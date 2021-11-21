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WRC / Reli Monza Berita

Reli Monza: Ogier Gelar WRC Ke-8, Toyota Trofi Ke-5

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Sebastien Ogier memastikan gelar kampiun di Kejuaraan Reli Dunia (WRC) setelah finis kelima pada SS terakhir Reli Monza, Minggu (21/11/2021).

Reli Monza: Ogier Gelar WRC Ke-8, Toyota Trofi Ke-5

Pasangan pereli Toyota Gazoo Racing World Rally Team (WRT), Sebastien Ogier dan co-driver Julien Ingrassia, akhirnya berhasil memastikan gelar juara dunia reli untuk kedelapan kalinya setelah finis di posisi keenam pada trayek khusus terakhir, SS16.

Kendati di SS16 kalah cepat 0,266 detik dari rekan setim yang juga rival terberatnya, Elfyn Evans, hasil tersebut tidak mampu lagi memengaruhi posisi Ogier di klasemen akhir lomba Reli Monza.

Pereli Prancis tersebut berhasil memenangi Reli Monza dengan total waktu 2 jam 39 menit 08,6 detik. Ogier berhasil memenangi lima dari 16 SS yang dilombakan untuk unggul 7 detik lebih atas Evans, yang untuk kali kedua beruntun takluk oleh Ogier dalam perburuan gelar WRC.

Peringkat ketiga ditempati Dani Sordo (Hyundai Shell Mobis WRT) yang terpaut 32,0 detik dari Ogier setelah memenangi dua SS. Posisi keempat direbut rekan setim Sordo, Thierry Neuville, yang mampu menguasai lima SS, termasuk tiga terakhir beruntun.

Ogier datang ke Reli Monza, putaran terakhir WRC 2021, dengan keunggulan 17 poin atas Evans. Pereli berusia 37 tahun itu tahu, finis podium di lomba aspal Monza akan memastikannya merebut gelar WRC kedelapan.

Namun, Evans tetap menunjukkan kelasnya di Reli Monza. Total, keduanya enam kali silih berganti memimpin klasemen.

Ketatnya perlawanan yang diberikan Evans terlihat dari gapnya dengan Ogier di puncak yang hanya 0,5 detik pada awal hari terakhir lomba Reli Monza, Minggu. Tetapi, kesalahan pada SS15 membuat Evans kehilangan banyak waktu sehingga akhirnya menyerah sekira 7 detik dari Ogier.   

Bagi Ogier, inilah gelar juara WRC kedelapan dalam sembilan tahun terakhir. Sejak 2013, ia hanya “kecolongan” sekali oleh Ott Tanak pada WRC 2019 (saat masih di Toyota).

Kemenangan dan gelar kedelapan Ogier ini sekaligus menjadi kado perpisahan indah dengan Ingrassia. Musim depan, ia tidak akan mendampingi Ogier yang akan menjadi pereli part time.

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“Apakah saya memenangi reli atau tidak, saya bahkan tak tahu. Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa. Sungguh luar biasa,” kata Ogier. “Pria ini juga legenda,” ucap Ogier menunjuk Ingrassia seraya ikut meneriakkan nama sang navigator.

“Anda bisa bayangkan betapa emosinya saya saat ini,” ujar Ingrassia yang menjadi co-driver Ogier sejak masih turun di level junior.

Seusai lomba, Evans tidak mampu menuupi kekecewaannya. “Musim ini cukup bagus. Tentu saya juga merasa kecewa saat ini. Terima kasih yang sangat besar untuk tim. Khususnya untuk Kalle (Rovanpera) yang sudah berkorban agar saya bisa bersaing lebih leluasa,” ucap pereli asal Wales itu.

Bagi Sebastien Ogier, inilah gelar juara dunia keduanya di atas Toyota Yaris WRC setelah tahun 2020 lalu. Enam gelar WRC sebelumnya direbut Ogier di atas Volkswagen Polo R WRC (2013-2016) dan Ford Fiesta WRC (2017, 2018).

Hasil finis 1-2 yang direbut Sebasgien Ogier dan Elfyn Evans juga memastikan Toyota merebut gelar juara dunia pabrikan di WRC 2021. Bagi pabrikan asal Jepang tersebut, ini gelar kelima mereka di WRC setelah 1993, 1994, 1999, dan 2018.

Hasil Lomba WRC Reli Monza:

Pos # Pembalap/Codriver Mobil Class 4515 Penalti Waktu total Gap Interval
1 1 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia		 Toyota Yaris WRC RC1 2:39'08.6   2:39'08.600    
2 33 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin		 Toyota Yaris WRC RC1 2:39'16.5   2:39'16.500 7.900 7.900
3 6 Spain Dani Sordo
Candido Carrera		 Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2:39'30.3   2:39'30.300 21.700 13.800
4 11 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe		 Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2:39'40.6   2:39'40.600 32.000 10.300
5 2 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson		 Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2:40'40.6   2:40'40.600 1'32.000 1'00.000
6 3 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula		 Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2:41'31.7   2:41'31.700 2'23.100 51.100
7 18 Japan Takamoto Katsuta
Aaron Johnston		 Toyota Yaris WRC RC1 2:41'43.1   2:41'43.100 2'34.500 11.400
8 44 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson		 Ford Fiesta WRC RC1 2:41'58.8   2:41'58.800 2'50.200 15.700
9 69 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen		 Toyota Yaris WRC RC1 2:43'58.2   2:43'58.200 4'49.600 1'59.400
10 35 Andrea Crugnola
Pietro Ometto		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:48'15.5   2:48'15.500 9'06.900 4'17.300
11 27 France Yohan Rossel
Jacques-Julien Renucci		 Citroën C3 Rally2 RC2 2:48'19.5   2:48'19.500 9'10.900 4.000
12 26 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:48'22.6   2:48'22.600 9'14.000 3.100
13 23 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:48'59.7   2:48'59.700 9'51.100 37.100
14 22 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka		 Ford Fiesta Rally2 RC2 2:49'28.8   2:49'28.800 10'20.200 29.100
15 31 Grégoire Munster
Louis Louka		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:49'47.0   2:49'47.000 10'38.400 18.200
16 37 Damiano de Tommaso
Giorgia Ascalone		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:50'06.9   2:50'06.900 10'58.300 19.900
17 20 Norway Andreas Mikkelsen
United Kingdom Phil Hall		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:50'15.9   2:50'15.900 11'07.300 9.000
18 45 France Stéphane Lefebvre
France Gilles Turckheim		 Citroën C3 Rally2 RC2 2:50'29.5   2:50'29.500 11'20.900 13.600
19 28 Chris Ingram
Ross Whittock		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:49'44.6 1'00 2:50'44.600 11'36.000 15.100
20 29 Josh McErlean
James Fulton		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:50'56.0   2:50'56.000 11'47.400 11.400
21 24 Georg Linnamäe
United Kingdom James Morgan		 Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:51'58.6   2:51'58.600 12'50.000 1'02.600
22 38 Italy Alessandro Perico
Mauro Turati		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:53'24.5   2:53'24.500 14'15.900 1'25.900
23 52 Kevin Gilardoni
Corrado Bonato		 Škoda Fabia R5 RC2 2:55'45.4   2:55'45.400 16'36.800 2'20.900
24 51 Enrico Oldrati
Elia De		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:55'57.5   2:55'57.500 16'48.900 12.100
25 39 Alberto Dall'Era
Edoardo Brovelli		 Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:56'55.9   2:56'55.900 17'47.300 58.400
26 42 Marco Roncoroni
Paolo Brusadelli		 Škoda Fabia R5 RC2 2:57'17.0   2:57'17.000 18'08.400 21.100
27 57 Maurizio Mauri
Federica Mauri		 Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:57'17.9   2:57'17.900 18'09.300 0.900
28 30 Mauro Miele
Luca Beltrame		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:58'07.8   2:58'07.800 18'59.200 49.900
29 64 Gianpietro Bendotti
Giuliano Vaerini		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:58'21.0 '10 2:58'31.000 19'22.400 23.200
30 43 Italy Lorenzo Bontempelli
Gianluca Marchioni		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:59'02.0 '10 2:59'12.000 20'03.400 41.000
31 54 Marco Giuseppe
Giovanni Pina		 Škoda Fabia R5 RC2 2:59'57.2   2:59'57.200 20'48.600 45.200
32 46 Rachele Somaschini
Nicola Arena		 Citroën C3 Rally2 RC2 3:02'27.7   3:02'27.700 23'19.100 2'30.500
33 83 Tommaso Paleari
Davide Bozzo		 Toyota GR Yaris NAT 3:03'03.7   3:03'03.700 23'55.100 36.000
34 32 Giacomo Ogliari
Giacomo Ciucci		 Citroën C3 Rally2 RC2 3:03'19.2   3:03'19.200 24'10.600 15.500
35 34 Pablo Biolghini
Marco Menchini		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:03'23.5   3:03'23.500 24'14.900 4.300
36 25 Italy Enrico Brazzoli
Italy Manuel Fenoli		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:03'29.4   3:03'29.400 24'20.800 5.900
37 73 Andrea Mabellini
Virginia Lenzi		 Renault Clio Rally4 RC4 3:03'38.3   3:03'38.300 24'29.700 8.900
38 58 Massimiliano Locatelli
Giordano Gregori		 Hyundai i20 N Rally2 RC2 3:05'20.1   3:05'20.100 26'11.500 1'41.800
39 68 Francesco Aragno
Andrea Segir		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:06'41.4   3:06'41.400 27'32.800 1'21.300
40 53 Andrea Spataro
Alessia Muffolini		 Škoda Fabia R5 RC2 3:06'47.3   3:06'47.300 27'38.700 5.900
41 49 Giancarlo Terzi
Samuele Perino		 Škoda Fabia R5 RC2 3:06'52.9   3:06'52.900 27'44.300 5.600
42 66 Alberto Sassi
Mirco Mazzini		 Porsche 997 GT3 Cup RGT 3:07'39.8   3:07'39.800 28'31.200 46.900
43 56 Danilo Scanzi
Alberto Scanzi		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:07'54.3   3:07'54.300 28'45.700 14.500
44 78 Mirko Farea
Nicolò Gonella		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:08'27.7   3:08'27.700 29'19.100 33.400
45 70 Stefano Strabello
Ivan Gasparotto		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:08'49.9   3:08'49.900 29'41.300 22.200
46 76 Giacomo Perego
Claudio Licini		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:09'22.0   3:09'22.000 30'13.400 32.100
47 77 Massimiliano Settembrini
Giuseppe Mancuso		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:09'26.1 '30 3:09'56.100 30'47.500 34.100
48 65 Filippo Marchino
Roberto Briani		 Škoda Fabia R5 RC2 3:10'57.3   3:10'57.300 31'48.700 1'01.200
49 80 Luigi Giacobone
Erika Badinelli		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:12'29.1   3:12'29.100 33'20.500 1'31.800
50 79 Fabio Ferrando
Francesco Zambelli		 Peugeot 208 Rally4 RC4 3:15'17.8 '20 3:15'37.800 36'29.200 3'08.700
51 81 Claudio Vona
Simone D'Agostino		 Mitsubishi Lancer EVO X NAT 3:17'18.7 '40 3:17'58.700 38'50.100 2'20.900
52 67 Zoltán László
Gergely Hanyik		 Ford Fiesta Rally3 RC3 3:19'08.8   3:19'08.800 40'00.200 1'10.100
53 48 Patrizia Perosino
Veronica Verzoletto		 Škoda Fabia R5 RC2 3:20'24.4   3:20'24.400 41'15.800 1'15.600
54 75 Guglielmo De
Gabriele Zanni		 Peugeot 208 R2 RC4 3:20'44.7   3:20'44.700 41'36.100 20.300
55 85 Stefano Moretti
Fabio Grimaldi		 Toyota GR Yaris NAT 3:22'55.6   3:22'55.600 43'47.000 2'10.900
56 16 France Adrien Fourmaux
Alexandre Coria		 Ford Fiesta WRC RC1 3:30'41.5   3:30'41.500 51'32.900 7'45.900
57 90 Edoardo De
Martina Musiari		 Toyota GR Yaris NAT 3:41'05.4 '10 3:41'15.400 1:02'06.800 10'33.900
58 21 Bolivia Marco Bulacia
Argentina Marcelo Der Ohannesian		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:49'01.6   3:49'01.600 1:09'53.000 7'46.200
59 92 Thomas Paperini
Simone Fruini		 Toyota GR Yaris NAT 4:18'32.4   4:18'32.400 1:39'23.800 29'30.800
60 87 Marco Gianesini
Sabrina Fay		 Toyota GR Yaris NAT 4:18'33.1   4:18'33.100 1:39'24.500 0.700
61 74 Roberto Bonizzardi
Giovanni Frigerio		 Ford Fiesta Rally4 RC4 4:33'19.8   4:33'19.800 1:54'11.200 14'46.700
62 94 Federico Raffetti
Kevin Codenotti		 Toyota GR Yaris NAT 4:33'30.3   4:33'30.300 1:54'21.700 10.500

 

 

 

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