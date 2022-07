Alvaro Bautista Bandingkan WSBK dengan MotoGP

World Superbike musim ini menyajikan pertarungan sengit yang melibatkan tiga nama, yakni Bautista, Jonathan Rea serta juara dunia bertahan, Toprak Razgatlioglu. Aksi ketiganya berebut kemenangan bikin balapan jadi menarik.

Tetapi, situasi jauh berbeda dijumpai dalam MotoGP. Kendati menghasilkan lima pemenang berbeda, jalannya perlombaan terasa tak begitu menggigit, dengan Fabio Quartararo sebagai rider yang sering bolak-balik naik podium.

Bautista pun merasa bahwa pensiunnya Valentino Rossi dan sosok-sosok besar lainnya telah merusak daya tarik MotoGP. Spaniar bahkan mengaku bingung atas kehadiran barisan pilot muda yang penampilannya sangat tidak konsisten.

“Pensiunnya Rossi telah menjadi faktor penting di MotoGP, namun ada juga perubahan generasi yang sangat cepat. Dalam dua atau tiga tahun, ada desakan besar untuk merekrut pembalap muda,” kata Bautista dalam sebuah wawancara dengan Motorsport.com edisi Spanyol.

“Jadi, bukan hanya penggemar Rossi (yang kehilangan minat), juga penggemar pembalap lain, termasuk saya sendiri, yang telah digantikan oleh pembalap muda dan tidak berpengalaman. Sekarang saya makin tidak mengerti MotoGP. Beberapa pembalap berjuang untuk kemenangan, tapi tidak pada minggu berikutnya.

MotoGP has experienced a major generational shift since Bautista's final season in 2018