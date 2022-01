Tiket MotoGP Indonesia Makin Mudah Didapatkan

Mulai Selasa, tiket MotoGP Indonesia alias Grand Prix of Indonesia 2022 bisa dibeli secara langsung di seluruh gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels yang tersebar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group dalam keterangan resmi yang diterima Motorsport.com Indonesia.

“Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu dan akan makin mempermudah pencinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP,” ujar Vice President Director MGPA Cahyadi Wanda.

“Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini, kami optimistis tiket dapat terjual dengan lebih cepat. Optimisme ini juga muncul dengan melihat animo masyarakat untuk membeli tiket yang sangat tinggi dan tercermin dari tren penjualan tiket saat ini.”

Adapun jenis tiket yang dijual secara offline tersebut adalah VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission.

Untuk kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class, tersedia tiket 3-days pass (berlaku untuk menonton selama tiga hari) yang dijual dengan harga Rp10.000.000.

Sedangkan untuk kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand, tersedia tiket harian dan paket weekend pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu.

Untuk tiket harian terdiri dari tiket hari pertama (18 Maret) pada harga Rp115.000 – Rp431.250, tiket hari kedua (19 Maret) pada harga Rp287.500 – Rp1.150.000, dan tiket race day (20 Maret) pada harga Rp575.000 – Rp1.725.000. Paket weekend pass tersedia dengan harga Rp805.000 – Rp2.587.000.

Terkait fasilitas, pemegang tiket VIP Hospitality Suites Deluxe Class akan ditempatkan dalam sebuah ruangan di VIP Village di dekat paddock. Penonton juga akan mendapatkan fasilitas makanan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut sehingga bisa menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan.

Mereka yang memiliki tiket Premium Grandstand akan menyaksikan balapan di tribune beratap yang nyaman. Untuk Standard Grandstand, penonton akan melihat lomba di tribune tanpa atap dengan bucket seat alias kursi duduk tanpa lengan.

Sementara, General Admission merupakan tiket non-seating area. Artinya, penonton bisa masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk ke Grandstand.

Berdasarkan data penjualan Senin (10/1/2022), tiket yang telah terjual sudah mencapai 4.529 lembar yang terdiri dari 2.738 tiket harian, 773 tiket weekend pass, dan 1.018 tiket 3- days pass.

Tiket-tiket ini merupakan akumulasi dari penjualan tiket Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites (Premiere Class dan Deluxe Class). Tiket VIP Hospitality Suites Premiere Class sendiri, yang tersedia sebanyak 900 tiket, telah habis terjual pada hari pertama penjualan (6 Januari 2022).

Sejak Kamis (6/1/2022) pekan lalu, tiket MotoGP Indonesia sudah dijual secara online melalui sejumlah official partner, antara lain: My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com.

MotoGP Indonesia rencananya akan menjadi putaran kedua Kejuaraan Dunia Balap Motor 2022. Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok Tengah, Indonesia, bakal menjadi tuan rumah GP of Indonesia pada 18-20 Maret mendatang.