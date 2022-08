TGRI Ingin Sukses di Berbagai Ajang Balap Nasional

Toyota Gazoo Racing (TGR) secara resmi didirikan pada 2015. Namun, jejak langkah TGR sudah dimulai sejak 2007 silam.

Ketika itu, para karyawan Toyota sukarela bergabung dalam tim balap yang diberi nama Gazoo Racing untuk mengikuti balap ketahanan Nurburgring 24 Hours di Jerman.

Mereka mengitari sirkuit pegunungan tersebut sepanjang sekitar 20 km dengan kontur jalan berliku, naik-turun, beraspal mulus dan beton, dengan disertai cuaca tidak menentu.

Karyawan Toyota yang bergabung sebagai pembalap dan mekanik, termasuk Akio Toyoda sebagai master driver, berjibaku di kerasnya persaingan nonstop selama 24 jam mengandalkan dua unit Toyota Altezza RS200.

Berkat semangat dan tekad yang kuat, tim berhasil menyelesaikan balapan. Pencapaian ini menggambarkan bagaimana Toyota Gazoo Racing didirikan dengan semangat menghadapi tantangan, yang bertujuan untuk memulai perubahan.

Sejak itu, TGR konsisten berpartisipasi di berbagai ajang motorsport dunia, dengan fokus utama di Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan (WEC), Kejuaraan Dunia Reli (WRC), dan Reli Dakar.

Bermodalkan semangat 'Pushing The Limits for Better', TGR berhasil mencatatkan prestasi gemilang di ketiga ajang motorsport ini.

Pada ajang Reli Dakar, TGR berhasil meraih kemenangan secara menyeluruh sehingga dinobatkan sebagai Dakar Rally Winner pada 2019 dan 2022.

Lalu di ajang WEC, TGR berhasil meraih gelar juara Manufacturer dan Driver Championship dari tahun 2018 hingga 2021. Dan di WRC, secara total Toyota telah memenangi gelar juara selama sembilan tahun.

Melihat kesuksesan tim globalnya, Toyota Gazoo Racing Indonesia yang hadir di Tanah Air baru-baru ini juga ingin meraih pencapaian serupa.

TGRI pun berharap bisa meraih berbagai gelar juara di kejuaraan nasional seperti reli, slalom dan balapan bergengsi lainnya.

“Kami tidak hanya aktif berpartisipasi dalam kejuaraan motorsport di dunia. Di sini, di Indonesia, kami selalu berusaha dengan tekad yang kuat," ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fumitaka Kawashima, lewat rilis yang diterima oleh Motorsport.com Indonesia.

"Sehingga kami dapat secara konsisten mengamankan gelar juara nasional baik di Kejurnas Touring maupun Slalom hingga tahun lalu,"

"Dan bersama tim balap baru kami yaitu Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI), di tahun ini kami melebarkan sayap dengan berpartisipasi dan memimpin di Kejuaraan Nasional Reli, dengan mengandalkan sports car GR Yaris yang lahir dari WRC.

"Harapannya, partisipasi kami di berbagai ajang motorsport ini dapat mendukung realisasi dari komitmen kami untuk menyebarkan excitement dan Joy of GR ke seluruh masyarakat Indonesia."

Toyota Gazoo Racing Indonesia memamerkan GR Yaris AP4 di GIIAS 2022, mobil yang digunakan Ryan Nirwan/Adi Indiarto di rangkaian Kejurnas Reli dan Kejurnas Sprint Rally 2022 Foto oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah

Toyota Gazoo Racing Indonesia memang beberapa waktu lalu tampil mengesankan pada dua ajang otomotif nasional, yakni Kejurnas Reli 2022 dan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2022.

Dalam Kejurnas Reli, duet andalan mereka, Ryan Nirwan/Adi Indiarto, sukses meraih kemenangan di seri pembuka, yakni Reli Danau Toba.

Ini mempertahankan tren positif mereka setelah meraih podium tertinggi di dua seri pertama Kejuaraan Nasional Sprint Rally 2022 di Malang.

Sementara di ISSOM, TGRI berhasil meraih kemenangan di kelas ITCR Max 1.600 lewat Demas Agil dan di kelas ITCR 1.200 lewat Jordan Johan.