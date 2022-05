Lopez mengaku bagian termudahnya setelah mengambil alih Toyota GR010 Hybrid untuk melaju sampai garis finis. Juara dunia itu mengklaim kemenangan dalam balapan yang terganggu oleh hujan lebat, tiga red flag, enam mobil safety car dan lima Full Course Yellow.

"Melihat data-data inboard dan mendengar informasi dari garasi via radio benar-benar terasa berat," tutur Lopez, yang membawa GR010 finis 27 detik lebih cepat dari Alpine A480-Gibson di Spa 6 Hours.

"Ada beberapa titik dalam balapan di mana Mike (Conway) dan Kamui (Kobayashi) terlihat seperti seorang penumpang. Ada banyak aquaplaning dan itu benar-benar kondisi yang ekstrem.

"Melihat situasi itu dari luar mobil, itu terlihat seperti sebuah film horor. Berat untuk disaksikan, tapi pasti pembalap yang ada di dalam mobil mengalami situasi yang lebih berat lagi."

Conway kebagian mengemudikan mobil TGR #7 pada saat hujan mulai turun di paruh kedua balapan. Ia pun mengakui, bahwa sulit baginya bisa mempertahankan mobil di atas lintasan dalam kondisi yang terburuk.

"Laju di atas lintasan basah seperti ini benar-benar mengerikan. Ada banyak genangan air dan sulit bagi saya untuk bertahan di atas lintasan," tuturnya.

"Benar-benar sulit, tapi kami bisa bertahan. Kami tidak melakukan banyak kesalahan dan itu mungkin menjadi kunci kemenangan kami."

#36 Alpine ELF Team Alpine A480 Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Hypercar of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez and #31 WRT Orea 07 Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin, Frijns, René Rast

Photo by: JEP / Motorsport Images