Lagi, Jadwal W Series Digelar bersama Formula 1

W Series belum lama ini melansir kalender balap untuk musim 2022. Seperti tahun lalu, balap mobil formula khusus wanita dengan spesifikasi mobil setara Kejuaraan FIA Formula itu akan melangsungkan lomba bersamaan dengan sejumlah putaran Kejuaraan Dunia Formula 1.

Delapan balapan W Series sudah ditetapkan dan dimulai di sirkuit baru Formula 1, Miami International Autodrome, Florida, Amerika Serikat, pada 6-8 Mei nanti. Akhir pekan tersebut bersamaan dengan digelarnya putaran kelima F1 2022, GP Miami.

Dari Miami, W Series akan melakoni balapan di Eropa, masing-masing di Spanyol, Inggris, Prancis, dan Hungaria. Setelah itu, Jepang bakal menjadi tuan rumah W Series.

Kunjungan kedua W Series di AS akan dilakukan di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas. W Series menutup musim 2022 dengan balapan di Meksiko, sepekan setelah COTA.

Alice Powell, Racing X, saat melibas salah satu tikungan Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, pada W Series musim 2021 lalu. Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Managing Directr Formula 1 Ross Brawn menyambut baik jadwal W Series yang kembali bersamaan dengan gelaran F1. Tahun lalu, cara ini termasuk efektif untuk mengangkat pamor W Series.

“Kami dengan bangga mengumumkan bila W Series akan berlanjut dengan menggelar delapan balapan bersamaan dengan lomba Formula 1 pada 2022,” tutur Brawn.

“Sungguh luar biasa menyaksikan progres kejuaraan ini seiring dengan tujuan kami untuk menghadirkan semua jenis balapan. Menyenangkan juga bisa melihat W Series akan mengunjungi lima venue baru, termasuk debut di Jepang.”

Mantan Prinsipal Brawn GP dan Direktur Teknis Scuderia Ferrari tersebut juga berharap digelarnya W Series berbarengan dengan F1 bisa menjadi tanda kemajuan dalam upaya meningkatkan aspek keberagaman di ajang balap jet darat tersebut.

“Kami percaya pentingnya memberikan setiap orang kesempatan untuk menembus level-level tertinggi dalam olahraga ini. Kerja sama kami dengan W Series terus berlanjut sekaligus membangun keberagaman yang lebih baik di Formula 1,” kata Brawn.

Catherine Bond Muir selaku CEO W Series menambahkan: “Ekspansi W Series berlanjut setelah mengetahui jadwal untuk musim 2022, yang memungkinkan kami mendatangi lebih banyak sirkuit dalam satu musim.

“Tahun lalu, kami memulai kerja sama dengan F1 dan para pembalap hebat kami membuktikan mereka pantas berada di level tertinggi olahraga ini.

“Saya atas nama W Series mengucapkan terima kasih kepada F1 atas dukungan mereka dan komitmen untuk menciptakan kesempatan lebih bagi para remaja dan wanita di ajang balap level tertinggi.”

Jamie Chadwick Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images

W Series berhasil dimenangi Jamie Chadwick pada 2019 dan 2021. Sementara pada 2020, W Series tidak bisa digelar karena pandemi Covid-19.

Chadwick yang merupakan anggota Williams Academy Driver sepertinya tidak akan turun tahun ini untuk mempertahankan gelarnya. Selain fokus sebagai pembalap pengembang di Williams F1, Chadwick diperkirakan juga bakal turun di beberapa kejuaraan balap lainnya.

Kalender W Series 2022

Putaran Sirkuit Waktu 1 Miami International Autodrome, Amerika Serikat 6-8 Mei 2 Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol 20-22 Mei 3 Silverstone, Inggris 1-3 Juli 4 Paul Ricard, Prancis 22-24 Juli 5 Hungaroring, Hungaria 29-31 Juli 6 Suzuka International Racing Course, Jepang 7-9 Oktober 7 Circuit of the Americas, Amerika Serikat 21-23 Oktober 8 Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko 28-30 Oktober