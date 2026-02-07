Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

Esapekka Lappi terkejut dan antusias untuk kembali berkompetisi di Kejuaraan Reli Dunia (WRC) pada Reli Swedia, setelah mengaku bahwa ia berpikir karier di kelas atas telah berakhir.

Pemenang dua kali ajang WRC ini akan bergabung kembali dengan Hyundai pekan depan, yang menandai putaran pertama program paruh waktu. Ia sebelumnya mengikuti program musim penuh bersama pabrikan Korea Selatan tersebut pada 2023, sebelum meninggalkan WRC setelah menjalani 2024 yang menantang.

Lappi mengira waktunya di WRC telah berakhir, setelah absen dari kejuaraan tersebut sepanjang tahun lalu. Pria berusia 35 tahun ini tetap aktif di dunia reli, berkompetisi di kejuaraan nasional Finlandia, yang ia menangkan bersama co-driver Enni Malkonen.

Namun, Lappi menerima panggilan kembali yang mengejutkan dari Hyundai untuk 2026 untuk berbagi mobil ketiga tim dengan Dani Sordo dan Hayden Paddon, setelah tim terpaksa melakukan perombakan saat Ott Tanak memutuskan untuk mengambil cuti di akhir musim lalu.

“Saya pikir karier WRC saya sudah berakhir, jadi saya sangat terkejut dan bersemangat untuk kembali balapan di level tertinggi bersama Hyundai Motorsport. Hasil saya dalam beberapa balapan WRC terakhir tidak terlalu sukses, jadi saya bertekad untuk mengubah itu tahun ini dan menunjukkan komitmen di setiap kondisi yang saya hadapi,” kata Lappi.

Esapekka Lappi, Tim Balap Dunia Hyundai Foto oleh: Austral / Hyundai Motorsport

Lappi menuju etape salju di Swedia sebagai salah satu pesaing yang berpotensi merebut podium, setelah sebelumnya memenangkan acara tersebut untuk Hyundai pada 2024. Lappi dan co-driver Malkonen telah mencatatkan performa kuat menjelang acara ini setelah meraih kemenangan kelas di atas salju dan es dengan mobil Skoda Fabia Rally2 di Reli Arctic Lapland akhir pekan lalu. Beberapa jam setelah acara, pasangan ini langsung naik ke mobil Hyundai i20 N Rally1 untuk mempersiapkan diri menghadapi etape di Swedia.

“Sebagai orang Finlandia, ini bukan reli yang paling menantang bagi saya, tapi kecepatan tinggi dan kurangnya cengkeraman membuatnya rumit. Kami akan diuntungkan jika ada salju segar, karena jejak ban mobil di depan akan membersihkannya, sedangkan jika es, mobil di belakang mungkin akan lebih lambat,” kata Lappi.

“Pada 2024, kondisi pada malam Jumat sangat menantang, dengan salju lebat di malam hari yang membuat visibilitas sangat terbatas, tapi kami mengatasinya dengan baik.

“Kami telah mengikuti dua acara musim dingin dengan mobil Rally2 di Finlandia dan hari uji coba dengan mobil Hyundai i20 N Rally1 di salju. Reli Swedia adalah penampilan keempat Enni di Rally1, dan ini adalah kali pertama kami bersama dalam tim pabrikan kelas atas, yang membuat kesempatan ini sangat istimewa bagi kami berdua,” pungkasnya.

Setelah putaran pembuka yang sulit di Monte Carlo bulan lalu, Direktur Olahraga Hyundai Andrew Wheatley yakin Lappi dan rekan setimnya Thierry Neuville dan Adrien Fourmaux semua memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan podium di Swedia.

“Swedia adalah ajang di mana tim kami pernah sukses di masa lalu. (Esapekka Lappi) menang pada 2024, Thierry menang pada 2018, dan keduanya serta Adrien pernah naik podium dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ini adalah rally yang sulit untuk dimenangkan,” kata Wheatley.

“Kesempatan untuk sukses sangat bergantung pada cuaca dan kondisi jalan. Jika kondisi sangat konsisten tanpa salju baru, maka kami memiliki tiga pembalap dengan potensi untuk naik podium.

“Namun, jika kondisi lebih kompleksm isalnya, jika suhu yang lebih hangat menyebabkan variasi yang lebih besar dalam kondisi permukaan jalan, urutan start akan memiliki pengaruh lebih besar. Kami harus lebih fleksibel dalam persiapan untuk setiap hari.

"Saya yakin kami memiliki kemampuan untuk memiliki tiga mobil yang bersaing untuk podium, tetapi seperti yang kita lihat di Monte Carlo, memulai lebih lambat di jalan bisa menjadi keuntungan dalam kondisi tertentu atau tantangan, dan Swedia masih bisa memberikan kesempatan yang baik."