Reli Monza: Ogier Gelar WRC Ke-8, Toyota Trofi Ke-5
Sebastien Ogier memastikan gelar kampiun di Kejuaraan Reli Dunia (WRC) setelah finis kelima pada SS terakhir Reli Monza, Minggu (21/11/2021).
Pasangan pereli Toyota Gazoo Racing World Rally Team (WRT), Sebastien Ogier dan co-driver Julien Ingrassia, akhirnya berhasil memastikan gelar juara dunia reli untuk kedelapan kalinya setelah finis di posisi keenam pada trayek khusus terakhir, SS16.
Kendati di SS16 kalah cepat 0,266 detik dari rekan setim yang juga rival terberatnya, Elfyn Evans, hasil tersebut tidak mampu lagi memengaruhi posisi Ogier di klasemen akhir lomba Reli Monza.
Pereli Prancis tersebut berhasil memenangi Reli Monza dengan total waktu 2 jam 39 menit 08,6 detik. Ogier berhasil memenangi lima dari 16 SS yang dilombakan untuk unggul 7 detik lebih atas Evans, yang untuk kali kedua beruntun takluk oleh Ogier dalam perburuan gelar WRC.
Peringkat ketiga ditempati Dani Sordo (Hyundai Shell Mobis WRT) yang terpaut 32,0 detik dari Ogier setelah memenangi dua SS. Posisi keempat direbut rekan setim Sordo, Thierry Neuville, yang mampu menguasai lima SS, termasuk tiga terakhir beruntun.
Ogier datang ke Reli Monza, putaran terakhir WRC 2021, dengan keunggulan 17 poin atas Evans. Pereli berusia 37 tahun itu tahu, finis podium di lomba aspal Monza akan memastikannya merebut gelar WRC kedelapan.
Namun, Evans tetap menunjukkan kelasnya di Reli Monza. Total, keduanya enam kali silih berganti memimpin klasemen.
Ketatnya perlawanan yang diberikan Evans terlihat dari gapnya dengan Ogier di puncak yang hanya 0,5 detik pada awal hari terakhir lomba Reli Monza, Minggu. Tetapi, kesalahan pada SS15 membuat Evans kehilangan banyak waktu sehingga akhirnya menyerah sekira 7 detik dari Ogier.
Bagi Ogier, inilah gelar juara WRC kedelapan dalam sembilan tahun terakhir. Sejak 2013, ia hanya “kecolongan” sekali oleh Ott Tanak pada WRC 2019 (saat masih di Toyota).
Kemenangan dan gelar kedelapan Ogier ini sekaligus menjadi kado perpisahan indah dengan Ingrassia. Musim depan, ia tidak akan mendampingi Ogier yang akan menjadi pereli part time.
“Apakah saya memenangi reli atau tidak, saya bahkan tak tahu. Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa. Sungguh luar biasa,” kata Ogier. “Pria ini juga legenda,” ucap Ogier menunjuk Ingrassia seraya ikut meneriakkan nama sang navigator.
“Anda bisa bayangkan betapa emosinya saya saat ini,” ujar Ingrassia yang menjadi co-driver Ogier sejak masih turun di level junior.
Seusai lomba, Evans tidak mampu menuupi kekecewaannya. “Musim ini cukup bagus. Tentu saya juga merasa kecewa saat ini. Terima kasih yang sangat besar untuk tim. Khususnya untuk Kalle (Rovanpera) yang sudah berkorban agar saya bisa bersaing lebih leluasa,” ucap pereli asal Wales itu.
Bagi Sebastien Ogier, inilah gelar juara dunia keduanya di atas Toyota Yaris WRC setelah tahun 2020 lalu. Enam gelar WRC sebelumnya direbut Ogier di atas Volkswagen Polo R WRC (2013-2016) dan Ford Fiesta WRC (2017, 2018).
Hasil finis 1-2 yang direbut Sebasgien Ogier dan Elfyn Evans juga memastikan Toyota merebut gelar juara dunia pabrikan di WRC 2021. Bagi pabrikan asal Jepang tersebut, ini gelar kelima mereka di WRC setelah 1993, 1994, 1999, dan 2018.
Hasil Lomba WRC Reli Monza:
|Pos
|#
|Pembalap/Codriver
|Mobil
|Class
|4515
|Penalti
|Waktu total
|Gap
|Interval
|1
|1
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:39'08.6
|2:39'08.600
|2
|33
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:39'16.5
|2:39'16.500
|7.900
|7.900
|3
|6
| Dani Sordo
Candido Carrera
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:39'30.3
|2:39'30.300
|21.700
|13.800
|4
|11
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:39'40.6
|2:39'40.600
|32.000
|10.300
|5
|2
| Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:40'40.6
|2:40'40.600
|1'32.000
|1'00.000
|6
|3
| Teemu Suninen
Mikko Markkula
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|2:41'31.7
|2:41'31.700
|2'23.100
|51.100
|7
|18
| Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:41'43.1
|2:41'43.100
|2'34.500
|11.400
|8
|44
| Gus Greensmith
Jonas Andersson
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|2:41'58.8
|2:41'58.800
|2'50.200
|15.700
|9
|69
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|2:43'58.2
|2:43'58.200
|4'49.600
|1'59.400
|10
|35
|Andrea Crugnola
Pietro Ometto
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:48'15.5
|2:48'15.500
|9'06.900
|4'17.300
|11
|27
| Yohan Rossel
Jacques-Julien Renucci
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:48'19.5
|2:48'19.500
|9'10.900
|4.000
|12
|26
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:48'22.6
|2:48'22.600
|9'14.000
|3.100
|13
|23
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:48'59.7
|2:48'59.700
|9'51.100
|37.100
|14
|22
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|2:49'28.8
|2:49'28.800
|10'20.200
|29.100
|15
|31
|Grégoire Munster
Louis Louka
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:49'47.0
|2:49'47.000
|10'38.400
|18.200
|16
|37
|Damiano de Tommaso
Giorgia Ascalone
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:50'06.9
|2:50'06.900
|10'58.300
|19.900
|17
|20
| Andreas Mikkelsen
Phil Hall
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:50'15.9
|2:50'15.900
|11'07.300
|9.000
|18
|45
| Stéphane Lefebvre
Gilles Turckheim
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:50'29.5
|2:50'29.500
|11'20.900
|13.600
|19
|28
|Chris Ingram
Ross Whittock
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:49'44.6
|1'00
|2:50'44.600
|11'36.000
|15.100
|20
|29
|Josh McErlean
James Fulton
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:50'56.0
|2:50'56.000
|11'47.400
|11.400
|21
|24
|Georg Linnamäe
James Morgan
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|2:51'58.6
|2:51'58.600
|12'50.000
|1'02.600
|22
|38
| Alessandro Perico
Mauro Turati
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:53'24.5
|2:53'24.500
|14'15.900
|1'25.900
|23
|52
|Kevin Gilardoni
Corrado Bonato
|Škoda Fabia R5
|RC2
|2:55'45.4
|2:55'45.400
|16'36.800
|2'20.900
|24
|51
|Enrico Oldrati
Elia De
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:55'57.5
|2:55'57.500
|16'48.900
|12.100
|25
|39
|Alberto Dall'Era
Edoardo Brovelli
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|2:56'55.9
|2:56'55.900
|17'47.300
|58.400
|26
|42
|Marco Roncoroni
Paolo Brusadelli
|Škoda Fabia R5
|RC2
|2:57'17.0
|2:57'17.000
|18'08.400
|21.100
|27
|57
|Maurizio Mauri
Federica Mauri
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|2:57'17.9
|2:57'17.900
|18'09.300
|0.900
|28
|30
|Mauro Miele
Luca Beltrame
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:58'07.8
|2:58'07.800
|18'59.200
|49.900
|29
|64
|Gianpietro Bendotti
Giuliano Vaerini
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:58'21.0
|'10
|2:58'31.000
|19'22.400
|23.200
|30
|43
| Lorenzo Bontempelli
Gianluca Marchioni
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:59'02.0
|'10
|2:59'12.000
|20'03.400
|41.000
|31
|54
|Marco Giuseppe
Giovanni Pina
|Škoda Fabia R5
|RC2
|2:59'57.2
|2:59'57.200
|20'48.600
|45.200
|32
|46
|Rachele Somaschini
Nicola Arena
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:02'27.7
|3:02'27.700
|23'19.100
|2'30.500
|33
|83
|Tommaso Paleari
Davide Bozzo
|Toyota GR Yaris
|NAT
|3:03'03.7
|3:03'03.700
|23'55.100
|36.000
|34
|32
|Giacomo Ogliari
Giacomo Ciucci
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:03'19.2
|3:03'19.200
|24'10.600
|15.500
|35
|34
|Pablo Biolghini
Marco Menchini
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:03'23.5
|3:03'23.500
|24'14.900
|4.300
|36
|25
| Enrico Brazzoli
Manuel Fenoli
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:03'29.4
|3:03'29.400
|24'20.800
|5.900
|37
|73
|Andrea Mabellini
Virginia Lenzi
|Renault Clio Rally4
|RC4
|3:03'38.3
|3:03'38.300
|24'29.700
|8.900
|38
|58
|Massimiliano Locatelli
Giordano Gregori
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|3:05'20.1
|3:05'20.100
|26'11.500
|1'41.800
|39
|68
|Francesco Aragno
Andrea Segir
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:06'41.4
|3:06'41.400
|27'32.800
|1'21.300
|40
|53
|Andrea Spataro
Alessia Muffolini
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3:06'47.3
|3:06'47.300
|27'38.700
|5.900
|41
|49
|Giancarlo Terzi
Samuele Perino
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3:06'52.9
|3:06'52.900
|27'44.300
|5.600
|42
|66
|Alberto Sassi
Mirco Mazzini
|Porsche 997 GT3 Cup
|RGT
|3:07'39.8
|3:07'39.800
|28'31.200
|46.900
|43
|56
|Danilo Scanzi
Alberto Scanzi
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:07'54.3
|3:07'54.300
|28'45.700
|14.500
|44
|78
|Mirko Farea
Nicolò Gonella
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:08'27.7
|3:08'27.700
|29'19.100
|33.400
|45
|70
|Stefano Strabello
Ivan Gasparotto
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:08'49.9
|3:08'49.900
|29'41.300
|22.200
|46
|76
|Giacomo Perego
Claudio Licini
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:09'22.0
|3:09'22.000
|30'13.400
|32.100
|47
|77
|Massimiliano Settembrini
Giuseppe Mancuso
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:09'26.1
|'30
|3:09'56.100
|30'47.500
|34.100
|48
|65
|Filippo Marchino
Roberto Briani
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3:10'57.3
|3:10'57.300
|31'48.700
|1'01.200
|49
|80
|Luigi Giacobone
Erika Badinelli
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:12'29.1
|3:12'29.100
|33'20.500
|1'31.800
|50
|79
|Fabio Ferrando
Francesco Zambelli
|Peugeot 208 Rally4
|RC4
|3:15'17.8
|'20
|3:15'37.800
|36'29.200
|3'08.700
|51
|81
|Claudio Vona
Simone D'Agostino
|Mitsubishi Lancer EVO X
|NAT
|3:17'18.7
|'40
|3:17'58.700
|38'50.100
|2'20.900
|52
|67
|Zoltán László
Gergely Hanyik
|Ford Fiesta Rally3
|RC3
|3:19'08.8
|3:19'08.800
|40'00.200
|1'10.100
|53
|48
|Patrizia Perosino
Veronica Verzoletto
|Škoda Fabia R5
|RC2
|3:20'24.4
|3:20'24.400
|41'15.800
|1'15.600
|54
|75
|Guglielmo De
Gabriele Zanni
|Peugeot 208 R2
|RC4
|3:20'44.7
|3:20'44.700
|41'36.100
|20.300
|55
|85
|Stefano Moretti
Fabio Grimaldi
|Toyota GR Yaris
|NAT
|3:22'55.6
|3:22'55.600
|43'47.000
|2'10.900
|56
|16
| Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|3:30'41.5
|3:30'41.500
|51'32.900
|7'45.900
|57
|90
|Edoardo De
Martina Musiari
|Toyota GR Yaris
|NAT
|3:41'05.4
|'10
|3:41'15.400
|1:02'06.800
|10'33.900
|58
|21
| Marco Bulacia
Marcelo Der Ohannesian
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:49'01.6
|3:49'01.600
|1:09'53.000
|7'46.200
|59
|92
|Thomas Paperini
Simone Fruini
|Toyota GR Yaris
|NAT
|4:18'32.4
|4:18'32.400
|1:39'23.800
|29'30.800
|60
|87
|Marco Gianesini
Sabrina Fay
|Toyota GR Yaris
|NAT
|4:18'33.1
|4:18'33.100
|1:39'24.500
|0.700
|61
|74
|Roberto Bonizzardi
Giovanni Frigerio
|Ford Fiesta Rally4
|RC4
|4:33'19.8
|4:33'19.800
|1:54'11.200
|14'46.700
|62
|94
|Federico Raffetti
Kevin Codenotti
|Toyota GR Yaris
|NAT
|4:33'30.3
|4:33'30.300
|1:54'21.700
|10.500
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