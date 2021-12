All New R15 Connected Bikin Galang Hendra-M Faerozi Ketagihan

Galang serta Faeroz bersama-sama merasakan keunggulan tipe All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected, dengan menempuh sebanyak enam lap. Keduanya pun mengaku terkesan akan keunggulan motor.

Tampilan All New R15 Connected dinilai Galang menyerupai big bike. Pengaplikasian desain R1 dan R7 juga membuat motor terlihat makin gagah dan agresif.

“Mesin 155cc dan VVA (Variable Valve Actuation) memastikan tenaga dan torsi ada di setiap putaran mesin sehingga sangat powerful, memberikan sensasi berkendara yang maksimal,” tuturnya.

“Fitur-fiturnya juga makin mendukung saat riding di sirkuit, misalnya dengan keberadaan Quick Shifter memudahkan melakukan perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling.

“Jadi, sangat membantu untuk menjaga power dan kecepatan. Keunggulan All New R15 Connected ini saya buktikan sendiri memang layak sebagai The True Supersport Machine 155.”

Sementara itu, Faeroz menyoroti kelebihan All New R15 Connected, khususnya top speed dan desain yang lebih aerodinamika.

Keberadaan fitur track mode pada speedometer membantunya untuk melihat catatan waktu lap tercepat serta yang paling lambat.

“Terbukti teknologi dan fiturnya mendukung dalam berkendara,” kata pembalap asal Lumajang, Jawa Timur itu.

“Dengan Traction Control System (TCS) membantu ketika keluar dari tikungan agar ban tidak selip saat berakselerasi. Fitur TCS bermanfaat juga saat kondisi trek licin (basah), bahkan ketika melewati pinggir trek yang tidak rata.

“Selain itu, Assist & Slipper Clutch juga tidak membuat tangan lelah karena tarikan kopling yang ringan. Efek engine brake juga diminimalisir saat akan masuk tikungan melakukan penurunan gigit.”

M Faerozi saat test ride All New R15 Connected di Sentul International Circuit Foto oleh: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Fitur-fitur unggulan lain, seperti Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) membuat kontrol pengereman makin optimal. All New R15 Connected juga telah menggunakan suspensi Up Side Down (USD) yang meningkatkan handling lebih maksimal serta menjadikan motor tampak gagah dan sporty.

Terdapat pula Big Bike Engine Switch Off, tombol starter yang terdiri dari 3 in 1 cut off/on dan starter engine, memberikan sensasi berkendara terasa berbeda ala big bike.

All New R15 Connected makin lengkap dengan teknologi Y-Connect, yang menghubungkan motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth. Berkendara pun makin mudah dan praktis.