Dakar 2023: Loeb Tak Terbendung, Al-Attiyah Dekati Titel

Pembalap Bahrain Raid Xtreme itu seolah tak tersentuh di special stage (SS) sepanjang 274 km antara Shaybah dan Empty Quarter. Ia mengerahkan seluruh kemampuan di bagian pertama etape maraton dua hari ini untuk mencetak kemenangan dengan selisih 2,16 detik atas pembalap GCK Motorsport, Guerlain Chicherit.

Loeb di atas angin dengan selisih lebih dari satu menit saat pos pemeriksaan pertama. Saat memasuki dua pertiga dari rute, keunggulannya memuncak pada 3:06 pada jarak dua pertiga.

Sayangnya, ia kehilangan waktu pada dua pos pemeriksaan terakhir. Meski begitu, juara WRC sembilan kali mengunci kemenangan kelima pada Dakar 2023 atau ke-21 dalam kariernya.

Ia bangkit dari paruh pertama yang buruk, antara serangkaian kebocoran ban dan insiden. Ini yang membuatnya tak bisa bersaing untuk titel.

Di belakang Loeb, Chicherit mampu mengamankan hasil 1-2 untuk Prodrive Hunter setelah melompati satu-satunya wakil Audi, Mattias Ekstrom, di pos pemeriksaan kedua dari belakang. Gap antara kedua pembalap hanya 10 detik di garis finis setelah 274 km berpacu dengan waktu.

Posisi keempat pada etape ini diraih oleh debutan Lucas Moraes, yang sekali lagi tampil mengesankan dengan Toyota Hilux yang dijalankan Overdrive untuk finis 6:12 detik dari posisi terdepan.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: Toyota Racing

Matthieu Serradori (Century), Giniel de Villiers (Toyota) and Martin Prokop (Benzina) rounded out the top 10.

In the general classification, Al-Attiyah holds a reduced but still substantial 1h21m04s led over Moraes, with the Qatari driver poised to secure his fifth career victory in Dakar, and second since the rally-raid moved to his neighbouring country of Saudi Arabia.

Loeb's winning streak in the second half of the rally has moved him within 10 minutes of Moraes, giving him a real shot of equalling his best-ever finish in Dakar from 2017 and '22.

Lategan and de Villiers continue to hold fourth and fifth positions respectively in one of Toyota's strongest outings yet in Dakar, while Prokop has overtaken Romain Dumas for sixth position in the overall standings.

Baragwanath (Century), Wei Han (Hanwei) and Overdrive's Juan Cruz Yacopini remain the final drivers inside the top 10.

Klasemen Usai Etape 11

Posisi Pembalap Mobil Waktu/ gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 39:16:33s 2 Lucas Moraes Toyota +1hr21m04s 3 Sebastien Loeb Prodrive +1hr30m41s 4 Henk Lategan Toyota +1hr49m17s 5 Giniel de Villiers Toyota +2hr14m18s 6 Martin Prokop Benzina +2hr53m59s 7 Romain Dumas Rebellion +3hr03m54s 8 Brian Baragwanath Century +3hr23m31s 9 Wei Han SMG +3hr54m07s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +4hr08m31s