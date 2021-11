Honda terus berusaha untuk memanjakan para konsumennya dengan menghadirkan kendaraan generasi terbaru dari varian yang sebelumnya sudah beredar di Indonesia.

Kali ini, Honda membawa dua generasi terbaru dari sedan legendaris pabrikan Jepang itu Civic dan City. Untuk Civic, ini merupakan generasi ke-11 sejak pertama kali diperkenalkan pada 1972 silam.

All New Civic RS hadir dengan tampilan yang lebih elegan dan dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang semakin memanjakan para penggunanya.

Meski lebih elegan, kesan sporty yang melekat pada Civic tetap terasa dengan status RS yang menjadi lambang mobil sport dari Honda.

Sama dengan All New Honda Civic RS, All New Honda City juga hadir dengan tampang yang lebih elegan. Ini dilakukan karena Honda City memiliki pasar lebih besar di dunia perkantoran.

“Kami meluncurkan dua sedan legendaris dari Honda yang hadir dengan fitur yang semakin lengkap dan canggih,” kata Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, dalam konferensi pers virtual, Kamis (28/10/2021).

“Kedua mobil ini kami hadirkan sebagai kejutan yang telah dipersiapkan Honda tahun ini di Indonesia.

“City generasi kelima kami hadirkan untuk melanjutkan kesuksesan pendahulunya dengan memberikan pengalaman berkendara yang melebih ekspektasi konsumen, dengan pembaruan eksterior dan interior, serta memberikan kenyamanan.

“Sementara Honda Civic generasi ke-11 hadir dengan tampilan sporty dan mewah, serta dilengkapi dengan fitur terbaru, yaitu Honda Sensing. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Civic mengusung emblem RS.

“Beberapa fitur canggih pertama kalinya hadir di All New Honda Civic, seperti Honda Smart Key Card dan Interactive TFT Meter.”

Honda Prospect Motor menegaskan All New Honda Civic dan All New Honda City telah lulus uji emisi berdasarkan ketentuan dari pemerinta Indonesia. Bahkan, diklaim hasil uji emisi menjadi yang terbaik dari varian sedan di kelasnya.

“Untuk All New Honda City, kami jual dengan harga Rp355 juta on the road, sedangkan All New Honda Civic dibanderol Rp760 juta on the road.Ini merupakan harga jual Jabodetabek,” ujar Billy.

“Tentu saja, ini sudah berdasarkan perhitungan pajak emisi yang berlaku mulai 16 Oktober lalu. Pastinya, kedua varian sedan terbaru kami memiliki hasil uji emisi yang terbaik di kelasnya.”

Baik All New Honda City dan All New Honda Civic RS masih menggunakan bahan bakar konvensional. Kedua mobil tersebut juga belum dilengkapi dengan teknologi hybrid seperti yang diterapkan pada mobil lain sekelasnya.

Tetapi, Honda menegaskan terus mempelajari tentang teknologi hibrida dan elektrik, serta kesiapan di Indonesia dalam mempersiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik.

“Kami masih terus mempelajari tentang elektrifikasi. Kami sangat mendukung keputusan pemerintah tentang kendaraan listrik,” ucap Billy.

“Kami akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pastinya kami tidak akan tinggal diam.”

