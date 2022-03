Trek tuan rumah Formula 1 Grand Prix itu digunakan WRC sebagai lokasi Special Stage (SS) terakhir pada 2021, yang mana berhasil dimenangi pereli Hyundai Shell Mobis WRT, Thierry Neuville dari Hyundai.

Spa-Francorchamps telah lama dianggap ikonik untuk event balap mobil. Eau Rouge dan Raidillon merupakan tikungan yang paling terkenal. Namun, tidak bagi tim reli, lantaran harus menempuh perjalanan jauh untuk finis etape.

Reli Ypres kembali masuk kalender WRC 2022 guna mengisi slot kosong pada 18-21 Agustus, yang awalnya dialokasikan untuk Reli Irlandia Utara. Sayangnya, lomba harus dibatalkan karena kekurangan dana.

Kini, promotor Club Superstage mengonfirmasi Reli Ypres bakal menampilkan rute yang direvisi berdasarkan etape aspal tradisional. Dan penggunaan Sirkuit Spa-Francorchamps tak mungkin lantaran berdekatan dengan F1 GP Belgia.

“Bukan hanya hubungan lama dengan Spa-Francorchamps yang berperan dalam keputusan bertahan di Ypres ini. Praktis tidak mungkin menyelesaikan putaran WRC di sirkuit Spa-Francorchamps, karena pada saat itu, persiapan untuk Grand Prix Formula 1 sudah dimulai,” kata Presiden Club Superstage, Alain Penasse.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Foto oleh: McKlein / Motorsport Images

Buntut dari perubahan rute, sebagai gantinya akan diakhiri dengan Power Stage yang diadakan di perbukitan Kemmelberg, terletak 10 kilometer barat daya dari markas reli di Ypres.

Putaran kesembilan WRC musim 2022 ini akan menampilkan 282 km SS yang kompetitif, setara 40 persen dari seluruh rute yang digunakan.

Reli Ypres bukan satu-satunya yang merevisi rute tahun ini. Sebab, Reli Finlandia turut menampilkan jadwal baru untuk lintasan gravel dan mengalir. Ofisial mengatakan, pereli bakal melakoni perjalanan baru 50 persen.

“Saya benar-benar harus angkat topi saya sekali lagi untuk tim perencanaan rute brilian kami,” kata Kari Nuutinen selaku deputy clerk of the course.

“Reli WRC tahun ini merupakan kembalinya ke 'normal'.

“Kami akan kembali lagi ke kandang juara dunia Juha Kankkunen di etape Lankamaa. Lankamaa adalah etape khusus yang telah banyak diminta oleh penggemar reli dan merupakan kesenangan besar bagi kami untuk dapat memasukkannya sekali lagi.”