Juara dunia WSBK enam tahun tersebut diundang ke Blue Drawing Room, Istana Buckingham di London untuk menerima Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE). Gelar diberikan untuk mereka yang berdedikasi di bidang seni, ilmu pengetahuan, kerja amal dan pelayanan masyarakat.

Ini gelar kedua yang didapatkan Rea dari Kerajaan Inggris. Pada 2017, pembalap Irlandia Utara tersebut dianugerahi Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

Pembalap Kawasaki Racing Team itu datang ditemani istrinya Tatia, saudaranya Chloe dan Richard.

“Saya merasa tersanjung dan terhormat untuk diakui lagi pada level ini atas pencapaian dan kontribusi dalam motor. Rasanya seperti baru kemarin saya mendapatkan MBE dari Pangeran William di istana, namun menerima OBE dari Princess Royal dan berada di antara banyak nama luar biasa dan legenda yang juga dianugerahi penghargaan. Ini lebih dari yang saya bayangkan,” katanya dikutip dari Belfast Telegraph.

“Ini benar-benar kehormatan untuk saya berhasil mendapat OBE di akhir Tahun Baru Penghormatan mendiang Ratu Elizabeth. Penghormatan ini tidak hanya untuk diri saya, tapi atas nama keluarga saya, Kawasaki Racing Team yang lebih luas dan para penggemar, di sini di Irlandia Utara dan seluruh dunia.

“Sebuah kesempatan luar biasa untuk membuat balap motor kelas dunia kian bersinar dan terutama bakat yang kami miliki berasal dari bagian dunia saya. Itu membantu saya untuk tetap fokus dan bertarung di bagian depan Kejuaraan World Superbike.”

Rea mencatatkan penampilan ke-200 di WSBK Republik Ceko. Dia juga memborong 117 kemenangan.

Tampaknya pilot 35 tahun kesulitan mewujudkan titel ketujuh karena tak mampu menandingi Alvaro Bautista dan Toprak Razgatlioglu. Pada WSBK Portugal, di Portiamo, ia hanya menonton dua rivalnya bertarung memperebutkan poin penuh.

Kawasaki Ninja ZX-10RR kalah kencang dari Ducati Panigale V4R dan Yamaha YZF-R1.