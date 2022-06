Dua Peserta Tewas Lagi, Isle of Man TT Paling Mematikan Musim Ini

Balapan Sidecar kedua dari TT 2022, Jumat (10/6/2022), menyisakan duka. Saat awal lap kedua, bendera merah berkibar karena ada kecelakaan di bagian Ago’s Leap.

Penyelenggara mengumumkan bahwa Roger Stockton, 56 tahun, dan putranya Bradley, 21 tahun, mengalami crash. Nyawa mereka tak bisa diselamatkan. Di lokasi tersebut, Cesar Chanal meregang nyawa, Sabtu lalu, dalam lomba Sidecar pertama. Balapan pun diundur Senin.

Roger Stockton bukan pemain baru dalam kompetisi tersebut. Dia sudah tampil 20 kali. Kali ini, dia mengajak putranya untuk mencicipi pengalaman baru. Kolaborasi perdana keduanya dalam TT, Senin lalu, berbuah delapan poin.

Penyelenggara mengumumkan, “Dengan rasa duka cita mendalam, Balapan Isle of Man TT mengonfirmasi bahwa Roger Stockton, 56, dan Bradley Stockton, dari Crewe, Cheshire meninggal dalam kecelakaan pada lap kedua and terakhir Race Sidecar dari Isle of Man TT 2022.

“Insiden terjadi di Ago’s Leap, hanya kurang dari satu mil ke lap. Roger dan Bradley adalah ayah dan anak, dan pengemudi dan penumpang.

“Roger adalah peserta TT yang berpengalaman, dengan balapan hari ini, sudah melakoni 20 start balapan TT.

“Dia berkompetisi secara reguler sejak 2000 hingga 2008, sebelum kemudian kembali pada 2010, 2017 dan pada even tahun ini. Dalam kariernya, dia mengklain total 12 kali finis 20 teratas dan empat finis top 10, setara dengan 10 Replika Perunggu.

“Bradley adalah pendatang baru di TT dan menyelesaikan balapan TT perdananya, Senin, mengamankan finis kedelapan secara impresif bersama ayahnya.

“2022 adalah musim kelima balapan mereka bersama. Roger dan Bradley adalah pembalap yang sering finis podium dan melaku di depan dalam Kejuaraan British F2 Sidecar Cup, berada di peringkat kedua dalam kompetisi musim 2021.

“Isle of Man TT Races menyampaikan simpati terdalam kepada keluarga Roger dan Bradley, orang-orang tercintanya dan rekan-rekannya.”

Selain ketiga nama di atas, korban tewas lain dalam ajang yang kembali digelar setelah pandemi Covid-19 adalah racer solo Mark Purslow, mengalami kecelakaan saat pekan latihan, dan Davy Morgan, crash dalam Supersport pertama. Untuk pertama kalinya sejak 1989, lima peserta meninggal dalam event itu.

Saat ini, tandem Chanal, Olivier Lavorel dilaporkan dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Liverpool.