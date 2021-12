Secara De Facto, Sean Gelael Kampiun Kejurnas Reli 2021

Sean Gelael dan Team Jagonya Ayam melanjutkan dominasinya pada putaran kedua Kejurnas Reli 2021 pada Minggu (12/12/2021).

Pada lomba di Aek Nauli dan Gorbus, area Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Toba Pulp Lestari (TPL), Simalungun, Sumatra Utara, tersebut, Sean Gelael yang didampingi navigator Hugo Ismael finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Nuno Ricardo Pinto/Joao Augusto.

Putaran kedua Kejurnas Reli 2021 sejatinya berlangsung sebanyak enam trayek khusus (Special Stage/SS). Tetapi karena kondisi lintasan SS6 Aek Nauli A-Reverse sejauh 9,48 km menjadi licin, penyelenggara memutuskan untuk membatalkan lomba di SS tersebut.

“Hujan yang turun membuat lintasan menjadi licin sekali. Karena mempertimbangkan keselamatan peserta, kami memutuskan untuk membatalkan SS6,” ucap Ahmad Syauki selaku pimpinan lomba (clerk of the course) Danau Toba Rally 2021.

Masih mengandalkan Citroen C3 R5, Sean Gelael mampu turun sangat cepat pada putaran kedua Kejurnas Reli ini. Pembalap 25 tahun itu bisa memperlebar gap di setiap SS dan memimpin sampai SS4.

Sean Gelael, Hugo Ismael, Team Jagonya Ayam, Citroen C3 R5 Foto oleh: Tri Cahyo Nugroho

Menariknya, jika pada putaran pertama Sean Gelael mendapatkan persaingan dari Subhan “Ubang” Aksa/Mago Sarwono yang menggeber Mitsubishi Evo X, maka di putaran kedua ia justru harus bersaing dengan rekan setimnya, Nuno/Joao, yang menggeber mobil yang sama.

Namun, insiden dialami Sean Gelael di SS5 Aek Nauli B-Reverse yang berjarak 14,70 km. Hanya 5 km sebelum finis, Citroen C3 R5 andalannya masuk saluran air yang membuatnya tidak bisa menuntaskan SS penutup tersebut sesuai waktu.

Alhasil, Sean/Hugo pun mendapatkan penalti 2,5 menit. Akibat penalti tersebut, Sean/Hugo harus puas finis di belakang Nuno/Joao. Sean/Hugo tertinggal hingga 2 menit 59,7 detik dari pasangan pereli asal Portugal tersebut.

“Saya memohon maaf kepada tim dan semua pendukung akibat insiden yang membuat gagal memenangi putaran kedua. Penyebab insiden adalah rem terkunci dan mobil tergelincir begitu saja. Mobil tidak rusak parah, hanya tidak bisa segera dievakuasi,” ujar Sean seusai lomba.

Nuno pun juga mengakui kecepatan Sean Gelael. “Sean sangat berhak memenangi Reli Danau Toba hari ini karena dia amat cepat dan saya tidak bisa melawannya bila tidak ada insiden itu. Tapi balapan memang begitu, insiden bisa menimpa siapa pun,” katanya.

Dengan tambahan 12 poin hasil finis di podium kedua putaran kedua, Sean/Hugo berhasil mengoleksi total 27 poin karena ia mampu merebut poin maksimal (15) usai memenangi putaran pertama pada Sabtu (11/12/2021).

Sementara, rival terberat Sean Gelael/Hugo Ismael, Subhan Aksa/Mago Sarwono, hanya mampu finis di P5 pada putaran kedua. Alhasil, juara nasional reli 2019 itu hanya mampu menambah enam poin dan total mengantongi 18 poin (pada putaran pertama merebut 12 poin hasil finis kedua).

Sesuai regulasi, Ikatan Motor Indonesia (IMI), syarat untuk seri Kejurnas Reli minimal harus berlangsung tiga putaran. Namun karena kondisi pandemi Covid-19 dan lainnya, PP IMI melakukan adendum sehingga status Danau Toba Rally 2021 adalah Kejurnas Reli kendati hanya dua putaran.

Dengan begitu, secara de facto mengacu poin yang direbutnya hasil memenangi putaran pertama dan runner-up putaran kedua, Sean Gelael berhak atas gelar kampiun Kejurnas Reli 2019.

Status juara nasional itu sendiri rencananya baru dikukuhkan kemudian oleh IMI lewat sebuah acara penganugerahan.

Lima Besar Putaran II Kejurnas Reli:

1. Nuno Pinto/Joao Agusto (Citroen) 51:59,3 Menit

2. Sean Gelael/Hugo Ismael (Citroen) 54:59,0

3. Glenn Nirwan/Adi Indiarto (Subaru) 56:09,2

4. Bimo Pradikto/M. Herkusuma (Mitsubishi) 56:43,4

5. Subhan Aksa/Mago Sarwono (Mitsubishi) 57:01,3