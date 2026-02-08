Loncat ke konten utama

Analisis
MotoGP Sepang Official Testing

Yamaha Uji Fairing Baru untuk Buka Jalur Pengembangan

Yamaha bertekad untuk mengejar ketertinggalan dari Aprilia dan Ducati dalam riset aerodinamika. Mereka menguji fairing dalam tes MotoGP di Sepang.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Dirilis:
Dirilis:
Yamaha Factory Racing V4 fairing

Yamaha V4, dettaglio tecnico

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha ingin keluar dari bayang-bayang: setelah mengadopsi mesin V4, pabrikan Jepang harus menemukan keseimbangan aerodinamis yang tepat setelah memperbaiki performa YZR-M1 saat pengereman. 

Mereka menguji sebuah fairing baru dengan beberapa konsep menarik yang berbeda dari pilihan yang dibuat para pesaing utama. Aspek yang paling mencolok, pada kenyataannya, adalah penggabungan masukan lubang udara ke diffuser bawah dengan garis kontinuitas. Ini adalah pilihan yang berlawanan dengan tren yang memperkenalkan pengembangan konsep berbeda dari yang sudah ada pada tim lain, meskipun pada akhirnya pabrikan Iwata ingin mencapai tujuan yang sama. 

Yamaha Factory Racing Team bike detail

Detail motor Yamaha Factory Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha dalam konfigurasi ini menonjol karena garis-garisnya yang jauh lebih persegi dan tajam dibandingkan sebelumnya, yang memberikan kesan agresif pada desainnya. Di bagian atas, tujuh lubang yang mencolok untuk menghilangkan panas dari empat silinder. Lubang-lubang tersebut memiliki sirip yang dikalibrasi: lebih sempit di bagian depan, sementara menjadi jauh lebih dalam dan jauh di bagian belakang. 

Yamaha Factory Racing Team bike detail

Detail motor Yamaha Factory Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tangga masih ada tetapi tidak lagi terlihat, karena sekat vertikal yang membatasinya, sekarang menjadi permukaan yang jauh lebih luas. Di bagian luar, terlihat dua profil timbul yang berfungsi sebagai deflektor aliran urara saat motor dalam posisi tegak dan saat motor dalam posisi miring maksimum, itu membantu menciptakan beban aerodinamis. 

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing: si noti il canale Venturi in basso

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing: perhatikan saluran Venturi di bagian bawah

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Namun, hal baru yang paling penting terlihat di bagian bawah fairing, karena aliran yang disalurkan ke diffuser menemukan saluran Venturi menarik yang seharusnya bekerja lebih efektif saat motor dalam posisi miring. 

Yamaha sering menunjukkan kekurangan dalam riset di terowongan angin dan sekarang, ada kesan bahwa mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari Aprilia dan Ducati yang memimpin dalam hal aerodinamika. 

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, con il forcellone carenato

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, con il forcellone carenato

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing, con il forcellone non carenato

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing, con il forcellone non carenato

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Pada M1 lama, ada hal menarik yang diamati pada swingarm belakang yang tetap terbuat dari aluminium, tetapi telah mengadopsi penutup karbon mencolok yang menutupi bagian kosong. Ini bisa menjadi cara untuk mengeraskan bagian belakang motor atau cara untuk membersihkan aliran udara dan mengontrol dengan lebih baik aliran udara di belakang roda belakang..

Artikel sebelumnya Moreira Jadikan Marc Marquez Referensi selama Tes MotoGP

