Jonathan Rea Sambut Regulasi Baru World Supersport

Dalam beberapa tahun terakhir, World Supersport memang didominasi oleh Yamaha. Dengan mengandalkan YZF-R6, Yamaha sukses membantu pembalapnya merebut gelar WSSP sejak 2017.

Akan tetapi, dominasi pabrikan asal Jepang tersebut kemungkinan bisa berakhir pada WSSP musim 2022 nanti. Pasalnya, Dorna WSBK Organization memutuskan untuk merombak aturan kejuaraan.

Saat ini, kategori WSSP diisi motor-motor 4-tak dengan konfigurasi mesin 4 silinder 600cc, 3 silinder 675cc, dan silinder kembar 750cc. Hal itulah yang membuat Yamaha bisa dominan.

Namun, dengan peraturan baru itu, Ducati akan kembali meramaikan WSSP. Ducati Panigale V2 955cc nantinya akan ditunggangi oleh mantan pembalap Moto2 Nicolo Bulega dan Oli Bayliss, anak dari legenda WSBK Troy Bayliss.

Mengetahui hal itu, Jonathan Rea menyambut baik kedatangan pabrikan baru setelah adanya regulasi baru. Dengan begitu, persaingan di kategori Supersport bisa lebih menarik.

"Saya melihatnya sebagai langkah yang baik. Lebih banyak pabrikan terlibat di kategori ini, persaingannya akan semakin menarik," ucap juara dunia Superbike enam tahun beruntun (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) tersebut.

"Di tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak pabrikan yang berpartisipasi di sana. Jadi terasa seperti Yamaha Cup. Tapi bukan berarti ini jadi kesalahan Yamaha, karena mereka hanya pabrikan yang serius mengembangkan motor Supersport," kata pembalap asal Irlandia Utara, 34 tahun, itu.

Nicolo Bulega on the new Ducati Panigale V2

Photo: WorldSBK.com