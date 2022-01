Tak hanya deretan trofi yang dikoleksinya, atau mencatatkan sejumlah rekor, Rea kini menambah gelar kebangsawanan OBE. Pada 2017 lalu, pembalap Kawasaki itu telah menerima titel MBE.

Keputusan tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk menyandang OBE atau MBE dibuat oleh panitia khusus. Komite pergi ke perdana menteri dan kemudian, akhirnya, ke Ratu untuk memeriksanya.

Mereka yang dianugerahi gelar kebangsawanan juga dapat dicabut lagi penghargaannya, jika melakukan tindakan memalukan atau berperilaku buruk.

Melansir dari BBC, OBE adalah penghargaan Orde Kerajaan Inggris dengan peringkat tertinggi kedua, di belakang CBE, tetapi di depan MBE.

OBE merupakan kepanjangan Officer of the Order of the British Empire, diberikan kepada seseorang yang dinilai membuat dampak yang besar dalam pekerjaan mereka.

Adapun, MBE adalah penghargaan Kerajaan Inggris peringkat ketiga tertinggi. Ini singkatan dari Member of the Order of the British Empire, diberikan kepada seseorang karena membuat dampak positif dalam bidang pekerjaan mereka.

“Saya sangat berterima kasih dan sangat terhormat untuk menerima OBE dalam daftar Penghargaan Tahun Baru Ratu," ucap Rea mengutip Belfast Telegraph.

"Meski ini merupakan kejutan yang disambut baik, saya sangat senang bahwa olahraga saya telah diakui dan saya sangat bangga untuk mewakili Irlandia Utara dan Inggris dalam motorsport di seluruh dunia.

“Ini adalah momen luar biasa bagi saya dan keluarga saya yang selalu ada untuk mendukung saya dan itu tercermin di seluruh Kawasaki Racing Team, serta dukungan dari teman dan penggemar saya di seluruh dunia.

“Di tingkat internasional, ini menunjukkan bahwa Irlandia Utara memang rumah bagi sepeda motor. Dari balap jalanan hingga World Superbike dan MotoGP, kami menghadapi tantangan. Jadi, merupakan hak istimewa untuk diberikan kehormatan seperti ini, sebagai pengakuan atas pencapaian balap saya.”