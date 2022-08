Driver of The Month: Kalle Rovanpera Kepiawaian dan teknik hebat yang ditunjukan Kalle Rovanpera saat memenangi Reli Estonia membuat Motorsport.com Indonesia menobatkannya sebagai Driver of The Month pada bulan Juli.

Oleh: Tri Cahyo Nugroho , Editor Hasil lomba putaran ketujuh (dari total 13) Kejuaraan Dunia Reli (WRC) 2022 yang digelar pada 14-17 Juli lalu tersebut bukan hanya makin mengukuhkan pereli Toyota Gazoo Racing World Rally Team (WRT) itu di puncak klasemen. Dominasi Kalle Rovanpera di Reli Estonia dengan memenangi 14 dari total 24 trayek khusus (Special Stage/SS) tersebut membuktikan seberapa hebat teknik dan kemampuan putra mantan pereli era akhir 1990-an dan awal 2000-an Harri Rovanpera tersebut. Reli Estonia berlangsung di medan gravel cepat. Jauh berbeda dengan Reli Portugal yang memiliki gravel berbatu besar maupun Reli Safari Kenya yang dipenuhi debu sangat tebal. Hebatnya, Rovanpera juga berhasil memenangi kedua lomba tersebut. Sebelum Reli Portugal, Rovanpera juga sudah memenangi dua lomba lain yang berlangsung di medan berbeda, salju di Reli Swedia dan aspal di Reli Kroasia. Baca Juga: Elfyn Evans Susun Rencana Hentikan Kalle Rovanpera

Thierry Neuville Sudah Menyerah Kejar Kalle Rovanpera Dengan memenangi Reli Estonia, berarti Rovanpera sudah mengoleksi lima kemenangan dari tujuh lomba yang sudah digelar. Hasil terburuk Rovanpera sejauh ini hanyalah finis P4 di Reli Monte Carlo dan P5 di Reli Italia Sardinia. Karena itu tidak heran bila Rovanpera sangat kokoh di puncak dengan 175 poin. Ia unggul jauh, 83 poin, atas rival terdekat Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT). Lantas, apa yang membuat Kalle Rovanpera begitu dominan di WRC musim ini? Kalle Rovanpera mulai belajar mengemudikan mobil pada usia 8 tahun. Ia mulai turun di ajang reli pada usia 10 tahun di Estonia, serta saat berusia 13 tahun di Latvia. Saat itu, mantan co-driver ayahnya, Risto Pietilainen, harus mengemudikan mobil saat melintasi jalan penghubung antar-SS karena Rovanpera kecil belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Direktur Teknis Toyota Gazoo Racing WRT Tom Fowler mengungkapkan, skill dan kecepatan Rovanpera meningkat drastis selama 13 tahun sejak ia mengenal cara mengemudikan mobil. Pemenang Reli Estonia Kalle Rovanpera kanan) dan co-driver Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1. Foto oleh: Toyota Racing Saat bersaing maupun berlatih di simulator, Rovanpera tidak hanya belajar teknik mengemudi tetapi juga banyak bertanya kepada para teknisi dan mekanik. Ia juga sering mencatat hal-hal baik teknis maupun nonteknis. Selain itu, karakteristik mobil generasi terbaru WRC yang berspesifikasi turbo hybrid, sangat cocok dengan gaya dan teknik balap Rovanpera. Spesifikasi mobil reli generasi terbaru seperti Toyota GR Yaris Rally1 geberan Rovanpera membutuhkan tipe pengemudi yang lebih detail daripada generasi sebelumnya. Pasalnya, mobil spesifikasi Rally1 perlu perhitungan matang terkait regenerasi dan penggunaan tenaga listrik. Semua itu cocok dengan pereli bertipe seperti Rovanpera. "Jika ada yang harus digarisbawahi soal cara Kalle Rovanpera mengemudikan mobil saat ini, saya hanya bisa bilang caranya meng-handle mobil sungguh luar biasa," kata Fowler. "Jika melihat sejarah reli ke belakang, sudah banyak contoh pereli yang melakukan seperti yang dikerjakan Rovanpera saat ini terhadap Toyota GR Yaris Rally1." WRC 2022 memang masih menyisakan enam putaran. Namun melihat kepiawaian Kalle Rovanpera di atas Toyota GR Yaris Rally1, memang sangat sulit bagi pereli lain untuk melawan kemampuan komplet pereli yang baru berusia 21 tahun tersebut. Kalle Rovanpera lahir di Jyvaskyla, Finlandia, pada 1 Oktober 2000. Ia akan berusia 22 tahun saat lomba terakhir WRC 2022, Reli Jepang, tuntas pada 13 November mendatang. Jika mampu merebut gelar, Kalle Rovanpera dipastikan mematahkan rekor juara dunia reli termuda yang hingga kini dipegang mendiang Colin McRae. Saat merebut gelar juara dunia WRC 1995, usia McRae adalah 27 tahun. Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, saat turun di Reli Estonia. Foto oleh: Toyota Racing