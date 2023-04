Pemenang lima etape WRC itu diundang oleh tim Hyundai Portugal untuk menggantikan Breen, yang meninggal dunia dalam kecelakaan saat uji coba untuk Reli Kroasia awal bulan ini.

Breen telah berkompetisi di kejuaraan nasional Portugal di samping komitmennya di WRC untuk tim pabrikan Hyundai. Pereli asal Irlandia ini memenangi putaran pembuka di Fafe, namun harus tersingkir pada seri berikutnya di Algarve.

Meeke, bergabung dengan co-driver Ola Floene, mengambil kursi kosong di skuad Hyundai Portugal dengan mengendarai mobil i20 N Rally2 dengan corak khusus, yang menampilkan bendera Irlandia untuk menghormati mantan rekan setimnya itu.

Berkompetisi di reli pertamanya sejak Rally Internasional Qatar tahun lalu, pria 43 tahun ini meraih kemenangan dengan selisih waktu 15,5 detik dari pereli reguler WRC2, Marco Bulacia.

Pereli asal Irlandia Utara ini memenangi tujuh dari sembilan etape gravel untuk menahan Bulacia dan meraih kemenangan emosional, memimpin sejak awal hingga akhir.

"Saya sudah berusaha, ini adalah tanjakan yang panjang dengan mobil R5 dan dengan tahapan-tahapan yang lembut ini menyedot tenaga mesin, tetapi saya berusaha sebersih mungkin," kata Meeke setelah etape terakhir.

"Itu adalah cara yang bagus untuk menyelesaikan reli. Kami tahu alasan kami berada di sini akhir pekan ini dengan livery dan segalanya, sangat menyenangkan bisa melakukan pekerjaan ini."

Alejandro Cachon dari Spanyol meraih posisi ketiga, finis terpaut lima detik di belakang Bulacia, dengan mengendarai Citroen C3 Rally2.

Meeke akan mengikuti putaran-putaran yang tersisa di kejuaraan nasional Portugal, termasuk di antaranya adalah Reli Portugal, putaran kelima WRC musim 2023, bulan depan.

Dani Sordo dari Spanyol akan mengemudikan mobil WRC ketiga dari pabrik Hyundai di ajang ini, dan tim belum mengonfirmasi rencana penggunaan mobil tersebut di luar ajang gravel.

Kris Meeke, Team Hyundai Portugal Photo by: Team Hyundai Portugal

