Mercedes-AMG Luncurkan Model GT3 yang Sangat Terbatas

Motorsport is what drive us, merupakan kata-kata dari pemilik AMG Hans Werner Aufrecht yang sangat cinta dengan performa mobil dan pemilik merk mobil sport Affalterbach selama 55 tahun.

Kesuksesan yang didapatkan AMG dalam lima dekade terakhir sangat banyak dan hampir seluruhnya melegenda. Mulai dari kemenangan sensasional Mercedes-Bens 300 SEL 6,8 AMG di 24 Hours of Spa pada 1971, hingga dua kemenangan bersejarah Mercedes-AMG GT3 di ajang balap tahun ini.

Sebagai penghargaan atas warisan motorsport yang kaya, Mercedes-AMG merilis kendaraan GT3 Customer Racing dalam edisi terbatas EDITION 55. Mobil ini dapat digunakan di jalan raya, tapi juga siap untuk turun di trek.

Jumlah Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 hanya akan diproduksi sebanyak lima unit. Untuk menjamin dan memastikan mobil hanya dibuat terbatas, rentang nomot terpisah (GT3.190-55) ditanamkan dalam nomor sasis dari masing-masing mobil.

Model khusus ini menawarkan banyak nilai jual yang unik dibandingkan dengan mobil Mercedes-AMG GT3 lainnya. Antara lain, EDITION 55 tidak dihomologasi oleh FIA dan karenanya dapat menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar.

Diketahui, EDITION 55 memiliki dapur pacu V8 AMG 6,3 liter yang dioptimalkan menghasilkan 650 hp, sekitar 100 hp lebih besar daripada di versi FIA. Kinerja sistem pembuangan yang terbuat dari Inconel bekerja tanpa peredam dan dengan demikian menciptakan suara yang lebih khas.

Eksklusivitas maksimum juga berlaku dalam pewarnaan dan desain Mercedes-AMG GT3 EDITION 55. Sentuhan akhir cat spesial dalam warna abu-abu pabrikan alpine dengan aksen merah.

Itu dilengkapi dengan komponen aerodinamis yang terbuat dari karbon (diffuser depan, diffuser belakang, sayap belakang termasuk pelat ujung, flicks, kisi-kisi, kisi-kisi radiator, side skirt). Lambang Affalterbach dicat di pintu model khusus dengan ban slick. Logo AMG dan logo HUT ke-55 terpampang di sayap belakang.

Dalam kokpit balap fungsional, Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 hadir dengan detail eksklusif. Sulaman di jok menunjukkan stempel ulang tahun dan ada plakat dengan tulisan “EDITION 55 – 1 OF 5” di konsol tengah dan di cangkang jok karbon.

Interiornya dicirikan oleh logam antrasit matt, di mana elemen karbon terlihat berkualitas tinggi berpadu secara harmonis dari kusen pintu hingga panel pintu dan konsol tengah hingga panel instrumen. Fitur visual lain di interior adalah garis dengan aksen perak.

Sebagai sorotan teknis, unit tampilan data (DDU) generasi terbaru digunakan di kokpit Mercedes-AMG GT3 EDITION 55. Bosch DDU 11 memiliki tampilan grafis resolusi tinggi untuk menampilkan informasi yang relevan.

Proses awal Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 sangat menarik perhatian, dengan logo ulang tahun ke-55 muncul di layar ketika pertama kali mobil dinyalakan.

Selain berbagai tambahan opsional, penutup mobil yang dibuat khusus dan dirancang khusus juga termasuk dalam cakupan pengiriman AMG GT3 eksklusif.

Kerjasama antara Mercedes-AMG dan IWC Schaffhausen menghasilkan jam tangan khusus Pilot's Watch Chronograph Edition AMG (referensi IW377903).

Nomor sasis dari Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 yang relevan terukir di bagian belakang kotak arloji titanium Grade 5. Tali jam tangan tekstil hitam juga disertakan di dalam kotak. Serah terima jam tangan berkualitas tinggi dilakukan di butik IWC dekat rumah pembeli.

Hadirnya Mercedes-AMG GT3 EDITION 55, itu berarti Mercedes-AMG memperluas jajaran model khusus untuk menandai ulang tahun ke-55 merek tersebut.

Selain GT3, ada kendaraan edisi lain berdasarkan berbagai model produksi dari Mercedes-AMG. Harga jual Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 adalah 625 ribu euro (Rp9,6 miliar) (belum termasuk PPN).

“Hadirnya Mercedes-AMG GT3 EDITION 55, kami sekali lagi menghormati sejarah 55 tahun merek kami tahun ini,” kata Christoph Sagemüller, Kepala Mercedes-AMG Motorsport.

“Ini adalah penghargaan untuk banyak momen motorsport tak terlupakan yang telah kami kumpulkan di trek balap di seluruh dunia selama lebih dari lima dekade.

“Kami sangat membatasi edisi model khususini. Hanya ada lima salinan, yang semuanya dilengkapi dengan peralatan khusus dan ekstra berkualitas tinggi.

“Hal ini membuat Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 menjadi barang koleksi yang hampir tidak dapat dilampaui dalam hal eksklusivitas.”