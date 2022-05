Mandalika Track Day Jadi Upaya MGPA Perkuat Aspal

Usai menggelar MotoGP pada Maret lalu, tidak ada kegiatan yang dilakukan di Sirkuit Mandalika, selain beberapa perbaikan yang dilakukan pihak kontraktor.

Menyadari Sirkuit Mandalika harus sering digunakan agar tercipta banyak jalur balap dan tak dipenuhi debu, akhirnya MGPA menggelar Mandalika Track Day.

Gelaran tersebut memiliki agenda Track Day, Drift Show dan Coach Drift, yang dilangsungkan selama dua hari pada 21-22 Mei lalu.

Mandalika Track Day juga menjual tiket dengan harga Rp10 ribu per orang, lalu tiket motor Rp20 ribu dan tiket mobil Rp30 ribu.

Foto-foto kegiatan tersebut dapat dilihat di akun Instagram MGPA yang memperlihatkan beberapa pembalap mobil nasional dan mobil-mobil yang melakukan aksi drift di Sirkuit Mandalika.

Namun, beberapa penggemar melayangkan komentar apakah kegiatan tersebut tak berbahaya untuk aspal. Tetapi, aksi yang dilakukan para drifter tersebut sudah sesuai perhitungan dan bisa berdampak positif bagi trek itu sendiri.

Pasalnya, akan ada banyak karet yang menempel di permukaan aspal dan ini bisa menjadi salah satu solusi cepat membersihkan sirkuit. Mengingat mobil yang melakukan drift akan memakan banyak bagian aspal dalam melakukan aksinya.

Melihat besarnya risiko dalam gelaran Mandalika Track Day, MGPA juga menghadirkan marshal yang bertugas saat gelaran Word Superbike (WSBK) dan MotoGP.

Kegiatan ini juga sekaligus melatih marshal untuk mengamanan gelaran GT World Challenge Asia 2022 pada Oktober mendatang, yang merupakan ajang balap mobil pertama yang akan digelar di Sirkuit Mandalika.

Safety Car khusus juga disiapkan oleh Honda Motor Indonesia dengan menggunakan All New Honda Civic RS.

Mempunyai karakter yang sporty, mulai dari desain eksterior dan juga performa mesin yang responsif serta didukung oleh teknologi serta fitur keselamatan terdepan di kelasnya, mobil ini sesuai dengan perannya sebagai salah satu Official Car di ISSOM 2022 dan juga di acara Mandalika Track Day 2022.

Yusak Billy selaku Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor menjelaskan, “Honda Civic merupakan salah satu produk Honda yang legendaris di Indonesia dan juga secara global.

“Honda Civic generasi ke-11 ini tampil dengan model yang sporty yaitu Honda Civic RS. Pada awal 2022, Honda Civic RS mulai digunakan sebagai Safety Car di Sirkuit Sentul.

“Desainnya yang memiliki karakter sporty sangat cocok dengan image balap yang memang sudah melekat pada model legendaris Honda ini.”

All New Honda Civic RS, Safety Car, Mandalika Track Day Foto oleh: PT Honda Prospect Motor

Pada 2022, All New Honda Civic RS juga menjadi Safety Car di ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di Sirkuit Internasional Sentul, kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain All New Honda Civic RS, produk Honda lainnya yaitu Honda City Hatchback RS menjadi mobil Fast Doctor dan New Honda Brio RS Urbanite Edition menjadi mobil Clerk of the Course (COC).