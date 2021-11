Hujan Deras, Race 1 WSBK Indonesia di Mandalika Ditunda

Sejak pagi hari, awan mendung menggelayuti area trek balap sepanjang 4,3 km ini. Gerimis sempat turun jelang sesi Superpole WSBK. Namun, cuaca dengan cepat berubah menjadi terang.

Saat lomba World Supersport (WSSP) berakhir, awan kembali gelap. Hingga akhirnya hujan mengguyur sekitar 15 menit sebelum dimulainya Race 1 WSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Kendati demikian, para pembalap dan anggota tim tetap memaksakan diri berjalan menuju grid start. Sayangnya, cuaca yang diharapkan membaik, justru sebaliknya.

Hujan malah turun makin deras. Tak ada pilihan selain kembali menuju garasi masing-masing. Race Direction langsung memutuskan balapan pertama WSBK ditunda karena kondisi cuaca.

Jadwal baru Race 1 World Superbike akan diputuskan pada pukul 16.00 waktu setempat (15.00 WIB. International Programme Feed akan dilanjutkan jika kondisi cuaca memungkinkan untuk balapan,” demikian pernyataan resmi.

Riders and Crew running back to the pit at Mandalika International Street Circuit

Foto oleh: Scherazade Mulia Saraswati