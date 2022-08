Debut NASCAR Kimi Raikkonen Berakhir di Barrier

Kimi Raikkonen menjadi salah satu pusat perhatian pada gelaran Go Bowling at The Glen, putaran ke-25 NASCAR Cup Series 2022 yang berlangsung di Watkins Glen International, New York, Amerika Serikat, Minggu (21/8/2022) waktu setempat.

Pada putaran kedua menjelang akhir musim reguler NASCAR Cup Series tersebut, performa mantan pembalap Formula 1 asal Finlandia itu sebetulnya tidak terlalu buruk.

Iceman – julukan Raikkonen – start dari grid ke-27 di atas Recogni Chevrolet Camaro milik TrackHouse Racing Team. Namun, ia kemudian mampu merangsek ke posisi kesembilan.

Bencana bagi juara dunia F1 2007 itu kemudian datang pada lap 44 (dari total 90 lap lomba), yang memaksa pembalap yang pensiun dari Formula 1 pada akhir musim 2021 lalu itu terhenti pada debutnya di NASCAR.

Chevy Camaro bernomor #91 geberan Iceman saat itu berada di sisi luar chicane Sirkuit Watkins Glen. Tetapi, entah mengapa Raikkonen kehilangan kontrol sehingga mobil keluar lintasan dan menabrak pembatas trek (barrier).

Kecelakaan itu membuat ban mobil Raikkonen rusak parah sehingga ia tidak mampu melanjutkan balapan. Beruntung, pemenang 21 Grand Prix di F1 itu tidak mengalami cedera.

“Saya sebetulnya memiliki line bagus saat insiden itu terjadi. Sayangnya, saya tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Hantaman pertama langsung merusak satu atau lebih ban,” ujar Raikkonen, 42 tahun, seperti dikutip NBC Sports.

“Saya belum bisa memastikan akan kembali (turun di NASCAR Cup Series) atau tidak. Yang pasti, balapan ini sangat menyenangkan. Saya sudah menemukan kepercayaan diri sehingga mampu bersaing dengan baik.

“Mobil terasa sangat kencang. Tetapi, ya memang masih ada sejumlah kendala layaknya mobil NASCAR,” tutur Raikkonen tentang debutnya di kejuaraan balap mobil paling bergengsi di Amerika tersebut.

Setelah restart terakhir, Kyle Larson melibas Chase Elliott, rekan setimnya di Hendrick Motorsports, untuk memastikan kemenangan NASCAR Cup Series di Watkins Glen International. Adapun rekan setim Kimi Raikkonen, Daniel Suarez, mampu finis P5 di atas Chevrolet Camaro bernomor #99.

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro Foto oleh: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images