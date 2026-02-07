Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

WRC

Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

Pemenang dua kali WRC, Esapekka Lappi, akan kembali berkompetisi di level tertinggi dalam Reli Swedia pekan depan.

Tom Howard
Tom Howard
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Esapekka Lappi terkejut dan antusias untuk kembali berkompetisi di Kejuaraan Reli Dunia (WRC) pada Reli Swedia, setelah mengaku bahwa ia berpikir karier di kelas atas telah berakhir.

Pemenang dua kali ajang WRC ini akan bergabung kembali dengan Hyundai pekan depan, yang menandai putaran pertama program paruh waktu. Ia sebelumnya mengikuti program musim penuh bersama pabrikan Korea Selatan tersebut pada 2023, sebelum meninggalkan WRC setelah menjalani 2024 yang menantang.

Lappi mengira waktunya di WRC telah berakhir, setelah absen dari kejuaraan tersebut sepanjang tahun lalu. Pria berusia 35 tahun ini tetap aktif di dunia reli, berkompetisi di kejuaraan nasional Finlandia, yang ia menangkan bersama co-driver Enni Malkonen.

Namun, Lappi menerima panggilan kembali yang mengejutkan dari Hyundai untuk 2026 untuk berbagi mobil ketiga tim dengan Dani Sordo dan Hayden Paddon, setelah tim terpaksa melakukan perombakan saat Ott Tanak memutuskan untuk mengambil cuti di akhir musim lalu. 

“Saya pikir karier WRC saya sudah berakhir, jadi saya sangat terkejut dan bersemangat untuk kembali balapan di level tertinggi bersama Hyundai Motorsport. Hasil saya dalam beberapa balapan WRC terakhir tidak terlalu sukses, jadi saya bertekad untuk mengubah itu tahun ini dan menunjukkan komitmen di setiap kondisi yang saya hadapi,” kata Lappi.

Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team

Esapekka Lappi, Tim Balap Dunia Hyundai

Foto oleh: Austral / Hyundai Motorsport

Lappi menuju etape salju di Swedia sebagai salah satu pesaing yang berpotensi merebut podium, setelah sebelumnya memenangkan acara tersebut untuk Hyundai pada 2024. Lappi dan co-driver Malkonen telah mencatatkan performa kuat menjelang acara ini setelah meraih kemenangan kelas di atas salju dan es dengan mobil Skoda Fabia Rally2 di Reli Arctic Lapland akhir pekan lalu. Beberapa jam setelah acara, pasangan ini langsung naik ke mobil Hyundai i20 N Rally1 untuk mempersiapkan diri menghadapi etape di Swedia.

“Sebagai orang Finlandia, ini bukan reli yang paling menantang bagi saya, tapi kecepatan tinggi dan kurangnya cengkeraman membuatnya rumit. Kami akan diuntungkan jika ada salju segar, karena jejak ban mobil di depan akan membersihkannya, sedangkan jika es, mobil di belakang mungkin akan lebih lambat,” kata Lappi.

“Pada 2024, kondisi pada malam Jumat sangat menantang, dengan salju lebat di malam hari yang membuat visibilitas sangat terbatas, tapi kami mengatasinya dengan baik.

“Kami telah mengikuti dua acara musim dingin dengan mobil Rally2 di Finlandia dan hari uji coba dengan mobil Hyundai i20 N Rally1 di salju. Reli Swedia adalah penampilan keempat Enni di Rally1, dan ini adalah kali pertama kami bersama dalam tim pabrikan kelas atas, yang membuat kesempatan ini sangat istimewa bagi kami berdua,” pungkasnya.

Baca Juga:

Setelah putaran pembuka yang sulit di Monte Carlo bulan lalu, Direktur Olahraga Hyundai Andrew Wheatley yakin Lappi dan rekan setimnya Thierry Neuville dan Adrien Fourmaux semua memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan podium di Swedia.

“Swedia adalah ajang di mana tim kami pernah sukses di masa lalu. (Esapekka Lappi) menang pada 2024, Thierry menang pada 2018, dan keduanya serta Adrien pernah naik podium dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ini adalah rally yang sulit untuk dimenangkan,” kata Wheatley.

“Kesempatan untuk sukses sangat bergantung pada cuaca dan kondisi jalan. Jika kondisi sangat konsisten tanpa salju baru, maka kami memiliki tiga pembalap dengan potensi untuk naik podium.

“Namun, jika kondisi lebih kompleksm isalnya, jika suhu yang lebih hangat menyebabkan variasi yang lebih besar dalam kondisi permukaan jalan, urutan start akan memiliki pengaruh lebih besar. Kami harus lebih fleksibel dalam persiapan untuk setiap hari.

"Saya yakin kami memiliki kemampuan untuk memiliki tiga mobil yang bersaing untuk podium, tetapi seperti yang kita lihat di Monte Carlo, memulai lebih lambat di jalan bisa menjadi keuntungan dalam kondisi tertentu atau tantangan, dan Swedia masih bisa memberikan kesempatan yang baik."

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Navigator Rovanpera Bekerja di Manajemen Toyota WRC

Top Comments

More from
Tom Howard

Navigator Rovanpera Bekerja di Manajemen Toyota WRC

WRC
WRC
Navigator Rovanpera Bekerja di Manajemen Toyota WRC

WRC Desak Adanya Ban Musim Dingin Baru Usai Tuai Kritik di Reli Monte Carlo

WRC
WRC
Rally Monte Carlo
WRC Desak Adanya Ban Musim Dingin Baru Usai Tuai Kritik di Reli Monte Carlo

Kenapa Thierry Neuville Kesulitan dalam WRC Monte Carlo

WRC
WRC
Rally Monte Carlo
Kenapa Thierry Neuville Kesulitan dalam WRC Monte Carlo
More from
Esapekka Lappi

Paddon, Lappi dan Sordo Gabung Hyundai untuk WRC 2026

WRC
WRC
Rally Saudi Arabia
Paddon, Lappi dan Sordo Gabung Hyundai untuk WRC 2026

Lappi Bernegosiasi dengan Hyundai untuk WRC 2025

WRC
WRC
Lappi Bernegosiasi dengan Hyundai untuk WRC 2025

Lappi Ikut Program Paruh Waktu Hyundai di WRC 2024

WRC
WRC
Lappi Ikut Program Paruh Waktu Hyundai di WRC 2024
More from
Hyundai Motorsport

Hyundai Seleksi 35 Pembalap untuk Pengemudi Mobil Ketiga WRC

WRC
WRC
Hyundai Seleksi 35 Pembalap untuk Pengemudi Mobil Ketiga WRC

Kenapa Hyundai Berharap Jadi Lebih Kuat di WRC 2026

WRC
WRC
Kenapa Hyundai Berharap Jadi Lebih Kuat di WRC 2026

Aerodinamika Baru Hyundai i20 WRC 2021

Prime
WRC
Prime
WRC
WRC December tests
Aerodinamika Baru Hyundai i20 WRC 2021

Berita terbaru

Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

WRC
WRC WRC
Sempat Berpikir Kariernya di WRC Habis, Lappi Bangkit Lagi

Tardozzi Soroti Perubahan Pola Pikir Francesco Bagnaia

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Tardozzi Soroti Perubahan Pola Pikir Francesco Bagnaia

Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

Piastri Ingin McLaren Hindari Masalah yang Dipicu Aturan Pepaya

Formula 1
F1 Formula 1
Piastri Ingin McLaren Hindari Masalah yang Dipicu Aturan Pepaya