MotoGP

Tuntaskan Tes Medis, Martin Siap Turun di Tes MotoGP Tailan

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin (9/2/2026), Aprilia mengonfirmasi bahwa Jorge Martín sudah menjalani pemeriksaan medis di Madrid dan dapat lampu hijau kembali beraksi dalam tes MotoGP di Tailan.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Dirilis:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín menjalani pemeriksaan medis pada Senin ini di Klinik Ruber Internacional di Madrid, tempat yang sama di mana ia menjalani operasi pada Desember lalu pada tangan kiri dan bahu kanannya, yang telah mengalami cedera sejak tahun lalu.

Menurut siaran pers Aprilia, Martín telah mendapat izin medis untuk naik motor dan berlatih sebelum kembali mengendarai motor Aprilia RS-GP dalam tes pramusim resmi yang akan digelar di Sirkuit Chang International di Buriram, Thailand, pada tanggal 21 dan 22 Februari.

"Hari ini Jorge Martín menjalani pemeriksaan medis pada tangan kiri dan tulang selangka kanan di Rumah Sakit Ruber Internacional. Hasilnya positif, sehingga ia akan bertolak ke Buriram, Tailan, pekan depan untuk mengikuti tes di Buriram. Martín masih harus menjalani evaluasi oleh Tim Medis Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM untuk mendapatkan izin resmi untuk mengikuti tes tersebut," jelas pernyataan Aprilia.

Pembalap Spanyol tersebut, meskipun mempercepat pemulihannya semaksimal mungkin untuk mencoba hadir, akhirnya tidak dapat ikut serta dalam tes pramusim pertama yang digelar pekan lalu di Sepang. Namun, atas permintaan Aprilia, pembalap tersebut tetap melakukan perjalanan ke Malaysia untuk memantau perkembangan RS-GP26, serta menghadiri gala presentasi musim MotoGP yang diadakan pada Jumat (6/2/2026) dan Sabtu di Kuala Lumpur.

Dari sana, Martín kembali ke Madrid, di mana pada Senin ini ia menjalani berbagai tes untuk menentukan kondisi pemulihannya.

Baca Juga:

Martín menjalani operasi tangan kirinya pada Februari 2025 setelah mengalami cedera parah akibat terjatuh dengan motor supermotard di sirkuit karting Menàrguens (Lleida), namun operasi tersebut tidak menyelesaikan masalah pada tulang skafoid pembalap tersebut.

Hal serupa terjadi pada bahu kanannya, yang cedera pada MotoGP Jepang, September lalu. Ia menjalani operasi, diduga telah pulih, dan kembali tampil pada MotoGP Valencia dan tes setelahnya.

Namun, pembalap tersebut merasa belum pulih sepenuhnya dan menyerahkan diri kepada para dokter spesialis yang menyarankannya untuk menjalani operasi lagi untuk mengatasi masalah tersebut, yang dilakukannya tepat sebelum Natal, dalam operasi ganda yang sekarang, tampaknya, telah membuatnya pulih sepenuhnya.

Martín memiliki waktu beberapa hari sebelum 21 Februari untuk menyelesaikan persiapan fisiknya agar dapat mengendarai motor jalan raya di sirkuit dan menguji apakah tubuhnya sudah pulih menjelang awal musim.

Saat ini, Aprilia mengonfirmasi pernyataan sang pembalap sendiri, yang telah mengatakan di Sepang pekan lalu bahwa ia akan ikut serta dalam tes di Buriram pada 21 Februari, serta di awal musim dengan Grand Prix Thailand pada 1 Maret.

Artikel sebelumnya

