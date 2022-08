Driver of The Month: Ryan Nirwan Mengawali Kejuaraan Nasional Reli dan Sprint Rally dengan baik membuat Motorsport.com Indonesia menobatkan Ryan Nirwan sebagai Driver of The Month pada bulan Agustus.

Oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah , Reporter Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Reli dan Sprint Rally 2022 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Satu nama pun mencuri perhatian para penggemar event off-road tersebut. Bergabung dengan Toyota Gazoo Racing Indonesia untuk reli tahun ini memang membuat Ryan Nirwan semakin menjadi-jadi. Dari empat event yang sudah ia lakoni, ia sudah mencatatkan empat kemenangan. Terbaru adalah saat dirinya dan co-driver Adi Indiarto membawa Toyota GR Yaris AP4 naik podium tertinggi di Sprint Rally Meikarta. Itu merupakan event ketiga dari Kejurnas Sprint Rally 2022. Dua lomba sebelumya sudah digelar di Lawang, Malang, 23-24 Juli lalu. Sementara di Kejurnas Reli, Ryan Nirwan memenangi seri pertama yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatra Utara, awal Agustus lalu. Saat itu, ia bahkan mengungguli pereli-pereli kelas kakap, seperti Rifat Sungkar. Baca Juga: Driver of The Month: Kalle Rovanpera

Driver of The Month: Max Verstappen Walau mendominasi Kejurnas Reli dan Sprint Rally, Ryan Nirwan mengaku masih belum seratus persen menguasai GR Yaris AP4. Namun, ia merasa bahwa progresnya dalam mempelajari mobil andalan Toyota Gazoo Racing Indonesia tersebut berjalan dengan mulus. "Pastinya begini, setiap event pasti perkenalan kami dengan mobil semakin bagus, semakin baik," kata Ryan kepada Motorsport.com Indonesia. "Memang saya senang kalau mengikuti lomba di tarmac, jadi mungkin untuk membiasakan diri dengan mobil itu tidak sesulit di gravel, penyesuaiannya tidak sesulit di gravel. "Tapi tetap menurut saya, kami belum 100 persen mobilnya kepegang gitu, belum menguasai. Ya setiap event pasti ada perkembangan. "Karakter mobilnya jadi makin tahu seperti apa, setelah empat event, pasti ada performa yang meningkat jika dibandingkan dengan event pertama." Selanjutnya, Ryan/Adi akan melakoni Reli Danau Toba II, yang berbarengan dengan gelaran Kejuaraan Reli Asia-Pasifik (APRC). Ryan Nirwan/Adi Indiarto, Toyota Gazoo Racing Indonesia, GR yaris AP4 Foto oleh: Andra Nidiawan Sudah mengenal karakter jalanan di sekitar Danau Toba, pereli yang sebelumnya mengendarai mobil Subaru tersebut yakin bisa meraih hasil lebih baik. "Persiapan Medan yang kemarin itu kan belum terlalu banyak ya, jadi setup terbaiknya itu kita belum tahu seperti apa," ungkap Ryan kepada Motorsport.com Indonesia. "Tapi, untuk reli selanjutnya ini kami kan sudah punya pengalaman. Persiapan kami juga pasti bisa lebih matang, sudah tahu setelan suspensi, dan lain-lainnya untuk medannya seperti apa. "Persiapan mungkin tidak ada yang berbeda, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kami jadi lebih matang saja."