Zarco Sebut Marc Marquez Lewati Batas di MotoGP Aragon

Rider Repsol Honda menghempaskan dua lawannya, Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami di tikungan berbeda. Marquez juga keluar dari balapan setelah senggolan kedua.

Dua korban harus menemui tim medis. Quartararo lecet di bagian dada dan Nakagami menanggung konsekuensi lebih berat, di mana dua jari kanannya dioperasi.

Menanggapi bentrok tersebut, Zarco mengungkapkan, “Manuver Marc sedikit berlebihan. Lap pertama yang gila dan itu karena satu pembalap.

“Saya benci mengatakan ini karena saya suka Marc. Namun, dia sudah melewati batas. Saya suka gayanya.

“Bagi saya, dia salah satu pembalap terhebat. Saya sudah memprediksi Kamis bahwa dia akan lebih kuat, tapi manuver ini terlalu berlebihan setelah memiliki masalah pada motor akibat senggolan dengan Fabio.”

Ketika pembalap Prancis diberitahu alasan Marquez, dia pun tersenyum dan melanjutkan, “Kata-katanya berlawanan dengan saya. Pernyataannya lebih berbobot daripada saya.”

Pendapat Zarco bertolak belakang dengan pembalap Ducati, Jack Miller. JackAss membela juara dunia MotoGP enam kali itu.

“Insiden dengan Fabio hanya insiden balap. Marc harus melaju pelan, dia sedikit keluar jalur. Ban masih dingin pada lap pertama,” tuturnya terkait clash Marquez versus Quartararo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, after crash and after scooter crash

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images