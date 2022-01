WEC Tolak ByKolles Tampil dalam Kategori Hypercar

Hal ini terkuak setelah Direktur WEC Frederic Lequien mengumumkan 39 peserta kompetisi musim 2022.

Ia mengklaim animo tim-tim balap sangat tinggi sehingga terpaksa menyingkirkan sebagian aplikasi yang tiba di meja mereka. Banyaknya peminat dibaca sebagai sinyal positif. Hanya saja, Lequien enggan merinci berapa banyak pendaftar WEC 2022.

Di antara yang tak diterima adalah ByKolles, peserta WEC 2020. Lequien tak menjelaskan alasan penolakan tersebut.

“Komite seleksi memutuskan tidak perlu kriteria tertentu untuk menerima pendaftaran ini. Ini murni pilihan komite seleksi,” ucapnya.

Komite tersebut terdiri dari perwakilan penyelenggara WEC, Le Mans Endurance Management (LMEM), pemilik LMEM Automobile Club de l’Ouest dan Federasi Otomotif Internasional. Mereka berhak menentukan tim yang diterima sesuai ketentuan.

Selain persyaratan administratif, pertimbangan lain adalah jejak rekam dan kemampuan bertarung di ajang tersebut. Khusus untuk Hypercar, ada ketentuan di mana pendaftar mesti menunjukkan adanya hubungan dengan pabrikan mobil yang ada.

Sejatinya, ByKolles bukan pemain baru. Mereka berpartisipasi dalam WEC sejak 2012, diawali dengan LMP2, lalu pindah ke LMP1 sejak 2014 sampai 2018-2019. Pada 2019-2020, tim Jerman tersebut turun dalam dua lomba saja.

Sementara itu, ByKolles tak merilis komentar apa pun karena masih mencari informasi alasan di balik penolakan tersebut.

Kemungkinan salah satu faktor yang membuat aplikasi mereka diabaikan adalah pernah tak balapan selama semusim penuh. Sedangkan, kelas Hypercar, yang menggantikan LMP1, melarang tim mengikuti satu atau dua lomba saja.

Lequien menegaskan WEC tidak akan menambah jumlah mobil yang berlaga di grid. Hal itu tidak berlaku untuk 24 Hours of Le Mans.

Belum jelas bagaimana seri tersebut akan mengakomodasi semua mobil di beberapa balapan, terutama saat menyambangi Fuji Speedway. Trek tersebut menyediakan pit stop paling sedikit dibanding lima sirkuit lain yang ada dalam kalender WEC 2022.

Musim ini, WEC dibuka dengan Sebring International Raceway, Amerika Serikat. Mereka menyelenggarakan Prolog pada 12-13 Maret dan 1000 Miles of Sebring, 18 Maret.

Kemudian berturut-turut, 6 Hours of Spa-Francorchamps (7 Mei), 24 Hours of Le Mans (11-12 Juni), 6 Hours of Monza (10 Juli), 6 Hours of Fuji (11 September) dan 6 Hours of Bahrain (12 November).

#4 ByKolles Racing - Enso CLM P1/01 - Gibson: Oliver Webb, Tom Dillmann, Bruno Spengler Foto oleh: Paul Foster