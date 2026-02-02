Target Zarco Kembali Rebut Kemenangan di MotoGP 2026

Johann Zarco dengan latar belakang biru-putih-merah. Gambar ini tidak dipilih secara acak oleh tim LCR, yang memperkenalkan livery MotoGP 2026 pada Minggu (1//2/2026). Tahun 2025 ditandai dengan kemenangan gemilang Zarco di kandangnya sendiri, pada Grand Prix Prancis. Dia bermimpi untuk mengulang prestasi tersebut.

Honda telah memulai kebangkitannya dan membuat kemajuan besar musim lalu, mendekati para pemimpin di paruh kedua kejuaraan, meskipun pembalap LCR kesulitan memanfaatkan motor yang dilengkapi dengan evolusi. Zarco berharap pabrikan akan tetap berada di jalur kenaikan tahun ini. Sambil tetap realistis, ia menunjukkan ambisinya untuk secara teratur berjuang memperebutkan podium.

"Tujuannya adalah untuk terus bermimpi meraih kemenangan," kata Zarco kepada laman MotoGP. "Saya meraih kemenangan yang luar biasa tahun lalu, yang tidak saya duga dengan proyek Honda. Sekarang, dengan pengalaman bertahun-tahun, saya tahu bahwa impiannya adalah memperebutkan gelar juara dunia, tetapi saya tidak tahu apakah itu masih mungkin, jadi setidaknya saya akan memanfaatkan peluang untuk naik podium."

Lucio Cecchinello bermimpi untuk masuk 5 besar kejuaraan, posisi yang diduduki Zarco setelah podium keduanya di musim 2025, di Silverstone. "Di MotoGP, kami telah melihat bahwa segala sesuatu bisa terjadi, " ungkap bos tim LCR. "Balapan sangat menarik karena alasan itu. Semua pembalap bisa menang.

Johann Zarco menunjukkan ambisinya dengan Honda untuk musim 2026. Foto oleh: Tim LCR

"Namun demikian, saya harus realistis. Tahun lalu, pada suatu saat dalam musim, kami berada di posisi kelima dalam kejuaraan, dan saya pikir menyelesaikan musim di posisi 5 besar akan menjadi hasil yang sangat bagus bagi kami."

Tanda-tanda awal dari Sepang mungkin membuat posisi 5 besar ini mungkin tercapai. Aleix Espargaro, pembalap penguji Honda, mencatatkan waktu yang mengesankan pada hari terakhir Shakedown Test, sementara Diogo Moreira, rekan setim baru Zarco, meningkatkan kecepatannya, yang memberikan harapan bagi pembalap asal Cannes ini.

"Saya sangat senang dengan performa Honda baru. Komentar para pembalap juga sangat bagus. Aleix Espargaro sangat cepat dan Diogo beradaptasi dengan sangat cepat. Dari catatan waktu, kita bisa melihat bahwa dia juga cepat. Setidaknya, catatan waktunya cepat, motornya cepat, sehingga hal ini memberikan banyak harapan untuk musim 2026," ungkapnya.

"Kami memiliki program pengujian," tambah Zarco, menjelang tes yang akan dia ikuti mulai Selasa. "Tim masih mengerjakannya untuk menyesuaikan beberapa hal. Kemudian, setelah jeda musim dingin, selalu menyenangkan untuk kembali ke Malaysia, naik motor. Kita tahu cuacanya akan sangat panas, tetapi kita punya sedikit waktu untuk kembali ke ritme dan setidaknya mencoba menemukan sensasi yang tepat untuk memulai musim dengan baik."