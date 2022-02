Tes WSBK Portimao: Toprak Razgatlioglu Cetak Rekor Lap

Sesi uji coba di Portimao berubah menjadi pertarungan antara Razgatlioglu melawan rival beratnya, Jonathan Rea. Kedua pembalap saling unjuk gigi, yang ditunjukkan dengan torehan lap time mengesankan.

Razgatlioglu dan Rea sama-sama membubuhkan waktu lap kisaran 1 menit 39 detik, kali pertama torehan itu dicapai di Sirkuit Algarve pada motor WSBK, serta menggunakan ban baru Pirelli SCQ.

Rea lebih dulu mencatatkan 1:39 sebelum pertengahan hari. Tetapi langsung dibalas oleh Razgatlioglu yang mencatatkan 1 menit 39,851 detik — menjadikan selisih hanya 0,235 detik di antara mereka berdua.

Catatan waktu Razgatlioglu 1 menit 39,616 detik mematahkan lap pole miliknya musim lalu, memiliki selisih hampir 0,5 detik. El Turco mencatat enam kali lap time 1:39 dalam lima lap berbeda, sementara Rea hanya satu.

Tes WSBK Portimao dimanfaatkan Razgatlioglu untuk mengerjakan perubahan set-up elektronik. Sedangkan rivalnya, Rea, terus menguji beberapa komponen baru pada Kawasaki Ninja ZX-10RR.

Alvaro Bautista menuntaskan uji coba dalam tiga besar. Spaniard masih beradaptasi dengan Ducati Panigale V4 R, setelah dua tahun terakhir terbiasa mengendarai Honda CBR1000R-RR Fireblade.

Sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 8 yang membuat bendera merah dikibarkan, Bautista berhasil mencetak lap time terbaik 1 menit 40,055 detik. Dia sendiri menguji swingarm baru dan tangki bahan bakar yang lebih kecil.

Posisi kelima ditempati Andrea Locatelli. Rookie of the Year WSBK 2021 itu mampu membayangi Alex Lowes dengan selisih 0,339 detik. Kemudian, urutan keenam dihuni oleh debutan Tram Go Eleven, Philipp Oettl.

Berturut-turut menduduki posisi ketujuh, kedelapan, serta kesembilan adalah Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati), Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha), dan Luca Bernari (Barni Spark Racing Team).

Hasil Tes WSBK Portimao - Hari Kedua: (Top 9)

Pos. No. Pembalap Motor Waktu Lap 1 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:39.616 66 2 65 Jonathan Rea Kawasaki 1:39.851 87 3 19 Alvaro Bautista Ducati 1:40.055 68 4 22 Alex Lowes Kawasaki 1:40.335 83 5 55 Andrea Locatelli Yamaha 1:40.674 79 6 5 Philipp Oettl Ducati 1:41.061 63 7 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.143 52 8 23 Christophe Ponsson Yamaha 1:42.961 51 9 29 Luca Bernardi Ducati 1:42.961 54