MotoGP
Aldeguer Tatap Balapan Pertama yang Diikuti Usai Pulih dari Cedera

Alex Marquez Tak Ubah Mentalitas untuk MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Alex Marquez Tak Ubah Mentalitas untuk MotoGP 2026

Jack Miller Tercepat di Hari Kedua Shakedown MotoGP

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
Jack Miller Tercepat di Hari Kedua Shakedown MotoGP
More from
Francesco Bagnaia

Merasa Pembalap Papan Atas, Bagnaia Yakin Punya Banyak Opsi di MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Merasa Pembalap Papan Atas, Bagnaia Yakin Punya Banyak Opsi di MotoGP 2027

Domenicali Nilai Aturan MotoGP 2027 untuk Cegah Ducati Ciptakan Sesuatu yang Aneh

MotoGP
MotoGP
Domenicali Nilai Aturan MotoGP 2027 untuk Cegah Ducati Ciptakan Sesuatu yang Aneh

Rossi Kemungkinan Ikut Latihan dengan Anak Didiknya di Mandalika

MotoGP
MotoGP
Rossi Kemungkinan Ikut Latihan dengan Anak Didiknya di Mandalika
More from
Ducati Team

Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

Pedro Acosta Akan Jadi Tandem Marc Marquez di Ducati?

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta Akan Jadi Tandem Marc Marquez di Ducati?

Austria 2019, Momen Spesial Terakhir Dovizioso bersama Ducati

Prime
MotoGP
Prime
MotoGP
Austria 2019, Momen Spesial Terakhir Dovizioso bersama Ducati

Berita terbaru

Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

WRC
WRC WRC
Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

Tardozzi Soroti Perubahan Pola Pikir Francesco Bagnaia

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Tardozzi Soroti Perubahan Pola Pikir Francesco Bagnaia

Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

Piastri Ingin McLaren Hindari Masalah yang Dipicu Aturan Pepaya

Formula 1
F1 Formula 1
Piastri Ingin McLaren Hindari Masalah yang Dipicu Aturan Pepaya