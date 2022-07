Tiket MotoGP Thailand 2022 Mulai Dijual

Pandemi Covid-19 memaksa promotor terpaksa membatalkan MotoGP Thailand musim 2020 dan 2021. Alhasil, pencinta roda dua Negeri Gajah Putih harus menahan rasa rindu untuk menonton para pembalap beradu kecepatan.

Tetapi kini, barisan fans akan terpuaskan dahaganya setelah kalender MotoGP 2022 kembali memasukkan Thailand sebagai tuan rumah. Balapan musim ini menandai yang pertama sejak kali terakhir diselenggarakan pada 2019 lalu.

Melansir laman resmi MotoGP.com, tiket GP Thailand sudah dijual. Untuk tiga hari (Jumat-Minggu), harga berkisar mulai Rp960 ribu. Sedangkan tiket Main Grandstand dipatok sebesar Rp1,8 juta (berlaku tiga hari).

Demi memberikan dukungan terhadap local hero Somkiat Chantra yang tengah berkompetisi dalam kelas Moto2, penyelenggara menyediakan Chantra Stand. Tiket selama tiga hari dibanderol sekira Rp1,4 juta.

Lalu, ada pula Quartararo Stand. Harganya serupa tribune Chantra, serta sama-sama berlaku tiga hari (Jumat sampai Minggu). Namun, belum dirilis detail di mana posisi kursi penonton untuk kedua grandstand ini.

Dorna Sports selaku pemegang hak komersial, turut menawarkan MotoGP VIP Village di GP Thailand 2022. Berbeda dengan tribune penonton biasa, pembeli tiket kategori itu bakal dijamu pelayanan kelas bintang.

Aksi para pembalap MotoGP dalam Grand Prix Thailand 2019 di Chang International Circuit, Buriram Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP VIP Village dirancang untuk menghadirkan pengalaman penuh bagi para tamu dengan kombinasi unik dari akses di belakang layar, hiburan, dan tak ketinggalan pemandangan menonton dari tempat duduk terbaik.

Untuk kategori anak-anak, tiket dibanderol sekira Rp10,4 juta. Sementara bagi penonton dewasa yang ingin membeli MotoGP VIP Village harus merogoh kocek sebesar Rp20,9 juta.

“Kementerian Pariwisata dan Olahraga merasa bangga serta terhormat bahwa Thailand dapat menjadi tuan rumah acara kelas dunia seperti Kejuaraan Dunia MotoGP tahun ini, dan diakui sebagai salah satu sirkuit MotoGP terbaik, yang secara historis menghasilkan beberapa balap paling menarik,’” ucap Wakil Menteri dan Olahraga Thailand, Napintorn Srisunpang.

Thailand mulai menggelar balap motor bergengsi MotoGP pada 2018. Dalam tahun perdananya sebagai tuan rumah, PTT Thailand Grand Prix sukses dinobatkan menjadi yang terbaik serta paling banyak dihadiri penonton.

“Thailand pertama kali memamerkan kemampuannya sebagai tuan rumah balapan MotoGP pada 2018 dan 2019 dan memperoleh banyak prestasi seperti disebut event MotoGP paling menghibur dan menyenangkan,” tuturnya.

"(Kami juga) memecahkan rekor penonton selama dua tahun berturut-turut, menjadi viral dengan E- Tan Shuttle Bus, menerima penghargaan Best Grand Prix of the Year 2018, tiket Grand Stand terjual habis dalam waktu lima menit dari penjualan tiket.

“Wisatawan yang memesan hotel untuk masa inap yang lebih lama, serta membuat sekitar 800 juta pemirsa di lebih dari 2017 dalam semangat persaingan dan tujuan wisata di Thailand.”

Marc Marquez merupakan pemenang perdana MotoGP Thailand 2018. Pembalap Repsol Honda Team itu mengalahkan Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales dalam duel sengit hingga lap terakhir.

The Baby Alien kembali keluar sebagai pemenang musim 2019. Kala itu, dia menaklukkan Fabio Quartararo dengan selisih 0,171 detik. Kemenangan di Chang International Circuit sekaligus penentuan Marquez juara dunia MotoGP.

Buriram International Circuit (atau juga dikenal Chang International Circuit) berlokasi di Provinsi Buriram, Thailand. Trek balap ini dibuka pada 2014. Ini merupakan sirkuit FIA Grade 1 dan FIM Grade A pertama di Thailand.

Chang Beer menamai trek tersebut sebagai bagian dari status sponsor utama. Tetapi karena undang-undang tentang sponsor alkohol di Prancis dan Qatar, lintasan menggunakan nama non-komersial dalam dokumentasi FIM.