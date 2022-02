Caitlyn Jenner Komandoi Tim Balap W Series pada 2022

Sebagai kepala tim, Jenner bakal mengawasi Jenner jalannya operasional tim dari hari ke hari. Jenner Racing akan bergabung dengan grid W Series dalam seri pembuka musim di Miami pada Mei mendatang.

Jenner kali pertama berkompetisi di motorsport dalam perlombaan selebriti di Long Beach Grand Prix, California, AS, pada 1979 silam.

Dia lalu mengikuti Daytona 24 Hours sebagai bagian dari tim Jim Busby, sebelum membalap secara profesional di IMSA Camel GT Championship sebagai pembalap pabrikan Ford Motor Company dan Jack Roush selama enam musim.

Kemenangan pertama Jenner di Sebring 12 Hours pada 1986 bersama co-driver Scott Pruett, finis pertama di kelas yang diikuti mereka dan keempat secara keseluruhan. Dia juga finis kedua di IMSA GTO Championship tahun itu.

“Sebagai orang yang percaya pada kompetisi yang adil, pecinta balapan, dan pendukung semua wanita dalam olahraga dari akar rumput hingga tingkat elit, W Series memenuhi daftar keinginan saya dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek karier saya,” tuturnya.

“Kejuaraan yang didedikasikan untuk menginspirasi gadis-gadis muda, dan memberi wanita kesempatan untuk berhasil dalam peran di seluruh industri yang secara tradisional didominasi pria, W Series mengubah wajah motorsport.

“Seiring ajang ini melanjutkan ekspansi cepatnya dengan pembalap dan balapan yang benar-benar internasional, ini adalah waktu yang tepat untuk bergabung.

“W Series memiliki jangkauan global lebih dari setengah miliar pemirsa pada 2021, dan saya pergi ke pasar untuk mendapatkan sponsor yang sejalan dengan misi bersama saya dan W Series.

“Saya menyaksikan dengan penuh semangat tahun lalu ketika W Series melakukan debutnya di Amerika di Austin, Texas, AS, di mana para pembalapnya menghibur 400.000 penggemar selama akhir pekan di Circuit of the Americas (COTA).

“Pada Mei, saya akan merasa bangga ketika tim Jenner Racing saya memulai upayanya untuk meraih kemenangan W Series di panggung balapan terbesar pada balapan pertama musim ketiga di Miami, AS, untuk mendukung Formula 1.

“Seperti yang selalu terjadi, saya berada di dalamnya untuk memenanginya.”

CEO W Series, Catherine Bond Muir, mengatakan bahwa kejuaraan yang diperuntukkan bagi pembalap wanita ini dicipatkan agar mereka dapat bersaing secara setara dengan pria, jika diberi kesempatan yang sama.

“Kami bertekad untuk memberi perempuan platform dan jalur untuk sukses dalam olahraga kami, dan ketika saya pertama kali bertemu Caitlyn Jenner, jelas bahwa dia berkomitmen pada misi itu seperti halnya kami semua di W Series,” ucapnya.

“Dia telah tampil di level tertinggi dalam olahraga, adalah seorang pemenang yang telah terbukti dan seorang petrol-head, dan saya tahu bahwa hasratnya untuk olahraga dan motorsport akan menginspirasi semua orang di W Series.

"Kami terus memikirkan kembali balapan dan saya senang melihat kinerja tim Jenner Racing musim ini. Dengan salah satu atlet terhebat dunia mendukung mereka, langit adalah batasnya.”

Jenner Racing Foto oleh: W Series

Pekan lalu, 15 calon pembalap menghadiri tes pramusim W Series di Inde Motorsports Ranch, Arizona, dalam upaya untuk mengamankan grid musim ini.

Delapan pembalap teratas dari musim lalu telah diberi kesempatan untuk balapan lagi tahun ini. Akan tetapi, Jamie Chadwick dan Alice Powell tidak mungkin kembali ke kejuaraan.

Kedua pembalap wanita itu sudah mengambil bagian dalam tes rookie World Endurance Championship (WEC) bersama Richard Mille Racing Team.

Kalender W Series 2022 telah dikonfirmasi bulan lalu, menampilkan putaran Asia pertama kalinya dan mengunjungi lima sirkuit baru.