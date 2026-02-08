Yamaha ingin keluar dari bayang-bayang: setelah mengadopsi mesin V4, pabrikan Jepang harus menemukan keseimbangan aerodinamis yang tepat setelah memperbaiki performa YZR-M1 saat pengereman.

Mereka menguji sebuah fairing baru dengan beberapa konsep menarik yang berbeda dari pilihan yang dibuat para pesaing utama. Aspek yang paling mencolok, pada kenyataannya, adalah penggabungan masukan lubang udara ke diffuser bawah dengan garis kontinuitas. Ini adalah pilihan yang berlawanan dengan tren yang memperkenalkan pengembangan konsep berbeda dari yang sudah ada pada tim lain, meskipun pada akhirnya pabrikan Iwata ingin mencapai tujuan yang sama.

Yamaha dalam konfigurasi ini menonjol karena garis-garisnya yang jauh lebih persegi dan tajam dibandingkan sebelumnya, yang memberikan kesan agresif pada desainnya. Di bagian atas, tujuh lubang yang mencolok untuk menghilangkan panas dari empat silinder. Lubang-lubang tersebut memiliki sirip yang dikalibrasi: lebih sempit di bagian depan, sementara menjadi jauh lebih dalam dan jauh di bagian belakang.

Tangga masih ada tetapi tidak lagi terlihat, karena sekat vertikal yang membatasinya, sekarang menjadi permukaan yang jauh lebih luas. Di bagian luar, terlihat dua profil timbul yang berfungsi sebagai deflektor aliran urara saat motor dalam posisi tegak dan saat motor dalam posisi miring maksimum, itu membantu menciptakan beban aerodinamis.

Namun, hal baru yang paling penting terlihat di bagian bawah fairing, karena aliran yang disalurkan ke diffuser menemukan saluran Venturi menarik yang seharusnya bekerja lebih efektif saat motor dalam posisi miring.

Yamaha sering menunjukkan kekurangan dalam riset di terowongan angin dan sekarang, ada kesan bahwa mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari Aprilia dan Ducati yang memimpin dalam hal aerodinamika.

Pada M1 lama, ada hal menarik yang diamati pada swingarm belakang yang tetap terbuat dari aluminium, tetapi telah mengadopsi penutup karbon mencolok yang menutupi bagian kosong. Ini bisa menjadi cara untuk mengeraskan bagian belakang motor atau cara untuk membersihkan aliran udara dan mengontrol dengan lebih baik aliran udara di belakang roda belakang..