WRC

Navigator Rovanpera Bekerja di Manajemen Toyota WRC

Navigator yang dua kali menjadi juara WRC, Jonne Halttunen, akan beralih dari tugas membacakan catatan kecepatan ke posisi manajemen tim Toyota.

Tom Howard
Dirilis:
Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota menunjuk Jonne Halttunen, mantan co-driver Kalle Rovanpera, sebagai manajer proyek untuk langkah merek tersebut memasuki Kejuaraan Nasional Asosiasi Reli Amerika (ARA) tahun ini.

Merek Jepang tersebut mengumumkan rencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu dengan mobil reli GR Corolla RC2 yang baru dikembangkan, yang akan dikemudikan oleh Seth Quintero, dan co-driver Topi Luhtinen.

Proyek ini akan dipimpin oleh Halttunen, yang kariernya sebagai co-driver di Kejuaraan Reli Dunia (WRC) sementara ditunda setelah keputusan Rovanpera untuk meninggalkan WRC demi mengejar karier di balap single-seater. Halttunen jadi juara WRC berturut-turut bersama Rovanpera pada 2022 dan 2023, dengan total 18 kemenangan di WRC.

Halttunen kini menantikan perannya dalam manajemen tim Toyota di ARA, yang akan dimulai dengan 100 Acre Wood Rally pada 13-14 Maret. Toyota memilih untuk tidak mengikuti balapan pembuka ARA Sno*Drift Rally di Michigan akhir pekan ini.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto oleh: TOYOTA GAZOO Racing

“Tugas saya adalah mengelola proyek dan juga mencoba membantu tim sebaik mungkin, menggunakan semua pengetahuan yang saya kumpulkan dari karier saya di WRC, serta memberikan masukan,” kata Halttunen, yang juga akan ikut serta sebagai pembalap dalam seri reli F-Cup domestik Finlandia tahun ini.

“Saya belum sempat bertemu dengan semua orang yang terlibat, tetapi kami telah mengadakan banyak pertemuan, dan banyak orang yang juga terlibat dalam WRC. Saya tahu mereka semua profesional, dan semua yang saya dengar tentang tim ini positif, jadi saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan semua orang.

“Saya tidak tahu apakah karier WRC saya akan terus berlanjut di masa depan atau tidak, tapi setidaknya untuk saat ini saya ingin memiliki tantangan baru, dan ini yang saya inginkan. Saya ingin tetap berada di dalam olahraga ini, tapi juga memiliki peran manajemen di mana saya bisa mempengaruhi hal-hal tertentu. Saya selalu suka mencoba membuat hal-hal menjadi lebih baik atau mengembangkan sesuatu, jadi ini cocok untuk saya.”

Rovanpera, sementara itu, terus mempersiapkan debutnya di Super Formula menjelang balapan pembuka musim di Motegi pada 4 April. 

Baca Juga:

