WRC Reli Kroasia: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Kroasia akan menjadi tuan rumah WRC untuk kali kedua usai debut yang sukses pada 2021, diwarnai duel ketat antara Sebastien Ogier yang mengalahkan Elfyn Evans dengan selisih sangat tipis 0,6 detik.

Musim ini, Reli Kroasia akan terdiri dari 20 etape kompetitif di jalanan aspal pedesaan yang cepat tetapi juga licin, berbasis di sekitar ibu kota Zagreb — menandai event pertama untuk mobil hybrid Rally1.

Aksi dimulai Kamis (21/4/2022) dengan Shakedown, dilanjutkan delapan Special Stage (SS) pada Jumat (22/4/2022) dan Sabtu (23/4/2022). Reli akan berakhir Minggu (24/4/2022), termasuk Power Stage. Total jarak tempuh 291,84 km.

Daftar Entri Reli Kroasia (Rally1) - Urutan Jalan

#69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#44 Gus Greensmith/Jonas Andersson - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#42 Craig Breen/Paul Nagle - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#4 Esapekka Lappi/Janne Ferm - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#8 Ott Tanak/Martin Jarveoja - Hyundai Motorsport - i20 N Rally1

#33 Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing - GR Yaris Rally1

#16 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

#7 Pierre-Louis Loubet/Vincent Landis - M-Sport Ford World Rally Team - Puma Rally1

Musim 2022 Sejauh Ini

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Putaran 1 Reli Monte Carlo 17-20 Januari

Sembilan kali juara dunia WRC, Sebastien Loeb, sukses mencetak kemenangan ke-80 saat kembali ke kejuaraan bersama M-Sport Ford. Pereli veteran asal Prancis itu menaklukkan rival utama sekaligus pengoleksi delapan titel, Sebastien Ogier, yang diusung oleh Toyota.

Insiden pecah ban yang dialami Ogier pada etape kedua memberi keuntungan kepada Loeb dan co-driver Isabelle Galmiche, untuk kemudian menyapu bersih kemenangan dengan keunggulan hanya 10,5 detik. Podium tertinggi ini juga merupakan kedelapan bagi Loeb di Monte Carlo.

Craig Breen melengkapi podium dalam debutnya dengan M-Sport. Dia berhasil mengungguli Kalle Rovanpera dan Thierry Neuville. Sementara runner-up kejuaraan tahun lalu, Evans dan Ott Tanak dari Hyundai tersingkir.

Putaran 2 Reli Swedia 21-24 Februari

Rovanpera mencetak kemenangan ketiganya di WRC saat kejuaraan menuju ke trek bersalju Swedia.

Neuville mengakhiri hari pertama dengan mengungguli Rovanpera, Evans dan Lappi. Keempat pereli dipisahkan selisih 8,8 detik. Namun, performa dominan membawa Rovanpera ke barisan depan.

Rovanpera lalu melanjutkan dengan merebut kemenangan usai Evans menabrak tumpukan salju. Lappi mengklaim posisi ketiga di depan Takamoto Katsuta, Greensmith dan Oliver Solberg.

Klasemen Kejuaraan WRC

Peringkat Pembalap Poin 1 Kalle Rovanpera 46 2 Thierry Neuville 32 3 Sebastien Loeb* 27 4 Gus Greensmith 20 5 Sebastien Ogier* 19 6 Takamoto Katsuta 18 7 Craig Breen 16 8 Esapekka Lappi* 15 9 Andreas Mikkelsen (WRC2) 12 10 Oliver Solberg 8 11 Ott Tanak 5 12 Ole-Christian Veiby (WRC) 4 13 Elfyn Evans 4

*Pereli berkompetisi paruh waktu

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Bagaimana Mobil WRC Berkinerja dalam Regulasi Rally1 2022

Peraturan Rally1 dirancang untuk menggerakkan WRC ke masa depan yang jauh lebih berkelanjutan dan demi menarik pabrikan baru. Kejuaraan telah menghasilkan Hyundai, Toyota dan M-Sport Ford merancang dan membangun mobil baru di sekitar sasis rangka baja baru yang lebih aman.

Perubahan terbesar pada mobil adalah pengenalan unit hibrida 100kW wajib yang digabungkan dengan mesin pembakaran internal 1,6 liter turbocharged, satu-satunya komponen kunci yang dibawa dari mobil generasi sebelumnya. Secara bersamaan, ini akan memungkinkan powertrain untuk mengembangkan 500 tenaga kuda digunakan dalam ledakan singkat di setiap etape.

Mobil akan lebih berat 70 dari pendahulunya, ini terutama karena penambahan sistem hybrid. Secara total, mesin Rally1 akan memiliki berat sekitar 1.260 kg.

Regulasi baru secara efektif menghapus perangkat aerodinamika ekstra, seperti sayap dan film yang ditambahkan ke bodywork di luar splitter depan dan sayap belakang. Downforce keseluruhan yang dibuat dan efeknya pada mobil telah berkurang sekitar 15 persen dibandingkan dengan kendaraan generasi sebelumnya.

Diferensial pusat trik yang digunakan untuk penanganan fine tune sekarang dilarang demi diferensial slip terbatas mekanis depan dan belakang, yang lebih sederhana yang menawarkan split toque 50:50 tetap antara roda depan dan belakang. Perjalanan suspensi telah dikurangi menjadi 270 mm.

Bagaimana Cara Kerja Sistem Rally1 Hybrid?

Pereli akan menggunakan tenaga hybrid selama setiap etape, dengan peningkatan daya yang diaktifkan oleh pedal gas, sementara peningkatan lebih lanjut bakal dibuka melalui regenerasi energi saat pengereman selama Special Stage (SS).

Para pereli kemudian akan diminta untuk meregenerasi 30 kilojoule energi sebelum dorongan lain diberikan yang bakal digunakan saat berikutnya mereka menginjak pedal gas.

Ekstra 130 tenaga kuda dihasilkan melalui penggunaan tiga peta mesin homologasi yang dipilih oleh tim, tergantung pada jenis etape dan kondisi.

Ditentukan oleh FIA dan penyelenggara event, pereli akan diminta untuk menavigasi bagian jalan dan di sekitar service park dalam mode listrik penuh.

Dalam mode listrik penuh, mobil memiliki jangkauan 20 km, sementara baterai sebesar 3.9 Kwh, beroperasi hingga 750 volt, dapat dipasang dan diisi ulang di tempat servis dalam waktu 30 menit. Unit hybrid dapat menahan benturan 70G.

Mobil-mobil Rally1 hybrid didukung oleh bahan bakar berkelanjutan 100 persen.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Di Mana Bisa Menonton Reli Kroasia?

Motorsport.com akan berada di Kroasia untuk memberikan laporan langsung, wawancara, dan reaksi dari para pereli WRC.

Motorsport.tv juga bakal menayangkan highlight reguler selama dan setelah setiap putaran WRC pada 2022.

Televisi Berbayar

WRC Plus All Live akan menyediakan liputan langsung dari setiap etape.

