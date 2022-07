Pengalamannya sangat lengkap. Ia pernah terjun sebagai pembalap, mengelola tim balap hingga memiliki perusahaan suku cadang, yang juga distributor tunggal sokbreker Ohlins di Indonesia.

Selain itu, ia juga sudah dianggap ‘ayah’ oleh para pembalap motor yang ingin meningkatkan karier ke level internasional.

Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, Eddy juga memiliki peran penting dalam penyeleggaraan beberapa balapan internasional yang digelar di Indonesia.

Berikut lima hal menarik soal pria kelahiran 25 Oktober, 53 tahun silam itu.

1. Chief Racing Committee MXGP

Ia dipercaya untuk menduduki jabatan penting tersebut dalam penyelenggaraan kejuaraan dunia motocross di Samota, Indonesia. Selain karena pengalamannya, Eddy punya lisensi Clerk of the Course (CoC) dari FIM.

Di Indonesia, baru tiga orang yang memilikinya. Eddy juga merupakan Deputy Racing Committee MotoGP Indonesia 2022.

2. Balapan Sejak SMA

Ketika berusia remaja, Eddy kepincut dengan balapan. Ia menjajal sirkuit di Ancol dengan menggunakan motor RX King dan Binter AR 125. Hobi itu terus ditekuni dengan trek pindah ke Sentul.

Ia memutuskan berhenti usai terjatuh yang menyebabkan cedera. Usia yang tak muda lagi membuat proses pemulihan butuh waktu lebih lama.

3. Membentuk Tim Balap

Setelah pensiun dari balapan, ia pun pindah ke balik layar dengan menangani tim. Misinya mengorbitkan para pembalap potensial Indonesia ke kancah internasional. Beberapa tim yang pernah ditukangi adalah ASH Motorsport, Finson Motorsports dari Australia dan membentuk skuadnya bermitra dengan Yamaha. Ahmad Jayadi adalah salah satu anak didiknya.

4. Distributor Tunggal Ohlins

Perusahaannya PT Sena Autopart Indonesia, menjadi pemasok tunggal sokbreker Ohlins di Indonesia. Kesempatan datang secara tak sengaja.

Dalam sebuah balapan, ia bertemu dengan perwakilan suspensi asal Swedia tersebut. Dari pembicaraan, diketahui bahwa penyuplai sebelumnya tutup. Mereka pun meminta agar Eddy, yang memiliki jaringan luas di dunia balap, bersedia mengambil alih hak distribusi. Hingga kini, ia memiliki sekitar 100 dealer yang tersebar di penjuru Tanah Air.

5. Hobi Turing, Golf dan Sepeda

Sebagai mantan penggiat balap motor, ia masih berpegang pada pola hidup sehat, salah satunya berolahraga. Ia memilki hobi bersepeda dan golf. Tak hanya itu, ia pun melakoni turing sebagai pelepas penat.

Untuk mengenal lebih jauh tentang Eddy Saputra, bisa disimak program Obrolan Garasi berikut ini.