Juara BSB 2021 Tak Ingin Sekadar Numpang Lewat di WSBK

Memperkuat tim McAMS Yamaha, Mackenzie sukses merengkuh titel dalam putaran final Brands Hatch Circuit pada 17 Oktober lalu. Dia pun mengikuti jejak ayahnya, Niall, yang mengklaim tiga gelar beruntun pada 1996, 1997, dan 1998.

Merengkuh juara BSB, Mackenzie mencatatkan sejarah sebagai juara BSB termuda sejak Alex Lowes musim 2013. Berkat kesuksesan yang diraih, dia dirumorkan pindah ke WSBK untuk membela Go Eleven.

Akan tetapi, kepindahan Mackenzie bergantung pada peralihan Go Eleven dari Ducati ke Yamaha pada 2022. Dan prospek itu kini memudar, membuat pembalap Inggris tersebut tidak jelas apakah masih akan melompat ke WSBK.

Berbicara pada episode terbaru This Week with Will Buxton di Motorsport TV, Mackenzie mengakui ada ketertarikan dari pabrikan terhadap dirinya. Namun, dia menekankan bakal tetap berkiprah di BSB 2022 untuk pertahankan titel.

“Perkembangan alami bagi saya adalah pergi ke World Superbike, mirip dengan apa yang saya lakukan sekarang tetapi di panggung dunia. Itu sudah bukan rahasia lagi untuk saya,” ucapnya.

“Tetapi saya merasa jika saya akan pergi ke sana, semuanya harus benar. Saya tidak akan pergi demi WSBK. Ada tim yang tertarik, tapi semuanya harus benar dan saya punya tim yang hebat di BSB bersama McAMS Yamaha.

“Jika itu tidak terjadi tahun depan, maka saya akan mencoba dan kembali ke BSB dengan plat nomor #1 dan mencoba mempertahankan titel. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi di masa depan. Namun apa pun yang terjadi, itu adalah keputusan yang tepat dan saya yakin akan menantikan apa pun itu.”

Tarran Mackenzie lalu mengatakan, bahwa keputusan apa pun tentang kepastian masa depannya pada 2022 bakal diputuskan dalam waktu dekat.

“Beberapa tim (di WSBK) memiliki tenggat waktu dan ada beberapa hal lain yang harus diselesaikan,” ujarnya.

“Jadi, ketika semuanya sudah jelas, di atas kertas secara hitam putih, kami dapat membuat keputusan.

“Dalam beberapa minggu ke depan itu akan terjadi. Akan menyenangkan untuk mengakhiri semuanya dan fokus pada pramusim.”

Tarran Mackenzie, McAMS Yamaha Team Foto oleh: Tarran Mackenzie