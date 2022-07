Sarah Bovy dan Tim Iron Dames membuat sejarah pada sesi kualifikasi Monza 6 Hours, putaran keempat FIA World Endurance Championship (WEC) 2022. Untuk kali pertama, keduanya berhasil merebut pole position dalam sebuah balapan WEC.

Turun di kelas LMGTE Am, Bovy menjadi pembalap wanita pertama yang mampu menguasai sesi kualifikasi sebuah kelas di WEC setelah menembus waktu lap 1 menit 47,431 detik.

Menggeber #85 Ferrari 488 GTE Evo, Bovy berhasil mengalahkan Ben Keating (TF Sport) yang mengandalkan #33 Aston Martin Vantage AMR. Memimpin di sebagian besar sesi kualifikasi, Keating hanya mencatat waktu lap terbaiknya dengan 1:47,658 menit.

Sarah Bovy, salah satu pembalap #85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO. Foto oleh: Eric Le Galliot

Posisi grid ketiga kelas LMGTE Am ditempati oleh Christian Reid (Dempsey-Proton Racing) yang mengandalkan Porsche 911 RSR-19 setelah mencatat waktu lap 1:48,206 menit.

Selain merebut pole position perdana, Sarah Bovy bersama Rahel Frey dan Michelle Gatting (tergabung di Iron Dames) juga menjadi trio pembalap wanita pertama yang mampu menyabet pole di WEC.

“Sesi yang benar-benar gila, sungguh. Saya sebetulnya tidak senang dengan yang saya lakukan pada delapan menit awal (sesi kualifikasi). Terlalu banyak kesalahan yang saya lakukan,” tutur Bovy seperti dikutip laman fiawec.com.

“Kami sudah bekerja sangat keras untuk ini dan saya mencoba menyalurkannya. Saya mendapat pesan lewat radio yang mengarahkan kapan harus melakukan flying lap. Saya senang karena berhasil melakukan apa yang menjadi keinginan tim.”

Bovy menyebut, waktu tercepat di kualifikasi kelas LMGTE Am Monza 6 Hours dibuatnya di sebuah lap yang sangat bagus. Meskipun, ia juga mengerahkan semua kemampuan.

“Saya saat itu hanya memikirkan rekan-rekan setim serta kerja keras yang sudah dilakukan tim. Pekerjaan pertama saya di balap dimulai tahun lalu di tim ini.

“Setahun sudah saya turun di sini dan mampu merebut pole position pertama merupakan pencapaian luar biasa. Saya merasa beruntung mendapat kesempatan untuk melakukan ini semua.”

Di klasemen tim kelas LMGTE Am, dari tiga putaran yang sudah diikuti, Iron Dames berada di peringkat kedelapan dengan 32 poin. Pada balapan sebelumnya, 24 Hours of Le Mans, Sarah Bovy dan kawan-kawan mampu finis di P6 kelas LMGTE Am dan P23 overall.

Untuk klasemen pembalap, dengan 32 poin yang sudah dikoleksi, Rahel Frey menempati P7. Sementara, Michelle Gatting dan Sarah Bovy sama-sama mengumpulkan 31 poin di posisi kedelapan.

#85 Iron Dames Ferrari 488 GTE EVO geberan Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy, saat turun di Monza 6 Hours. Foto oleh: Eric Le Galliot