Shane van Gisbergen Perlihatkan Livery Red Bull Skoda

Pembalap asal Selandia Baru itu akan ambil bagian dalam National Capital Rally di Canberra, yang menjadi seri pembuka Kejuaraan Reli Australia (ARC) tahun ini. Ia mengendarai mobil Skoda berspesifikasi R5 dari Race Torque Engineering.

Shane van Gisbergen mendapatkan dukungan yang besar dari Red Bull, yang memang merupakan sponsor utama dari Triple Eight, timnya di Supercars.

Kemudian, dukungan minor datang dari rekan Triple Eight lainnya seperti Omen by HP, Harvey Norman dan produsen makanan ringan Local Legends, yang dimiliki oleh Tony Quinn, pemegang saham mayoritas Triple Eight.

Van Gisbergen akan segera menikmati momen perdananya mengemudikan mobil Skoda pada tes pramusim ARC di Canberra. Ia akan ditemani oleh co-driver senior, Glenn Weston, pada tes yang berlangsung Selasa (8/3/2022).

"Livery ini terlihat luar biasa dan mobilnya juga sudah siap untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Saya sudah tidak sabar ingin segera berada di belakang kemudi mobil ini saat pramusim di Canberra," ujar pembalap berusia 32 tahun itu.

"Tes diselenggarakan besok dan ini akan jadi momen penting bagi saya. Oleh karena itu, saya akan memanfaatkan segala kesempatan yang muncul untuk belajar mengenai mobil dan jalanan di Canberra.

"Ini juga jadi kesempatan yang langka bisa bekerja sama dengan Glenn (Weston), yang telah memiliki banyak pengalaman di Kejuaraan Australia dan Canberra tentunya.

"Saya sudah tidak sabar ingin segera menjalani lomba, sembari mempersiapkan diri untuk Netier National Capital Rally yang diselenggarakan pada April mendatang."

Lihai dalam balapan Supercars, pengalaman pembalap kelahiran Auckland, Selandia Baru ini sangat terbatas jika membicarakan reli. Akan tetapi, bukan berarti ia melaju dengan lambat saat berada di trek.

Pada Januari lalu, Van Gisbergen memenangi City of Auckland Rally. Ia mengendarai mobil Ford Escort milik ayahnya, Robert. J uga sempat memenangi event Battle of Jacks Ridge beberapa hari setelah Reli Auckland. Di Jacks Ridge, sang driver mengemudikan mobil Mitsubishi Mirage.

Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 1 / 5 Foto oleh: Australian Rally Championship Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 2 / 5 Foto oleh: Australian Rally Championship Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 3 / 5 Foto oleh: Australian Rally Championship Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 4 / 5 Foto oleh: Australian Rally Championship Shane van Gisbergen, Race Torque Engineering Skoda R5 5 / 5 Foto oleh: Australian Rally Championship